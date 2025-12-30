Następnie, jak opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej”, we wtorek 23 grudnia weszły w życie narzucone nagle chińskie cła na unijne mleko, sery i śmietany, które wynoszą 21,9–42,7 proc., a dla wielu firm około 30 proc. Przykrywką dla tej decyzji jest – ponownie – chińskie badanie antysubsydyjne. Jaki efekt to wywrze na polskim eksporcie produktów mleczarskich? Duży, a zdaniem niektórych może nawet to zablokować eksport polskiego mleczarstwa do Chin.

– Wprowadzenie wysokich ceł antysubsydyjnych przez Chiny może mieć negatywny wpływ na eksport polskich produktów mlecznych, szczególnie tych kierowanych na rynki pozaunijne – mówi „Rzeczpospolitej” Agnieszka Maliszewska, prezes Polskiej Izby Mleka. Ograniczenie dostępu do tak ważnego rynku jak Chiny może skutkować spadkiem ilości eksportowanego towaru, a w efekcie – wzrostem nadwyżek w UE oraz presją na ceny.

Jacek Strzelecki, ekspert ds. rynku chińskiego i były prezes związku Polskie Mięso, jest większym pesymistą. – To już jest koniec eksportu polskiego mleka na rynek chiński – mówi. W jego ocenie, polska branża zaniedbała rynek chiński nie rozwijając tam relacji. Kiedyś uprawnienia do eksportu do Chin miało 88 firm, obecnie 64, a faktycznie eksportują prawdopodobnie jedynie trzy, w tym najwięksi gracze, którzy wysyłają tam głównie mleko w proszku do przetwórstwa, nie do konsumpcji.

W efekcie maleje udział Chin w naszym eksporcie, który od początku pandemii spadł z 5 do 2 proc. – O ten rynek trzeba dbać, zabiegać o klientów, a mleczarnie nawet nie sprzedają swoich produktów w handlu detalicznym – mówi Strzelecki.

Za miesiąc mogą wejść cła na wołowinę

– Przed nami prawdopodobne cła na wołowinę. Rok temu 10 chińskich organizacji hodowli bydła i przetwórstwa mięsa wołowego złożyło zawiadomienie do chińskiego Ministerstwa Handlu MOFCOM, że importowana wołowina wywołuje zakłócenia na krajowym rynku. Wszczęte zostało dochodzenie antydumpingowe, którego zakresem objęto wszystkich importerów wołowiny do Chin – mówi Jacek Strzelecki. Cła na wołowinę zostaną prawdopodobnie nałożone 26 stycznia 2026 r., bo do tego dnia zostało przedłużone postępowanie antydumpingowe. W tym postępowaniu analizowany jest import z krajów Mercosur, USA, Irlandii, czyli wszystkich liczących się eksporterów do Chin.