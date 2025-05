Inwestycje w automatyzację i zmianę kompetencji

Zmiany technologiczne są sprzymierzeńcem gospodarki w zmieniającej się sytuacji demograficznej. Na znaczenie automatyzacji, wykorzystania sztucznej inteligencji na rynku pracy zwraca uwagę Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jak dotąd nie jesteśmy europejskimi liderami ani automatyzacji, ani robotyzacji, szusujemy prawie na końcu stawki. Wyższe inwestycje w automatyzację mogą zapewnić większą efektywność pracy. Ekonomista przypomina, że działania dostosowujące do zmiany demograficznej powinny być skoordynowane, a nie pojedyncze. Jego zdaniem w polityce publicznej potrzebna jest rozsądna polityka migracyjna, większe wykorzystanie automatyzacji oraz wprowadzenie późniejszego wieku emerytalnego. – Czy możliwy byłby kontrakt społeczny polegający na zastosowaniu czterodniowego tygodnia pracy w zamian za późniejszy wiek emerytalny? – zastanawia się.

– Musimy przygotować i zastosować działania już dziś, a nie tylko o nich rozmawiać – dodaje prof. Jacek Męcina z UW, doradca Konfederacji Lewiatan. Z jego badań pokolenia Z wynika, że poprawa jakości usług publicznych i stabilne warunki pracy są czynnikami, które mogą zachęcić młodych do posiadania dzieci. Jednak eksperta niepokoją dwie kwestie: w jaki sposób zapobiec wykluczeniu cyfrowemu części społeczeństwa (przede wszystkim osób starszych) oraz stagnacja instytucji istniejących wokół rynku pracy: – Zachowujemy się tak, jakby nie było żadnej zmiany – uważa. Prof. Męcina proponuje, by zamienić składkę na Fundusz Pracy na ubezpieczenie od bezrobocia. – każdy mógłby się doubezpieczyć, ale ubezpieczenie chroniłoby także w czasie przerw w pracy potrzebnych na dokształcenie się czy na naukę nowych kompetencji – tłumaczy ekspert.

Co 11. młody nie uczy się i nie pracuje

Grupą, która potrzebuje wsparcia na rynku pracy, są osoby z niepełnosprawnościami. Katarzyna Lipowska, ekspertka z Instytutu Badań Strukturalnych, zwraca uwagę na to, iż w Polsce 9 proc. młodych ludzi, którzy mają od 15 do 29 lat nie uczy się i nie pracuje. To tzw. NEETs (od ang. Not in Employment, Education or Training). Szacuje się, że w UE jest to jeszcze więcej bo 11 proc. ludzi w tym wieku. To prawie 230 tys. osób w Polsce.

Osoby z niepełnosprawnościami przedwcześnie i dwa razy częściej niż osoby bez niepełnosprawności opuszczają system edukacji. Dodatkowo często kształcą się w szkołach specjalnych, poza głównym nurtem edukacji. Rzadziej też uzyskują wykształcenie wyższe, podejmują staże czy wolontariat. Bariery w zdobyciu wykształcenia, kompetencji powodują ich gorszy start na rynku pracy.

Zdaniem Katarzyny Lipowskiej młodzi ludzie z niepełnosprawnościami powinni móc uczyć się w ogólnym systemie edukacji. To wymaga nie tylko zmian organizacyjnych, ale także przystosowania infrastruktury i sposobu ich uczenia. Ale także warto, by pracodawcy pochylili się nad potrzebami i możliwościami osób z niepełnosprawnościami: – To mogą być świetni pracownicy pod warunkiem, że stworzy się dla nich bardziej dogodne możliwości pracy, choćby możliwość elastycznego czasu pracy czy większą liczbę przerw – tłumaczy ekspertka.