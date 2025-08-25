– Polska jest dziś krajem tak mocno spolaryzowanym, że poglądy polityczne bardzo silnie przekładają się na inne dziedziny życia, takie jak ekonomia. I nie ma znaczenia, czy jest to racjonalne czy nie – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego i szefowa CBOS. Jak dodaje, jeśli by te ulgi weszły w życie przed najbliższymi wyborami, a Polacy by je odczuli we własnych kieszeniach, to prawdopodobnie poprawiłoby wynik wyborczy prawicowych ugrupowań. – Sama obietnica zerowego PIT-u może nie zadziałać, zwłaszcza gdyby doszło do sytuacji, w której obecny rząd wprowadziłby rozwiązania finansowe o szerszym charakterze, nie tylko dla rodzin. To np. mogłaby być wyższa kwota wolna – mówi prof. Marciniak.

Propozycje prezydenta popiera przede wszystkim opozycja

Kto popiera rozwiązanie zaproponowane przez prezydenta? Przede wszystkim elektorat opozycji – 67 proc. badanych (suma odpowiedzi wyborców PiS, Konfederacji, Partii Razem). Ale w tej grupie nie brakuje także przeciwników tego rozwiązania, bo zdecydowanie przeciwnych tej propozycji jest 16 proc. respondentów, a raczej nie mówi 11 proc. ankietowanych.

Wśród głosujących na PiS przeciwnych temu rozwiązaniu jest więcej niż co piąty badany.

Co na to wyborcy obecnej koalicji rządzącej? Za jest 14 proc., przeciwko – 83 proc. Ale jeśli spojrzymy na wyborców poszczególnych partii, to można zauważyć, że blisko połowa wyborców Trzeciej Drogi jest za tym rozwiązaniem, a wśród wyborców Lewicy co trzeci. Ciekawie rozkładają się także głosy wyborców Konfederacji, bo równo co drugi wyborca tego ugrupowania jest za tym rozwiązaniem, ale ponad 43 proc. jest przekonanych, że propozycja prezydenta jest zła.

Jak odpowiadali w tym badaniu rodzice dzieci do 18. roku życia? 47 proc. z tych, którzy pobierają świadczenie na jedno dziecko uważa, że jest to dobre rozwiązanie. Blisko połowa jest przeciwna.