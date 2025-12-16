Aktualizacja: 16.12.2025 10:24 Publikacja: 16.12.2025 09:15
Foto: PAP/Darek Delmanowicz
O dokonanym zatrzymaniu poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.
Jak informuje ABW, 30 listopada funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzili przeszukania i dokonali zatrzymania Mateusza W. Akcje przeprowadzono na terenie województw łódzkiego i lubelskiego.
Mateusz W. podejrzewany jest o „przygotowywania masowego zamachu w postaci zabójstwa, którego planował dokonać z wykorzystaniem materiałów wybuchowych.”
Z zebranych informacji wynika, że zatrzymany pozyskiwał wiedzę o sposobach samodzielnego wykonania materiałów, które miały posłużyć do przeprowadzenia aktu terrorystycznego.
ABW informuje również, że Mateusz W. „planował wstąpienie do organizacji terrorystycznej czy też uzyskanie wsparcia w zakresie realizacji zamierzonych działań. Celem przestępstwa było poważne zastraszenie wielu osób, a także wykonanie lub wsparcie polityki organizacji terrorystycznej, którą miało być Państwo Islamskie.”.
Podczas przeszukania zabezpieczono nośniki danych oraz przedmioty związane z islamem. Wobec zatrzymanego zastosowano trzymiesięczny areszt. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.
- Mężczyzna na początek bardzo mocno zauroczył się islamem. Zauroczył się czy zakochał w terroryzmie. Dążył do nawiązania kontaktów z Państwem Islamskim, dążył do współpracy z Państwem Islamskim i szykował zamach w Polsce na kiermasz świąteczny. Przygotowywał się, zbierał informację, jak skonstruować ładunki, a jego celem było to, żeby zabić i zastraszyć Polaków – przekazał na konferencji prasowej Jacek Dobrzyński.
- Nie ma to, przynajmniej na razie, żadnego śladu rosyjskiego, raczej są ślady Islamskie, wskazujące na umiłowanie studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego terroryzmu i umiłowanie islamu. Mężczyzna został zatrzymany pod koniec listopada w mieszkaniu w Lublinie - dodał.
Rzecznik nie wskazał, w jakim mieście mogło dojść do ataku. - Nie będziemy wskazywać konkretnego miasta, żeby nie tworzyć paniki. Podobne zagrożenie może nastąpić w każdym mieście polskim, w każdym mieście europejskim. Ważna jest czujność obywatelska, ale niesamowicie jest też ważne działanie funkcjonariuszy ABW, którzy po raz kolejny zapobiegli tragedii. Ich działania ujawniły przygotowanie, zanim do czegokolwiek doszło – powiedział Dobrzyński.
Dodał, że zatrzymany mężczyzna to Polak, mieszkaniec środkowej części kraju.
