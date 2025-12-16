ABW informuje również, że Mateusz W. „planował wstąpienie do organizacji terrorystycznej czy też uzyskanie wsparcia w zakresie realizacji zamierzonych działań. Celem przestępstwa było poważne zastraszenie wielu osób, a także wykonanie lub wsparcie polityki organizacji terrorystycznej, którą miało być Państwo Islamskie.”.

Podczas przeszukania zabezpieczono nośniki danych oraz przedmioty związane z islamem. Wobec zatrzymanego zastosowano trzymiesięczny areszt. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

Zatrzymanie studenta KUL. Śledztwo nie wykazało rosyjskiego śladu

- Mężczyzna na początek bardzo mocno zauroczył się islamem. Zauroczył się czy zakochał w terroryzmie. Dążył do nawiązania kontaktów z Państwem Islamskim, dążył do współpracy z Państwem Islamskim i szykował zamach w Polsce na kiermasz świąteczny. Przygotowywał się, zbierał informację, jak skonstruować ładunki, a jego celem było to, żeby zabić i zastraszyć Polaków – przekazał na konferencji prasowej Jacek Dobrzyński.

- Nie ma to, przynajmniej na razie, żadnego śladu rosyjskiego, raczej są ślady Islamskie, wskazujące na umiłowanie studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego terroryzmu i umiłowanie islamu. Mężczyzna został zatrzymany pod koniec listopada w mieszkaniu w Lublinie - dodał.