Aktualizacja: 06.10.2025 11:24 Publikacja: 06.10.2025 10:44
Mateusz Morawiecki i Angela Merkel
Foto: AFP
Morawiecki określił wywiad, jakiego Merkel udzieliła kanałowi Partizan, mianem „bezmyślnego”. Chodzi o rozmowę, w której była kanclerz Niemiec wypomniała Polsce i państwom bałtyckim, że te zablokowały inicjatywę podjęcia przez UE rozmów z Rosją, które miały uratować tzw. porozumienia mińskie, co, według Merkel, mogło powstrzymać Władimira Putina przed inwazją na Ukrainę.
Według Merkel brak zgody wyrażony m.in. przez Polskę na organizację szczytu UE–Rosja z udziałem Władimira Putina w 2021 roku doprowadził do tego, że Putin zdecydował się rozpocząć inwazję na Ukrainę.
Rosyjski gazociąg Gazpromu nie dostanie zgody Niemiec na użytkowanie. Niezależnie od tego, kto bę...
Merkel w czerwcu przekonywała, że Unia Europejska powinna podjąć dialog z Rosją, ponieważ „nawet w czasie zimnej wojny ze sobą rozmawiano”. Kanclerz Niemiec ostrzegała też wówczas, że „brak rozmowy nie sprzyja rozwiązywaniu problemów”. Jednak podjęciu dialogu z Rosją sprzeciwiły się wówczas m.in. Polska, ale też państwa bałtyckie oraz Szwecja, Dania i Holandia.
Wywiad Merkel dla węgierskiego kanału Partizán oprócz Morawieckiego skrytykowała też była premier Beata Szydło. Zasiadająca obecnie w Parlamencie Europejskim Szydło wypomniała w serwisie X byłej niemieckiej kanclerz, że ta „współpracowała z Putinem jak tylko mogła”, a teraz „się żali i obwinia Polskę”. „Bezczelne i żałosne” – dodała.
Z kolei europosłanka PiS, była minister edukacji narodowej Anna Zalewska napisała, że to „Niemcy ponoszą w dużej mierze winę za wojnę na Ukrainie”. Przypomniała przy tym niemiecko-rosyjski projekt budowy gazociągu Nord Stream 2.
„Unia była wtedy o krok od historycznej kompromitacji na miarę Monachium 1938. Chcieli szczytu UE–Rosja, na którym Putin dostałby zielone światło do politycznego podporządkowania Ukrainy i dokończenia Nord Stream 2. Miesiąc wcześniej sankcje na ten gazociąg – wprowadzone wcześniej przez Trumpa – zniósł Biden. Tak, to nie pomyłka – decyzja o zniesieniu sankcji zapadła w maju 2021. Putin dostałby od UE to, co chce – i Niemcy też dostałyby to co chcą (tani gaz). A my mielibyśmy na wschodniej granicy drugą Białoruś – Ukraina byłaby formalnie niepodległa, ale w praktyce całkowicie zależna od Rosji, która z kolei stałaby się jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych i politycznych dla Niemiec” – napisał z kolei były wiceszef MSZ w rządzie PiS Paweł Jabłoński. Polityk dodał, że zablokowanie tej inicjatywy m.in. przez premiera Mateusza Morawieckiego „zmieniło bieg historii Europy”.
„Patronka politycznej kariery Donalda Tuska, Angela Merkel oskarżyła Polskę i państwa bałtyckie o przyczynienie się do ataku Rosji na Ukrainę. Niemcy pozostaną Niemcami. Czy premier polskiego rządu już potępił te słowa?” – pytał natomiast były wicepremier, były minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
Angela Merkel była kanclerzem Niemiec w latach 2005-2021. Dziś jej polityka wobec Rosji, polegająca m.in. na realizowaniu z Rosją projektów takich jak budowa gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2 umożliwiających dostarczanie taniego, rosyjskiego gazu do Niemiec z pominięciem Polski i Ukrainy, jest krytykowana, ponieważ nie wciągnęła Rosji w orbitę Zachodu, a jedynie dostarczyła Moskwie środków finansowych na prowadzoną obecnie wojnę przeciw Ukrainie.
„Dno niemieckiej duszy” – napisał z kolei europoseł PiS Dominik Tarczyński.
