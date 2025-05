– Niektóre obiekty, takie jak: biblioteka uniwersytecka, teren Kampusu Grunwaldzkiego i kampusu Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej, chronione są przez koncesjonowane firmy zewnętrzne, których pracownicy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, lub niepodporządkowania się poleceniom pracownika ochrony mogą używać środków przymusu bezpośredniego – podkreśla Katarzyna Górowicz-Maćkiewicz, rzeczniczka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Archaiczne bezpieczeństwo na uczelniach. Pora na zamiany

Uniwersytet Warszawski, przez którego kampus przewija się co najmniej tysiąc osób, posiada straż uniwersytecką nieprzystającą do obecnych zagrożeń. Wczoraj minister nauki Marcin Kulasek ogłosił powstanie komisji – ma ona przygotować zmiany w prawie, które zwiększą uprawnienia straży uniwersyteckiej i pozwolą podnieść bezpieczeństwo na polskich uczelniach.

– Potrzeba pilnej debaty na temat bezpieczeństwie na uczelniach i bezpieczeństwie w miejscach publicznych oraz wprowadzenia regulacji systemowych – w tym zakazu posiadania i noszenia przy sobie noży, maczet, toporów i innych ostrych narzędzi. Takie regulacje obowiązują np. w Wielkiej Brytanii, która dzięki nim ograniczyła ataki nożowników w miejscach publicznych – wskazuje prof. Tomasz Safjański, były wiceszef Biura Wywiadu Kryminalnego KGP, szef krajowego biura Interpolu i Europolu, prof. AWSB. – Zmienia się struktura społeczeństwa, dochodzi do rozluźnienia więzów społecznych, nasila się agresja, użycie środków odurzających. To wszystko powoduje, że w miejscach publicznych jesteśmy narażeni na ataki, i one będą narastać. Jesteśmy o krok od scenariuszy amerykańskich, gdzie do szkół wchodzą szaleńcy z bronią palną, dokonują masowych egzekucji – uważa prof. Safjański.

Jego zdaniem zabezpieczenia na uczelniach są „archaiczne, z poprzedniej epoki, kiedy nie było takich zagrożeń, jakie mamy obecnie”. – Ten tragiczny przypadek pokazuje, że agresorem może być każdy, nawet student prawa – mówi Safjański.