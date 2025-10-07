Służby wywiadowcze państw UE sygnalizują, że rośnie liczba działań hybrydowych podejmowanych przez Rosję – od podpaleń, przez cyberataki, po pojawianie się dronów w przestrzeni powietrznej państw Unii Europejskiej – których celem jest destabilizowanie sytuacji w państwach Europy wspierających Ukrainę w jej wojnie z Rosją.

Rosyjscy dyplomaci nie będą mogli swobodnie poruszać się po Unii Europejskiej?

W odpowiedzi na to zagrożenie rządy państw UE zgodziły się na to, by rosyjscy dyplomaci zostali objęci obowiązkiem informowania rządów innych państw, niż te, w których są akredytowani, o swoich planach podróży, zanim opuszczą granice państwa UE, w którym przebywają na co dzień.

Za inicjatywą tą stoją Czesi, którzy wprowadzili już zakaz wjazdu na swoje terytorium rosyjskim dyplomatom, którzy nie są akredytowani w tym kraju (wyłączeni z zakazu są dyplomaci podróżujący na spotkania organizacji międzynarodowych lub udający się do państw, w których pełnią misję dyplomatyczną). Teraz Czesi chcą rozszerzyć ograniczenie swobody poruszania się rosyjskich dyplomatów na całą Unię Europejską.

Unijny dyplomata, z którym rozmawiał „Financial Times” zwraca uwagę, że rosyjscy szpiedzy udający dyplomatów są wysyłani na placówkę w jednym kraju, ale prowadzą działania w innym, aby umknąć uwadze kontrwywiadu. – Służby wywiadowcze kraju, w którym akredytowani są dyplomaci wiedzą, co oni robią, ale gdy przekroczą granicę jest trudniej ich kontrolować – wyjaśnił.