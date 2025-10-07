Aktualizacja: 07.10.2025 13:39 Publikacja: 07.10.2025 12:58
Angela Merkel i Dmitrij Pieskow
Merkel w rozmowie z węgierskim kanałem na YouTube mówiła o zablokowaniu przez Polskę i państwa bałtyckie inicjatywy podjęcia przez UE rozmów z Rosją, które miały uratować tzw. porozumienia mińskie, co, według Merkel, mogło powstrzymać Władimira Putina przed inwazją na Ukrainę.
Merkel w czerwcu 2021 roku przekonywała, że Unia Europejska powinna podjąć dialog z Rosją, ponieważ „nawet w czasie zimnej wojny ze sobą rozmawiano”. Kanclerz Niemiec ostrzegała też wówczas, że „brak rozmowy nie sprzyja rozwiązywaniu problemów”. Jednak podjęciu dialogu z Rosją sprzeciwiły się wówczas m.in. Polska, ale też państwa bałtyckie oraz Szwecja, Dania i Holandia.
Była kanclerz w rozmowie z węgierskim kanałem na YouTubie zaznaczyła też, że dziś nie można przewidzieć, jak rozwinęłaby się sytuacja, gdyby w połowie 2021 roku podjęto dialog z Rosją. Zauważyła także, że obecnie Europa powinna wzmacniać swoje zdolności odstraszania i wspierać Ukrainę.
- Bruksela jest zakładnikiem agresywnej polityki, jaką państwa bałtyckie i Polska prowadzą wobec Rosji w wielu kwestiach dotyczących polityki zagranicznej - stwierdził Pieskow pytany o wypowiedzi Merkel. Jak dodał „widać to gołym okiem”.
- Dlatego można uwierzyć, że pani Merkel ma w tej kwestii rację - dodał.
Pieskow był też pytany o wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczące dostaw pocisków Tomahawk dla Ukrainy. W rozmowie z amerykańskimi dziennikarzami prezydent USA stwierdził, że w tej sprawie „podjął już w pewien sposób decyzję” i dodał, że będzie domagał się od Kijowa wyjaśnienia w jaki sposób Ukraina zamierza wykorzystać pociski manewrujące, które miałaby otrzymać od USA.
- Rozumiemy, że musimy poczekać na doprecyzowanie, jeśli się pojawi – stwierdził w kontekście tej wypowiedzi Pieskow.
Potencjalny zasięg pocisków Tomahawk
- Jeśli chodzi o stanowisko Moskwy, zostało ono przedstawione dość jasno przez prezydenta (Władimira Putina) na Klubie Wałdajskim, wszystko zostało jasno przedstawione – to będzie poważna eskalacja, która, jednocześnie, nie zmieni sytuacji na froncie z perspektywy reżimu kijowskiego.
Jednocześnie Pieskow zwrócił uwagę, że pociski Tomahawk mogą być uzbrajane w głowice nuklearne. - Dlatego byłaby to poważna eskalacja – zauważył. Pociski Tomahawk mają zasięg do 2,5 tys. km. Przekazanie ich Ukrainie oznaczałoby, że w zasięgu precyzyjnych ataków rakietowych Ukrainy znalazłyby się m.in. Moskwa czy Petersburg.
