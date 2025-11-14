Aktualizacja: 14.11.2025 10:41 Publikacja: 14.11.2025 10:03
Foto: Adobe Stock
To najniższy odczyt od czerwca 2024 r. i już czwarty z rzędu w przedziale odchyleń wokół celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.), po 3,1 proc. w lipcu i 2,9 proc. w sierpniu i wrześniu.
Miesiąc do miesiąca, czyli względem września br., ceny towarów i usług konsumpcyjnych urosły w Polsce o 0,1 proc. Ciekawostką jest fakt, że, zgodnie z danymi GUS, skumulowana inflacja za ostatnie pół roku to raptem około 0,3 proc., a „reszta” z rocznego wskaźnika to efekt tego, co z cenami działo się we wcześniejszym półroczu (tj. od listopada 2024 r. do kwietnia 2025 r.). Oczywiście, miesiące wakacyjne sprzyjają np. spadkowi cen warzyw czy owoców, z kolei początek roku to zwykle okres wzmożonej aktualizacji cenników np. w branżach usługowych, niemniej nie da się ukryć, że są to dane pozytywne z perspektywy portfeli Polaków.
Foto: PAP Biznes
Wstępne dane sprzed dwóch tygodni o inflacji 2,8 proc. (lepsze od oczekiwań, średnia prognoz dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” wynosiła 3 proc.) były jednym z argumentów dla Rady Polityki Pieniężnej za kolejną obniżką stóp procentowych o 25 punktów bazowych 5 listopada. Stopa referencyjna NBP łącznie w tym roku spadła już o 150 punktów bazowych, do 4,25 proc., a prezes Glapiński nie wykluczył następnego cięcia w grudniu.
Drugim argumentem za obniżką stóp procentowych był pozytywny wydźwięk nowej projekcji inflacyjnej NBP. Wskazała ona, że w całym horyzoncie prognoz (do końca 2027 r.) inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego 2,5 proc., średniorocznie 2,9 proc. w 2026 r. i 2,5 proc. w 2027 r. Z projekcji wynika też, że luka popytowa zaczyna się stabilizować w okolicach zera, tj. polska gospodarka rośnie i będzie rosnąć dalej zgodnie z szacunkami jej potencjału, bez wywoływania presji inflacyjnej.
artykuł aktualizowany
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
To najniższy odczyt od czerwca 2024 r. i już czwarty z rzędu w przedziale odchyleń wokół celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.), po 3,1 proc. w lipcu i 2,9 proc. w sierpniu i wrześniu.
Miesiąc do miesiąca, czyli względem września br., ceny towarów i usług konsumpcyjnych urosły w Polsce o 0,1 proc. Ciekawostką jest fakt, że, zgodnie z danymi GUS, skumulowana inflacja za ostatnie pół roku to raptem około 0,3 proc., a „reszta” z rocznego wskaźnika to efekt tego, co z cenami działo się we wcześniejszym półroczu (tj. od listopada 2024 r. do kwietnia 2025 r.). Oczywiście, miesiące wakacyjne sprzyjają np. spadkowi cen warzyw czy owoców, z kolei początek roku to zwykle okres wzmożonej aktualizacji cenników np. w branżach usługowych, niemniej nie da się ukryć, że są to dane pozytywne z perspektywy portfeli Polaków.
PKB Wielkiej Brytanii wzrósł w trzecim kwartale tylko o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami....
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament współczesnego podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
PKB Polski urósł realnie w trzecim kwartale o 3,7 proc. r/r – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS) w...
Agencja S&P utrzymała w piątkowy wieczór rating Polski oraz jego stabilną perspektywę. To miła niespodzianka, bo...
Solidny wzrost gospodarczy, nawet 3,7 proc. w przyszłym roku, i inflacja blisko celu inflacyjnego NBP, czyli 2,5...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej urosło w trzecim kwartale o 7,5 proc. rok do r...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas