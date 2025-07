Muzeum Auschwitz-Birkenau o wypowiedzi Brauna: negacjonizm i znieważenie pamięci

Dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau, dr Piotr M. A. Cywiński, wyraził stanowczy sprzeciw wobec skandalicznej i zakłamanej wypowiedzi europosła Grzegorza Brauna, który zaprzeczał istnieniu komór gazowych w obozie Auschwitz. Podkreślił, że takie wypowiedzi to nie tylko akt negacjonizmu, który jest przestępstwem ściganym na mocy polskiego prawa, ale także znieważenie pamięci ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i wyraz pogardy wobec ocalałych i ich rodzin.

Cywiński przypomniał, że w komorach gazowych Auschwitz mordowano przede wszystkim Żydów, uznanych przez lekarzy SS za niezdolnych do pracy, natychmiast po deportacji do obozu. Zaznaczył, że komory gazowe służyły także do uśmiercania innych grup więźniów, w tym jeńców sowieckich, polskich więźniów wybranych z obozowego szpitala, chorych i bardzo osłabionych więźniów oraz ponad czterech tysięcy Romów, głównie kobiet i dzieci, zamordowanych w sierpniu 1944 roku w tzw. Zigeunerlager.

„Haniebne uderzenie w pamięć”

Cywiński ocenił wypowiedź Grzegorza Brauna jako haniebne uderzenie w pamięć o wszystkich tych ludziach oraz policzek wymierzony w tych więźniów, którzy ryzykowali życie, by dokumentować prawdę o niemieckich zbrodniach, ale też w ocalałych, którzy do dziś noszą traumę swoich osobistych losów.

Dyrektor Muzeum stwierdził, że wypowiedź Grzegorza Brauna stanowi jawne zanegowanie prawdy historycznej oraz wprowadzenie do debaty publicznej manipulacji opartej na antysemityzmie, fałszu i nienawiści. Podkreślił, że jest to wypowiedź niegodna osoby publicznej, zwłaszcza sprawującej mandat posła do Parlamentu Europejskiego, i że dla takich słów nie może być miejsca w przestrzeni politycznej, medialnej czy społecznej.