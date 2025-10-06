Morawiecki określił wywiad, jakiego Merkel udzieliła kanałowi Partizan, mianem „bezmyślnego”. Chodzi o rozmowę, w której była kanclerz Niemiec wypomniała Polsce i państwom bałtyckim, że te zablokowały inicjatywę podjęcia przez UE rozmów z Rosją, które miały uratować tzw. porozumienia mińskie, co, według Merkel, mogło powstrzymać Władimira Putina przed inwazją na Ukrainę.

Angela Merkel w 2021 roku chciała rozmawiać z Władimirem Putinem

Według Merkel brak zgody wyrażony m.in. przez Polskę na organizację szczytu UE–Rosja z udziałem Władimira Putina w 2021 roku doprowadził do tego, że Putin zdecydował się rozpocząć inwazję na Ukrainę.

Merkel w czerwcu przekonywała, że Unia Europejska powinna podjąć dialog z Rosją, ponieważ „nawet w czasie zimnej wojny ze sobą rozmawiano”. Kanclerz Niemiec ostrzegała też wówczas, że „brak rozmowy nie sprzyja rozwiązywaniu problemów”. Jednak podjęciu dialogu z Rosją sprzeciwiły się wówczas m.in. Polska, ale też państwa bałtyckie oraz Szwecja, Dania i Holandia.