Planował zamach na jarmark świąteczny. ABW zatrzymała studenta KUL

Funkcjonariusze ABW zatrzymali studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który miał planować przeprowadzenie zamachu bombowego na terenie jednego z jarmarków świątecznych.

Publikacja: 16.12.2025 09:15

Planował zamach na jarmark świąteczny. ABW zatrzymała studenta KUL

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Przemysław Malinowski

O dokonanym zatrzymaniu poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

Jak informuje ABW, 30 listopada funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzili przeszukania i dokonali zatrzymania Mateusza W. Akcje przeprowadzono na terenie województw łódzkiego i lubelskiego.

Mateusz W. podejrzewany jest o „przygotowywania masowego zamachu w postaci zabójstwa, którego planował dokonać z wykorzystaniem materiałów wybuchowych.”

Ewakuacja mieszkańców bloku na olsztyńskim osiedlu. Działania wiążą się z młodymi mężczyznami mający
Przestępczość
Materiały wybuchowe w Olsztynie. Zatrzymano 19-latka, który miał przygotowywać się do zamachu

Zatrzymano mężczyznę planującego atak z użyciem materiałów wybuchowych

Z zebranych informacji wynika, że zatrzymany pozyskiwał wiedzę o sposobach samodzielnego wykonania materiałów, które miały posłużyć do przeprowadzenia aktu terrorystycznego.

ABW informuje również, że Mateusz W. „planował wstąpienie do organizacji terrorystycznej czy też uzyskanie wsparcia w zakresie realizacji zamierzonych działań. Celem przestępstwa było poważne zastraszenie wielu osób, a także wykonanie lub wsparcie polityki organizacji terrorystycznej, którą miało być Państwo Islamskie.”.

Podczas przeszukania zabezpieczono nośniki danych oraz przedmioty związane z islamem. Wobec zatrzymanego zastosowano trzymiesięczny areszt. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

Zatrzymanie studenta KUL. Śledztwo nie wykazało rosyjskiego śladu

- Mężczyzna na początek bardzo mocno zauroczył się islamem. Zauroczył się czy zakochał w terroryzmie. Dążył do nawiązania kontaktów z Państwem Islamskim, dążył do współpracy z Państwem Islamskim i szykował zamach w Polsce na kiermasz świąteczny. Przygotowywał się, zbierał informację, jak skonstruować ładunki, a jego celem było to, żeby zabić i zastraszyć Polaków – przekazał na konferencji prasowej Jacek Dobrzyński.

- Nie ma to, przynajmniej na razie, żadnego śladu rosyjskiego, raczej są ślady Islamskie, wskazujące na umiłowanie studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego terroryzmu i umiłowanie islamu. Mężczyzna został zatrzymany pod koniec listopada w mieszkaniu w Lublinie - dodał.

Znicze i kwiaty na terenie Kampusu Głównego UW w Warszawie
Przestępczość
Po zabójstwie na UW. Uczelnie chronione gołymi rękami
Rzecznik nie wskazał, w jakim mieście mogło dojść do ataku. - Nie będziemy wskazywać konkretnego miasta, żeby nie tworzyć paniki.  Podobne zagrożenie może nastąpić w każdym mieście polskim, w każdym mieście europejskim. Ważna jest czujność obywatelska, ale niesamowicie jest też ważne działanie funkcjonariuszy ABW, którzy po raz kolejny zapobiegli tragedii. Ich działania ujawniły przygotowanie, zanim do czegokolwiek doszło – powiedział Dobrzyński.

Dodał, że zatrzymany mężczyzna to Polak, mieszkaniec środkowej części kraju. 

