Państwa bałtyckie i Polska krytykują byłą kanclerz. „Nikt nie rozumiał Putina. Merkel też”

Aktualizacja: 06.10.2025 22:16 Publikacja: 06.10.2025 21:00
Angela Merkel
Foto: PAP/DPA
O współodpowiedzialności między innymi Polski za rosyjską inwazję na Ukrainę niemiecka premier mówiła z węgierskim kanałem Partizán na YouTube.
W rozmowie z węgierskim dziennikarzem Merkel broniła wynegocjowanego w 2015 r. wraz z prezydentem Francji François Hollande'em porozumienia mińskiego. Przyznała, że umowa z Mińska nie była idealna i nie była konsekwentnie respektowana przez Rosję, ale pozwoliła na pewne uspokojenie sytuacji. W latach 2015-2021 Ukraina dzięki temu mogła się wzmocnić, zmienić i skuteczniej bronić swojego terytorium.
Czytaj więcej
Angela Merkel udzieliła kolejnego wywiadu po zakończeniu kadencji kanclerz Niemiec. W rozmowie z...
Z rozmowy wynikało, że w czerwcu 2021 Merkel czuła, że Putin nie traktuje poważnie warunków umowy mińskiej. Dlatego wraz z kolejnym prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem chciała zainicjować nowy format rozmów bezpośrednich między Unią Europejską a Rosją. Jednak nie poparły tego niektóre państwa, przede wszystkim kraje bałtyckie oraz Polska, które obawiały się braku spójnej polityki europejskiej wobec Rosji.
Jak relacjonował tę rozmowę niemiecki dziennik „Bild”, Merkel miała obwinić Polskę i państwa bałtyckie za zerwanie stosunków dyplomatycznych między Rosją a UE, co jej zdaniem doprowadziło do inwazji Rosji na Ukrainę zaledwie kilka miesięcy później. Według Merkel, odmowa m.in. Polski poparcia porozumień mińskich, dwóch kluczowych umów międzynarodowych między Rosją a UE, ośmieliła Putina do przeprowadzenia trwającej do dziś inwazji na Ukrainę w 2022 r.
Były premier Łotwy Krišjānis Kariņš powiedział w poniedziałek, że w tamtym czasie wiele krajów nie rozumiało Rosji, „w tym Niemcy i sama była kanclerz”.
– Konsekwentnie jej powtarzałem, że z Putinem nie można postępować w dobrej wierze, ale ona uważała, że państwa bałtyckie się mylą. Doskonale znałem poglądy Merkel, ale jestem zdumiony, że po tym wszystkim, co wydarzyło się na Ukrainie, nadal tak myśli – powiedział Kariņš, cytowany przez Politico.
Czytaj więcej
Była kanclerz Niemiec Angela Merkel odmówiła publicznego komentarza na temat rosyjskiego ataku na...
Łotewski polityk jest zdziwiony, że słowa te padły w czasie, gdy dla wszystkich jest oczywiste, jaki reżim panuje w Rosji, a Zachód ma dwa wyjścia – poddać się albo stawić opór.
- Cieszę się, że nowy kanclerz Niemiec, Friedrich Merz, nie podziela poglądów Merkel – powiedział Kariņš.
Minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna powiedział w poniedziałek, że wyłączną odpowiedzialność za wojnę ponosi Rosja.
Tsahkna stwierdził, że wojna na Ukrainie jest napędzana nieustającymi imperialistycznymi ambicjami Rosji i jej niezgodą na rozpad Związku Radzieckiego.
Były premier Mateusz Morawiecki ocenił, że Angela Merkel swoim bezmyślnym wywiadem dowiodła, że jest w czołówce najbardziej szkodzących Europie polityków niemieckich w ostatnim stuleciu.
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda napisał na X: „Gdyby Merkel znowu mówiła o chęci porozumienia z Putinem, prawdopodobnie doprowadziłoby to do rozbioru Ukrainy! Nie rozumieją, że robiąc interesy z Putinem, sami doprowadzili do wojny!”.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski w Rosji i obecna minister polityki regionalnej z centrowej partii Polska 2050, zauważyła, że wypowiedzi Merkel jedynie podsyciły rosyjską propagandę.
– Sugerowanie odpowiedzialności za wojnę, bo ktoś nie spotkał się z Rosją na czas i nie ukłonił się Moskwie wystarczająco nisko, jest absurdalne. Byłoby jeszcze gorzej – powiedziała.
Marek Magierowski, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, skrytykował polskie media za przekręcanie słów Merkel. Choć uważa, że jej długie (2005-2021) rządy były „jedną wielką katastrofą dla Niemiec i Europy”, to taka interpretacja jej słów jest manipulacją.
„Była kanclerz mówi jedynie, że Bałtowie i Polska nie wyrażały zgody na nowy, unijny format rozmów z Rosją. Od tego stwierdzenia do sformułowania, iż »Polska jest współodpowiedzialna za wojnę Putina« droga dość daleka. Mówiąc krótko: manipulacja i dezinformacja level pro” – napisał Magierowski.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Politico
O współodpowiedzialności między innymi Polski za rosyjską inwazję na Ukrainę niemiecka premier mówiła z węgierskim kanałem Partizán na YouTube.
W rozmowie z węgierskim dziennikarzem Merkel broniła wynegocjowanego w 2015 r. wraz z prezydentem Francji François Hollande'em porozumienia mińskiego. Przyznała, że umowa z Mińska nie była idealna i nie była konsekwentnie respektowana przez Rosję, ale pozwoliła na pewne uspokojenie sytuacji. W latach 2015-2021 Ukraina dzięki temu mogła się wzmocnić, zmienić i skuteczniej bronić swojego terytorium.
Premier Sébastien Lecornu dostał od prezydenta czas do środy wieczorem na zbudowanie większości. Później Emmanue...
Prezydent Petr Pavel, po spotkaniu z liderami partii dotyczącego tworzenia nowego rządu, podkreślił, że zakończe...
W najnowszym odcinku podcastu „Rzecz w tym” Bogusław Chrabota rozmawia z Kazimierzem Wóycickim – polskim pisarze...
Emmanuel Macron jest odpowiedzialny za chaos polityczny we Francji - oświadczył lider skrajnie lewicowej partii...
Sébastien Lecornu, desygnowany 9 września przez Emmanuela Macrona na nowego premiera Francji, podał się do dymisji.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas