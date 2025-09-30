Ukrainiec, którego Niemcy podejrzewają o udział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream zatrzymany w Polsce

Mężczyzna wpadł w ręce policjantów w Pruszkowie. Trafił na do prokuratury okręgowej w Warszawie, gdzie jeszcze dziś mają się rozpocząć czynności procesowe.

Niedługo ma ruszyć procedura ekstradycyjna w tej sprawie.

Według obrońcy Wołodymyra Z. Tynoteusza Paprockiego, „nie ma możliwości postawienia zarzutów komukolwiek, kto brał udział w uszkodzeniu gazociągów Nord Stream, jako że zyski wykorzystywane przez Gazprom są wykorzystywane do finansowania wojny na Ukrainie”. Adwokat zaznaczył, że nie ma na razie pewności, czy jego klient brał udział w tej dywersyjnej akcji.

Niemieckie służby, ścigając Wołodymyra Z., stwierdziły, że bezpośrednio uczestniczył w wysadzeniu gazociągu. Podejrzany jest instruktorem nurkowym i według nich miał we wrześniu 2022 r. wypłynąć na Bałtyk jachtem z Rostocku, a następnie zejść pod wodę i umieścić na podmorskiej rurze ładunki wybuchowe.