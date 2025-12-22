Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Sprzedaż detaliczna poniżej prognoz. GUS publikuje dane za listopad

Sprzedaż detaliczna urosła w listopadzie w Polsce o 3,1 proc. rok do roku – podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Publikacja: 22.12.2025 10:04

Sprzedaż detaliczna poniżej prognoz. GUS publikuje dane za listopad

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Mikołaj Fidziński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak różniły się wyniki sprzedaży w różnych kategoriach towarów?
  • Jakie są różnice między wzrostem sprzedaży w ujęciu cen stałych a bieżących?
  • Jakie czynniki stabilizują konsumpcję prywatną w Polsce?
  • Co mówią najnowsze dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej?

Tym samym najnowszy odczyt okazał się słabszy od średniej prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (4,2 proc.). Po odsezonowaniu przez GUS, sprzedaż detaliczna urosła o 5,5 proc. r/r i o 1,1 proc. względem października.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie rdr wzrosła o 3,1 proc. - GUS. Konsensus PAP: 3,9

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie rdr wzrosła o 3,1 proc. - GUS. Konsensus PAP: 3,9 proc.

Foto: PAP Biznes

Jak w ostatnich miesiącach, nadal dobrze wygląda dynamika sprzedaży pojazdów i części do nich (wzrost o prawie 13 proc. r/r) oraz mebli i sprzętu RTV/AGD (+16,6 proc. r/r). Wzrosła też sprzedaż obuwia i odzieży (o 12,2 proc. r/r) oraz paliw (blisko 6 proc.). O 3 proc. r/r w dół poszła zaś sprzedaż żywności, a o ponad 5 proc. w kategorii „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach”.

Reklama
Reklama

Co należy podkreślić, odczyt +3,1 proc. r/r to wzrost sprzedaży detalicznej w ujęciu cen stałych. W ujęciu cen bieżących odnotowano wzrost o 2,8 proc. r/r. Niższy drugi wynik sugeruje, że średnio rzecz biorąc, w handlu towarami wręcz mamy do czynienia z lekką deflacją (czyli spadkiem cen). W szczegółach sytuacja jest jednak mocno zróżnicowana: najwyższy deflator (czyli wzrost cen w handlu) odnotowano w przypadku żywności (o około 3,4 proc. r/r), dodatni także w przypadku farmaceutyków i kosmetyków (około 2 proc.). Z drugiej strony, w niektórych kategoriach ceny w handlu były wręcz tańsze niż przed rokiem: dotyczy to przede wszystkim samochodów (-6 proc.), ale też paliw, mebli oraz odzieży i obuwia (po około 2-3 proc.). Przyczyny są oczywiście różne – w przypadku paliw to kwestia ceny ropy i kursu złotego – niemniej sugeruje też dużą konkurencję.

Czytaj więcej

Zarobki rosną szybciej, niż prognozowano. Nowe dane GUS z rynku pracy
Dane gospodarcze
Zarobki rosną szybciej, niż prognozowano. Nowe dane GUS z rynku pracy

Sprzedaż detaliczna w listopadzie poniżej prognoz

Z jednej strony, konsumpcja prywatna pozostaje motorem napędowym polskiej gospodarki. Dotyczy to nie tylko sprzedaży detalicznej, ale też konsumpcji usług. Z drugiej: dane nie są oszałamiające, w listopadzie wręcz niższe od oczekiwań. Zresztą wzrost spożycia prywatnego o 3,5 proc. r/r w trzecim kwartale też rozczarował. To warunki korzystniejsze z „inflacyjnego” punktu widzenia, bo nie generują presji popytowej zagrażającej stabilności inflacji, ale jednocześnie to wskazuje że handel działa w trudniejszych warunkach niż np. przed pandemią.

Czytaj więcej

dr Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej
Banki
Ludwik Kotecki: Oczekiwania rynku co do obniżek stóp procentowych są nieco przesadzone

Stabilnej konsumpcji prywatnej, ale dalekiej od boomu konsumpcyjnego, sprzyja kilka czynników: realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia (acz powinien on hamować w 2026 r.), spadek stóp procentowych (tańszy kredyt), dość stabilna sytuacja na rynku pracy (obniżony popyt na pracę, ale jednak brak masowych zwolnień i niskie bezrobocie, a nadzieje daje rozkręcające się ożywienie gospodarcze) czy przyzwoite nastroje konsumenckie. Przykładowo, zarówno obecna, jak i przyszła (czyli w kolejnych 12 miesiącach) gotowość do dokonywania ważnych zakupów jest w ostatnich miesiącach na najwyższych poziomach od pandemii. Z drugiej strony, te same badania o nastrojach sugerują też najwyższą od lat – nawet wyższą niż przed 2020 r. [ [-||–||interpunkcja||Zgodnie z zasadami redakcyjnymi, wtrącenia należy oddzielać półpauzą (–), a nie dywizem (-).]] skłonność do oszczędności. Nagromadzone w 2024 i 2025 r. przez gospodarstwa domowe poduszki finansowe mogą być więc stabilizatorem konsumpcji, ale jednocześnie ostrożność konsumentów jest spora.

Gospodarka na mniej niż 4 proc.?

Dane o sprzedaży detalicznej kończą okres publikacji najważniejszych danych z polskiej gospodarki realnej za listopad. W zeszłym tygodniu GUS podał, że produkcja przemysłowa spadła o 1,1 proc., a produkcja budowlano-montażowa urosła o 0,1 proc. Oba te odczyty były wyraźnie słabsze od średnich prognoz ekonomistów, tym samym studząc nadzieje (rozgrzane po zestawie mocnych danych za październik), że w czwartym kwartale PKB Polski urósł o 4 proc. lub więcej (po 3,8 proc. w trzecim).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Dane Gospodarcze Sprzedaż Detaliczna
Bundesbank ostrzega. Powolne ożywienie mimo miliardowych wydatków
Dane gospodarcze
Bundesbank ostrzega. Powolne ożywienie mimo miliardowych wydatków
Bank Japonii podniósł stopy procentowe
Dane gospodarcze
Bank Japonii podniósł stopy procentowe
EBC podjął decyzję w sprawie stóp procentowych
Dane gospodarcze
EBC podjął decyzję w sprawie stóp procentowych
Bank Anglii obniżył stopy procentowe. Inflacja hamuje
Dane gospodarcze
Bank Anglii obniżył stopy procentowe. Inflacja hamuje
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Produkcja przemysłowa tąpnęła w listopadzie. GUS podał nowe dane
Dane gospodarcze
Produkcja przemysłowa tąpnęła w listopadzie. GUS podał nowe dane
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama