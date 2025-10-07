Aktualizacja: 07.10.2025 07:25 Publikacja: 07.10.2025 07:17
Rosyjskim dyplomatom będzie trudniej poruszać się po UE?
Foto: AFP
Służby wywiadowcze państw UE sygnalizują, że rośnie liczba działań hybrydowych podejmowanych przez Rosję – od podpaleń, przez cyberataki, po pojawianie się dronów w przestrzeni powietrznej państw Unii Europejskiej – których celem jest destabilizowanie sytuacji w państwach Europy wspierających Ukrainę w jej wojnie z Rosją.
W odpowiedzi na to zagrożenie rządy państw UE zgodziły się na to, by rosyjscy dyplomaci zostali objęci obowiązkiem informowania rządów innych państw, niż te, w których są akredytowani, o swoich planach podróży, zanim opuszczą granice państwa UE, w którym przebywają na co dzień.
Za inicjatywą tą stoją Czesi, którzy wprowadzili już zakaz wjazdu na swoje terytorium rosyjskim dyplomatom, którzy nie są akredytowani w tym kraju (wyłączeni z zakazu są dyplomaci podróżujący na spotkania organizacji międzynarodowych lub udający się do państw, w których pełnią misję dyplomatyczną). Teraz Czesi chcą rozszerzyć ograniczenie swobody poruszania się rosyjskich dyplomatów na całą Unię Europejską.
Unijny dyplomata, z którym rozmawiał „Financial Times” zwraca uwagę, że rosyjscy szpiedzy udający dyplomatów są wysyłani na placówkę w jednym kraju, ale prowadzą działania w innym, aby umknąć uwadze kontrwywiadu. – Służby wywiadowcze kraju, w którym akredytowani są dyplomaci wiedzą, co oni robią, ale gdy przekroczą granicę jest trudniej ich kontrolować – wyjaśnił.
Jan Lipavský, szef MSZ Czech
Władze Czech uważają, że na terenie ich kraju działa wielu takich dyplomatów-szpiegów akredytowanych w sąsiedniej Austrii. W 2014 roku , już po nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję, w czeskich Vrběticach doszło do dwóch, w odstępie dwóch miesięcy, eksplozji w składzie amunicji (w pierwszej zginęły dwie osoby). Za tym aktem sabotażu miało stać rosyjskie GRU.
– Nie ma „Schengen dla Rosji” – oświadczył szef MSZ Czech Jan Lipavský dodając, że nie powinno być tak, że rosyjski dyplomata akredytowany w Hiszpanii może przyjechać do Pragi „kiedy tylko chce”.
Decyzja w tej sprawie wymaga jednomyślności. Dotychczas sprzeciwiały się jej Węgry, ale Budapeszt miał wycofać swoje weto – podaje „Financial Times” powołując się na swoje źródła.
Nie wiadomo jednak, jak szybko ograniczenie to wejdzie w życie, ponieważ Austria chce powiązać tę kwestię ze sprawą odmrożenia aktywów należących do rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski. Władze Austrii chcą w ten sposób zrekompensować bankowi Raiffeisen International szkody finansowe, które poniósł na mocy wyroku rosyjskiego sądu nakazującego mu zapłacić 2 miliardy euro odszkodowania oraz przenieść na bank akcje austriackiej firmy budowlanej Strabag, której udziałowcem był Deripaska. Teraz Austria chce, aby aktywa Deripaski zostały „odmrożone” i przekazane bankowi Raiffeisen jako rekompensata. Sprzeciwia się temu kilkanaście państw UE. Dalsze negocjacje w tej sprawie mają toczyć się 8 października.
