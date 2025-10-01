Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o zastosowanie wobec Wołodymyra Ż. tymczasowego aresztu na 7 dni, celem wdrożenia procedury wydania go stronie niemieckiej. Mężczyzna jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania, wydanym przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe, w związku z podejrzeniem sabotażu konstytucyjnego, zniszczeniem mienia oraz zniszczeniem rurociągu Nord Stream 2.

O ewentualnym wydaniu Niemcom mężczyzny również będzie decydował sąd, który wcześniej musi zapoznać się z dokumentacją. Ma na to 100 dni. – Po uzyskaniu dokumentacji będą podejmowane dalsze działania, m.in. prokuratura będzie sporządzała wniosek o wydanie tego mężczyzny (stronie niemieckiej) zgodnie z ENA – informował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Mecenas Tymoteusz Paprocki: Nie zgadzamy się z decyzją sądu, będę składał zażalenie

– Nie zgadzamy się z decyzją sądu. (...) – powiedział adwokat mężczyzny Tymoteusz Paprocki. – Jeśli jakikolwiek obywatel Ukrainy jest oskarżany o zniszczenie infrastruktury łączącej Niemcy z Rosją, to nie powinien na terenie Unii Europejskiej odpowiadać karnie – argumentował. Dodał, że w najbliższym czasie zostanie przedstawione zażalenie na decyzję sądu.

Jak przekonywał mec. Tymoteusz Paprocki, jego klient od dłuższego czasu przebywa w Polsce i nie ma obawy ucieczki. Podkreślił, że Wołodymyr Ż. nie przyznaje się do winy.