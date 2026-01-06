Apel dotyczy projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw, która wdraża do polskiego porządku prawnego akt o usługach cyfrowych (DSA).

Przypomnijmy, iż projekt nowych przepisów wzbudza kontrowersje. Jego przeciwnicy podnoszą m.in. zarzut zagrożenia państwową cenzurą. Swoje wątpliwości zgłaszał też sam prezydent Karol Nawrocki. W październiku ubiegłego roku, kiedy odbywało się wysłuchanie publiczne, we wpisie zamieszczonym na platformie „X” prezydent stwierdził, że „pod pozorem walki z nielegalnymi treściami i dezinformacją rząd chce ograniczyć wolność słowa, poprzez wprowadzenie mechanizmu blokowania wypowiedzi arbitralnymi decyzjami administracyjnymi urzędników”. Jak dodał, „nie tak to powinno wyglądać”.

Dlaczego eksperci proszą pierwszą damę o interwencję u Karola Nawrockiego

W poniedziałek 5 stycznia apel do małżonki prezydenta, Marty Nawrockiej o włączenie się w działania na rzecz wdrożenia w Polsce aktu o usługach cyfrowych (DSA) wystosowała Fundacja Panoptykon. Podpisało się pod nim 132 ekspertów i ekspertek. W swoim piśmie zwracają uwagę na problem ochrony praw najmłodszych użytkowników i użytkowniczek sieci. „Jako osoby zawodowo zajmujące się wpływem nowych technologii na społeczeństwo, w szczególności na zdrowie i prawa dzieci – a także jako rodzice – zwracamy się do Pani jako Pierwszej Damy i pomysłodawczyni Fundacji Blisko Ludzkich Spraw z prośbą o interwencję u Pani małżonka, Prezydenta Karola Nawrockiego. To od jego podpisu zależą obecnie losy ustawy mającej chronić Polki i Polaków (także najmłodszych) przed szkodliwym wpływem platform (anty-)społecznościowych, takich jak TikTok, YouTube, Facebook czy WhatsApp” – czytamy w apelu. Jego sygnatariusze przypominają, że fundacja, którą chce założyć pierwsza dama ma stawiać sobie za cel m.in. walkę z hejtem i przemocą w Internecie.