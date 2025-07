„Komory gazowe to fejk” a „polskie obozy” to nie to samo. Czym jest „kłamstwo oświęcimskie”?

Warto jednak pamiętać, że — parafrazując przysłowie — kłamstwo kłamstwu nierówne. Bo choć negowanie istnienia komór gazowych — jak wyjaśnia dr Guzik — uznaje się właśnie za „twarde kłamstwo oświęcimskie”, za takie uznać już nie można posługiwania się terminem „polskie obozy”. Tymczasowa furtka do tego — uchylona i błyskawicznie zatrzaśnięta — pojawiła się w 2018 r., kiedy to ustawę o IPN znowelizowano i chwilowo wprowadzono przepis, traktujący oba „zjawiska” na równi. — Niedługo później, kiedy na arenie międzynarodowej podniósł się rwetes, nasz rząd wycofał się z tego pomysłu, a sporne przepisy zostały uchylone — komentuje mecenas.

Jego zdaniem (jakkolwiek sposób przygotowania tamtych regulacji „może nie był szczęśliwy”, a one same „miały raczej wprost zapobiegać antypolonizmowi”), warto byłoby jednak wprowadzić te dotyczące tzw. miękkiego kłamstwa oświęcimskiego. Czyli — jak precyzuje — wypowiedzi, w których nie neguje się zbrodni, ale obarcza odpowiedzialnością za nią nie tego, kto w rzeczywistości ją popełnił, a np. inny naród. — Skoro bowiem założeniem ustawy jest zapobieganie mowie nienawiści i antysemityzmowi oraz ochrona pamięci historycznej, to warto byłoby o to zadbać — konkluduje.