04:41 Rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła drona lecącego w kierunku Moskwy

O strąceniu drona poinformował mer Moskwy, Siergiej Sobianin.

04:39 Dzierżyńsk jest atakowany przez ukraińskie drony drugą noc z rzędu

Mieszkańcy miasta znajdującego się w obwodzie niżnonowogrodzkim piszą w mediach społecznościowych o aktywności obrony przeciwlotniczej w mieście. Miasto jest dużym ośrodkiem przemysłowym, w którym znajdują się m.in. zakłady przemysłowe działające w branży chemicznej i maszynowej.

04:36 Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na rosyjski sprzęt wojskowy

W atakach, które miały miejsce w obwodzie charkowskim, ucierpiała m.in. rosyjska haubica.

04:34 W ciągu tygodnia Rosjanie użyli 1 535 dronów do ataków na cele w obwodzie chersońskim

Ukraińcom udało się zneutralizować 1 186 dronów, a więc 77 proc. dronów użytych przez Rosjan do ataku – podaje chersońska administracja obwodowa.

04:32 Władimir Putin spotka się dziś ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

O planach Putina, który 7 października obchodzi 73. urodziny, poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

04:30 Pożar obiektu infrastruktury w Biełgorodzie po ukraińskim ataku

O skutkach ataku poinformował gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow. Pożar miał wybuchnąć po ataku rakietowym w budynku jednego z obiektów miejskiej infrastruktury. Został już ugaszony. Szczątki strąconych pocisków miały też uszkodzić pięć samochodów w różnych częściach Biełgorodu i dach jednego z garaży we wsi Tawrowo.

04:26 Obwód biełgorodzki: Blok mieszkalny uszkodzony w wyniku ataku ukraińskiego drona

Gubernator obwodu biełgorodzkiego, Wiaczesław Gładkow, w serwisie Telegram napisał o uszkodzeniu bloku mieszkalnego w mieście Stary Oskoł. Z wstępnych ustaleń ma wynikać, że w ataku nikt nie ucierpiał. Budynek miał zostać uszkodzony przez szczątki zestrzelonego drona. Uszkodzonych zostało też 20 samochodów stojących na podwórzu budynku.

04:23 Rosyjskie lotniska wstrzymywały w nocy działanie

Przyjmowanie i odprawianie samolotów zawiesiły w nocy lotniska w Niżnym Nowogrodzie, Jarosławiu, Kałudze i Wołgogradzie – informował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). To ostatnie zdążyło już wznowić działalność. Wstrzymanie działania lotnisk było spowodowane względami bezpieczeństwa – wynika z komunikatu Rosawiacji.

04:21 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1321 pierwszym dniu wojny

