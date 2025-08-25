Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Polacy podzieleni w sprawie ulg podatkowych dla rodzin z dziećmi

PIT „0” czyli zwolnienie z podatku dochodowego dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci to dobry pomysł nowego prezydenta Karola Nawrockiego? Polacy mają w tej sprawie wątpliwości.

Publikacja: 25.08.2025 04:30

Sondaż: Polacy podzieleni w sprawie ulg podatkowych dla rodzin z dziećmi

Foto: Adobe Stock

Joanna Ćwiek-Świdecka

Zgodnie z zapowiedziami z kampanii wyborczej, prezydent Karol Nawrocki przedstawił projekt swojej inicjatywy podatkowej – podwyższenia progu podatkowego w PIT ze 120 tys. zł obecnie do 140 tys. zł oraz programu „PIT Zero. Rodzina na plus", rocznie, czyli zwolnienia z podatku dochodowego rodzin z dwójką dzieci i więcej. Z ulgi skorzystałyby osoby zarabiające do 140 tys. zł rocznie czyli ok. 3,6 mln podatników – największy zysk miałyby osoby najlepiej zarabiające.  

Reklama
Reklama

– Mój projekt odnosi się do pewnego kryzysu demograficznego w Polsce, ale też do wyraźnego wsparcia polskich rodzin – uzasadniał Karol Nawrocki w Polsat News. Dodał także, że przy okazji tej zmiany jest otwarty na „dyskusje na temat 800 plus”.

Foto: Rzeczpospolita

PIT „0” dzieli Polaków. Różnice na żyletki

Czy Polakom podoba się to rozwiązanie? Z badania IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej” w dniach 13-14 sierpnia wynika, że za propozycją prezydenta opowiada się 47,5 proc. ankietowanych. Przeciwnych jest 47,9 proc. respondentów – przy czym aż 29,8 proc. wszystkich ankietowanych mówi tej propozycji „zdecydowanie nie”. To największy odsetek wskazań w całym badaniu. Zdania w sprawie zwolnień podatkowych dla rodzin nie ma 4,6 proc. badanych.

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki
Budżet i podatki
Jakie korzyści z zerowego PIT-u dla rodzin? Są wyliczenia
Reklama
Reklama

– Polska jest dziś krajem tak mocno spolaryzowanym, że poglądy polityczne bardzo silnie przekładają się na inne dziedziny życia, takie jak ekonomia. I nie ma znaczenia, czy jest to racjonalne czy nie – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego i szefowa CBOS. Jak dodaje, jeśli by te ulgi weszły w życie przed najbliższymi wyborami, a Polacy by je odczuli we własnych kieszeniach, to prawdopodobnie poprawiłoby wynik wyborczy prawicowych ugrupowań. – Sama obietnica zerowego PIT-u może nie zadziałać, zwłaszcza gdyby doszło do sytuacji, w której obecny rząd wprowadziłby rozwiązania finansowe o szerszym charakterze, nie tylko dla rodzin. To np. mogłaby być wyższa kwota wolna – mówi prof. Marciniak.

Propozycje prezydenta popiera przede wszystkim opozycja

Kto popiera rozwiązanie zaproponowane przez prezydenta? Przede wszystkim elektorat opozycji – 67 proc. badanych (suma odpowiedzi wyborców PiS, Konfederacji, Partii Razem). Ale w tej grupie nie brakuje także przeciwników tego rozwiązania, bo zdecydowanie przeciwnych tej propozycji jest 16 proc. respondentów, a raczej nie mówi 11 proc. ankietowanych. 

Wśród głosujących na PiS przeciwnych temu rozwiązaniu jest więcej niż co piąty badany.

Czytaj więcej

Polska kurczy się coraz szybciej. Jak wyjść z kryzysu demograficznego?
Dane gospodarcze
Polska kurczy się coraz szybciej. Jak wyjść z kryzysu demograficznego?

Co na to wyborcy obecnej koalicji rządzącej? Za jest 14 proc., przeciwko – 83 proc. Ale jeśli spojrzymy na wyborców poszczególnych partii, to można zauważyć, że blisko połowa wyborców Trzeciej Drogi jest za tym rozwiązaniem, a wśród wyborców Lewicy co trzeci. Ciekawie rozkładają się także głosy wyborców Konfederacji, bo równo co drugi wyborca tego ugrupowania jest za tym rozwiązaniem, ale ponad 43 proc. jest przekonanych, że propozycja prezydenta jest zła.

Jak odpowiadali w tym badaniu rodzice dzieci do 18. roku życia? 47 proc. z tych, którzy pobierają świadczenie na jedno dziecko uważa, że jest to dobre rozwiązanie. Blisko połowa jest przeciwna.

Reklama
Reklama

Więcej zwolenników propozycji nowego prezydenta jest wśród osób, które to świadczenie pobierają na dwoje lub więcej dzieci. PIT „0” popiera 63 proc. z nich. Przeciwko jest więcej niż co trzeci z nich.  

Czy zwolnienia podatkowe zachęcają do powiększenia rodziny?

Obecnie współczynnik dzietności w Polsce wynosi 1,1. By Polacy nie wymierali, powinien być on przynajmniej na poziomie 2,1 – czyli kobieta powinna urodzić przynajmniej dwoje dzieci. Czy gdyby propozycja prezydenta weszła w życie, rodziłoby się więcej dzieci?

– Myślę, że dla części osób mogłaby to być zachęta. Ale nie spodziewałbym się jakichś spektakularnych efektów, bo kwestie podatkowe na dzietność oddziałują w niewielkim stopniu – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego. Jak dodaje, co do zasady większy wpływ ma świadomość, że państwo będzie wspierało rodziców w procesie wychowania dzieci poprzez dostępne żłobki, przedszkola, szkoły, dobrą opiekę zdrowotną czy możliwość łączenia pracy zawodowej z życiem prywatnym. – Ale coraz częściej mam wrażenie, że obecny problem z dzietnością wynika także z tego, że w okresie rozrodczym weszło teraz pokolenie, które nie jest przekonane, że sprosta wymaganiom stawianym dziś rodzicom. Myślę, że w ostatnich latach tę poprzeczkę zawiesiliśmy zbyt wysoko – podsumowuje prof. Szukalski.

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Społeczeństwo Osoby Podatki Karol Nawrocki

Zgodnie z zapowiedziami z kampanii wyborczej, prezydent Karol Nawrocki przedstawił projekt swojej inicjatywy podatkowej – podwyższenia progu podatkowego w PIT ze 120 tys. zł obecnie do 140 tys. zł oraz programu „PIT Zero. Rodzina na plus", rocznie, czyli zwolnienia z podatku dochodowego rodzin z dwójką dzieci i więcej. Z ulgi skorzystałyby osoby zarabiające do 140 tys. zł rocznie czyli ok. 3,6 mln podatników – największy zysk miałyby osoby najlepiej zarabiające.  

Pozostało jeszcze 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk podczas Rady Gabinetowej
Polityka
Pierwsza Rada Gabinetowa w kadencji Karola Nawrockiego. Od razu zwrócił się do Donalda Tuska
Marek Magierowski
Polityka
Marek Magierowski: decyzja Karola Nawrockiego będzie miała długofalowe konsekwencje
Muzeum Getta Warszawskiego
Polityka
Muzeum Getta Warszawskiego zwalnia wybitnego historyka. Obawia się porównań do Gazy?
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Burza po wypowiedzi ukraińskiego dziennikarza o Karolu Nawrockim. Witalij Mazurenko stracił pracę
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie