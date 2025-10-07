Aktualizacja: 07.10.2025 04:44 Publikacja: 07.10.2025 04:44
O strąceniu drona poinformował mer Moskwy, Siergiej Sobianin.
Mieszkańcy miasta znajdującego się w obwodzie niżnonowogrodzkim piszą w mediach społecznościowych o aktywności obrony przeciwlotniczej w mieście. Miasto jest dużym ośrodkiem przemysłowym, w którym znajdują się m.in. zakłady przemysłowe działające w branży chemicznej i maszynowej.
W atakach, które miały miejsce w obwodzie charkowskim, ucierpiała m.in. rosyjska haubica.
Ukraińcom udało się zneutralizować 1 186 dronów, a więc 77 proc. dronów użytych przez Rosjan do ataku – podaje chersońska administracja obwodowa.
O planach Putina, który 7 października obchodzi 73. urodziny, poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
O skutkach ataku poinformował gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow. Pożar miał wybuchnąć po ataku rakietowym w budynku jednego z obiektów miejskiej infrastruktury. Został już ugaszony. Szczątki strąconych pocisków miały też uszkodzić pięć samochodów w różnych częściach Biełgorodu i dach jednego z garaży we wsi Tawrowo.
Gubernator obwodu biełgorodzkiego, Wiaczesław Gładkow, w serwisie Telegram napisał o uszkodzeniu bloku mieszkalnego w mieście Stary Oskoł. Z wstępnych ustaleń ma wynikać, że w ataku nikt nie ucierpiał. Budynek miał zostać uszkodzony przez szczątki zestrzelonego drona. Uszkodzonych zostało też 20 samochodów stojących na podwórzu budynku.
Przyjmowanie i odprawianie samolotów zawiesiły w nocy lotniska w Niżnym Nowogrodzie, Jarosławiu, Kałudze i Wołgogradzie – informował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). To ostatnie zdążyło już wznowić działalność. Wstrzymanie działania lotnisk było spowodowane względami bezpieczeństwa – wynika z komunikatu Rosawiacji.
Źródło: rp.pl
