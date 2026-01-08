Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw stanowi implementację unijnego rozporządzenia, Aktu o usługach cyfrowych (DSA), które zawiera przepisy w zakresie moderacji nielegalnych treści, przejrzystej reklamy i dezinformacji.

Reklama Reklama

Wiceminister cyfryzacji: Dzisiaj Polska nie ma startu do platform cyfrowych

- To jest dobra ustawa, zabezpieczy pan dzieciaki w internecie, Polki, Polaków – mówił Gramatyka apelując do prezydenta o podpis pod ustawą.

- Jeżeli prezydent podpisze tę ustawę, to Polska, jako państwo będzie miała start do platform cyfrowych. Dzisiaj go nie ma, dzisiaj platformy cyfrowe mogą powiedzieć: nie interesuje nas to, co wy macie do powiedzenia na ten temat – dodał. Gramatyka podkreślił, że mimo braku ustawy polskie władze starają się dyskutować z platformami cyfrowymi co czasem przynosi efekt, czasem nie. Jako przykład tego, że działanie platform cyfrowych pozbawionych kontroli może być niebezpieczne, Gramatyka wskazał działanie Groka, chatbota opartego na generatywnej sztucznej inteligencji, dostępnego na platformie X. W ostatnim czasie Grok, na prośbę użytkowników, dokonuje modyfikacji zdjęć umieszanych w serwisie m.in. przerabiając je na zdjęcia osób widocznych na zdjęciach (w tym dzieci) w samej bieliźnie.