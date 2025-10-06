Państwa bałtyckie i Polska krytykują byłą kanclerz. „Nikt nie rozumiał Putina. Merkel też”

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie stanowisko miała Angela Merkel wobec umów mińskich oraz ich wpływu na sytuację na Ukrainie?

O współodpowiedzialności między innymi Polski za rosyjską inwazję na Ukrainę niemiecka premier mówiła z węgierskim kanałem Partizán na YouTube.

W rozmowie z węgierskim dziennikarzem Merkel broniła wynegocjowanego w 2015 r. wraz z prezydentem Francji François Hollande'em porozumienia mińskiego. Przyznała, że umowa z Mińska nie była idealna i nie była konsekwentnie respektowana przez Rosję, ale pozwoliła na pewne uspokojenie sytuacji. W latach 2015-2021 Ukraina dzięki temu mogła się wzmocnić, zmienić i skuteczniej bronić swojego terytorium.

„Odmowa Polski ośmieliła Putina”

Z rozmowy wynikało, że w czerwcu 2021 Merkel czuła, że Putin nie traktuje poważnie warunków umowy mińskiej. Dlatego wraz z kolejnym prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem chciała zainicjować nowy format rozmów bezpośrednich między Unią Europejską a Rosją. Jednak nie poparły tego niektóre państwa, przede wszystkim kraje bałtyckie oraz Polska, które obawiały się braku spójnej polityki europejskiej wobec Rosji.