Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Kolejny skandal korupcyjny wstrząśnie Ukrainą? NABU i SAP ujawniły proceder w Radzie Najwyższej

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) ujawniły zorganizowaną grupę przestępczą, w skład której wchodzili deputowani do parlamentu.

Publikacja: 27.12.2025 15:14

Budynek Rady Najwyższej Ukrainy

Budynek Rady Najwyższej Ukrainy

Foto: Adobe Stock

Bartosz Lewicki

Biuro prasowe NABU twierdzi, że członkowie tej grupy regularnie otrzymywali nielegalne korzyści w zamian za głosowanie w Radzie Najwyższej Ukrainy.

„W wyniku operacji pod przykryciem NABU i SAP zdemaskowały zorganizowaną grupę przestępczą, w skład której wchodzili obecni deputowani do Rady Najwyższej Ukrainy. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy systematycznie otrzymywali nienależne im korzyści majątkowe w zamian za głosowanie w Radzie Najwyższej Ukrainy” – poinformowano w komunikacie opublikowanym w serwisie Telegram, zapowiadając ujawnienie „wkrótce” dalszych ustaleń w tej sprawie. 

NABU prowadzi obecnie czynności śledcze w Komisji Transportu i Infrastruktury Rady Najwyższej Ukrainy. Informację tę potwierdziła portalowi Suspilne członkini komisji Julia Syrko z frakcji Hołos.

Skandal korupcyjny w branży energetycznej. Dymisja Andrija Jermaka

10 listopada NABU i SAP ujawniły informacje na temat uczestników ogromnego systemu korupcyjnego w branży energetycznej, którzy pobierali od kontrahentów Enerhoatomu, państwowego operatora elektrowni jądrowych, łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Środki te miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez który – jak ustalono – przeszło około 100 mln dol..

Reklama
Reklama

28 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że szef jego biura Andrij Jermak podał się do dymisji. Jermak objęty jest dochodzeniem NABU w związku ze śledztwem w sprawie korupcji w Enerhoatomie pod kryptonimem „Midas”. Afera, ujawniona przez NABU i SAP, wybuchła na początku listopada. W aktach śledztwa Jermak figuruje pod pseudonimem Ali Baba.

Czytaj więcej

Andrij Jermak i Wołodymyr Zełenski
Polityka
Upadek Andrija Jermaka. Kulisy operacji, która wstrząsnęła systemem władzy Ukrainy

NABU zostało powołane w 2014 r. Jego utworzenie było jednym z warunków współpracy Ukrainy z UE i MFW.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przestępczość Korupcja Miejsca Regiony Europa Ukraina
Zamach w Australii. Ofiar mogło być znacznie więcej, ale bomby nie wybuchły
Przestępczość
Zamach w Australii. Ofiar mogło być znacznie więcej, ale bomby nie wybuchły
Prezydent Francji Emmanuel Macron w Pałacu Elizejskim
Przestępczość
Afera we Francji. Rezydencja Emmanuela Macrona od lat okradana
Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
Przestępczość
Atak na polski konsulat w Brukseli. Radosław Sikorski reaguje
Kwiaty w pobliżu miejsca zamachu na plaży Bondi
Przestępczość
Nowe tropy ws. zamachu na plaży Bondi: Filipiny i Państwo Islamskie
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Policjanci na miejscu ataku na plaży Bondi
Przestępczość
Nowe fakty o ataku na plaży Bondi. Napastnikami byli ojciec i syn
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama