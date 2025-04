Szansa na bardziej przyjazny internet i obawy przed nadużywaniem władzy

Dorota Głowacka z Fundacji Panoptykon wskazała z kolei, że DSA to szansa na przebudowanie internetu tak, by stał się on przestrzenią bardziej przyjazną dla człowieka, a mniej zależną od wielkich korporacji. Nie można jednak pozwolić, by ich uznaniowe decyzje zostały zastąpione uznaniowymi decyzjami organów państwa. Dlatego propozycje Ministerstwa Cyfryzacji to krok w dobrym kierunku. Ważne jest jednak zapewnienie możliwości odwołania do sądu powszechnego, nie do administracyjnego, a także – aby autor mógł być wysłuchany przed podjęciem decyzji ws. treści. Z kolei Cezary Węgliński z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zwrócił uwagę, że pozostawienie naruszenia dóbr osobistych jako podstawy usunięcia treści otwierałoby kolejną możliwość nadużywania tych przepisów wobec lokalnych dziennikarzy czy działaczy krytykujących np. działania miejscowego burmistrza.

Ochrona mniejszości, walka z piractwem i nowe kompetencje dla administracji wyborczej

Większość organizacji, które brały udział w wysłuchaniu, podkreślała, że nie należy zwlekać z drożeniem w Polsce DSA. Te skupiające się na walce o prawa grup wykluczonych wskazywały, jak ważne jest, by skutecznie usuwać z sieci mowę nienawiści, szczególnie wobec mniejszości. Z kolei instytucje reprezentujące twórców i nadawców zwracały uwagę, że DSA musi też pozwolić na skuteczne zwalczanie piractwa i kradzieży treści. Wreszcie organizacje skupione na walce z dezinformacją i transparentnością procesów wyborczych wskazywały, że ustawa wdrożeniowa powinna przyznawać nowe kompetencję nie tylko prezesowi UKE czy UOKiK, ale też Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowemu Biuru Wyborczemu.

Oczekiwania biznesu – precyzja regulacji, sprawna i ujednolicona procedura wzorem rejestru zakazanych stron hazardowych

Głos zabrali też przedstawiciele izb gospodarczych czy organizacji pracodawców i przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Zwracali oni uwagę, że przewidziana w ustawie procedura usuwania treści powinna dotyczyć dostawców usług hostingu, gdyż tylko oni mogą blokować dostęp do konkretnych treści. Z kolei dostawcy internetu są w stanie co najwyżej blokować całe strony czy serwery, co może prowadzić do zjawiska tzw. overblockingu, czyli nadmiernego blokowania treści (legalnych wraz z nielegalnymi). Konieczne jest więc precyzyjne zdefiniowanie pojęcia treści nielegalnych.

Jeśli jednak blokowanie ma odbywać się na poziomie przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, to wzorem powinien być tutaj działający sprawnie rejestr witryn hazardowych. W dodatku biorąc pod uwagę, że jednocześnie procedowane są inne przepisy pozwalające na takie blokowanie (np. ustawa o ochronie małoletnich, dyrektywa antyhejterska), konieczne jest stworzenie centralnego rejestru stron, które miałyby być blokowane. Niezbędne jest też jasne określenie kompetencji każdego z organów nadzorczych, jak i komunikacji pomiędzy nimi.