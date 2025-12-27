Biuro prasowe NABU twierdzi, że członkowie tej grupy regularnie otrzymywali nielegalne korzyści w zamian za głosowanie w Radzie Najwyższej Ukrainy.

„W wyniku operacji pod przykryciem NABU i SAP zdemaskowały zorganizowaną grupę przestępczą, w skład której wchodzili obecni deputowani do Rady Najwyższej Ukrainy. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy systematycznie otrzymywali nienależne im korzyści majątkowe w zamian za głosowanie w Radzie Najwyższej Ukrainy” – poinformowano w komunikacie opublikowanym w serwisie Telegram, zapowiadając ujawnienie „wkrótce” dalszych ustaleń w tej sprawie.





NABU prowadzi obecnie czynności śledcze w Komisji Transportu i Infrastruktury Rady Najwyższej Ukrainy. Informację tę potwierdziła portalowi Suspilne członkini komisji Julia Syrko z frakcji Hołos.

Skandal korupcyjny w branży energetycznej. Dymisja Andrija Jermaka

10 listopada NABU i SAP ujawniły informacje na temat uczestników ogromnego systemu korupcyjnego w branży energetycznej, którzy pobierali od kontrahentów Enerhoatomu, państwowego operatora elektrowni jądrowych, łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Środki te miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez który – jak ustalono – przeszło około 100 mln dol..