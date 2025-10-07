Merkel w rozmowie z węgierskim kanałem na YouTube mówiła o zablokowaniu przez Polskę i państwa bałtyckie inicjatywy podjęcia przez UE rozmów z Rosją, które miały uratować tzw. porozumienia mińskie, co, według Merkel, mogło powstrzymać Władimira Putina przed inwazją na Ukrainę.

Dmitrij Pieskow o wypowiedzi Angeli Merkel: Może mieć rację

Merkel w czerwcu 2021 roku przekonywała, że Unia Europejska powinna podjąć dialog z Rosją, ponieważ „nawet w czasie zimnej wojny ze sobą rozmawiano”. Kanclerz Niemiec ostrzegała też wówczas, że „brak rozmowy nie sprzyja rozwiązywaniu problemów”. Jednak podjęciu dialogu z Rosją sprzeciwiły się wówczas m.in. Polska, ale też państwa bałtyckie oraz Szwecja, Dania i Holandia.

Była kanclerz w rozmowie z węgierskim kanałem na YouTubie zaznaczyła też, że dziś nie można przewidzieć, jak rozwinęłaby się sytuacja, gdyby w połowie 2021 roku podjęto dialog z Rosją. Zauważyła także, że obecnie Europa powinna wzmacniać swoje zdolności odstraszania i wspierać Ukrainę.

- Bruksela jest zakładnikiem agresywnej polityki, jaką państwa bałtyckie i Polska prowadzą wobec Rosji w wielu kwestiach dotyczących polityki zagranicznej - stwierdził Pieskow pytany o wypowiedzi Merkel. Jak dodał „widać to gołym okiem”.