Aktualizacja: 30.12.2025 06:26 Publikacja: 30.12.2025 04:22
Chiny zmniejszą import żywności, zarobią na cłach i zwiększą swoją samowystarczalność żywnościową
Foto: shutterstock / 06photo
Chińskie cła na wieprzowinę weszły w życie 18 grudnia, następnie 22 grudnia ogłoszono cła na produkty mleczarskie, które weszły w życie już dzień później. Przedłużają się też negocjacje w sprawie powrotu na rynek chiński polskiego drobiu. Wyjaśnienia dla decyzji stojących za chińskimi cłami są różne – odwet za unijne cła obciążające chińską motoryzację, ochrona własnych producentów, rykoszet wojny celnej z USA. Efekt będzie jeden: Chiny zmniejszą import żywności, zarobią na cłach i zwiększą swoją samowystarczalność żywnościową.
Czytaj więcej
Mleko i ser z Europy podrożeje w Chinach o połowę, bo Pekin nałoży cła w wysokości do 42,7 proc....
Psuje się atmosfera wokół importu żywności na rynek chiński. Pierwsze były tymczasowe cła na unijną wieprzowinę, które Pekin narzucił na początku września. Sięgały 15,6-62,4 proc. Pekin zakończył dochodzenie antydumpingowe i ogłosił ostateczne cła 4,9-19,8 proc., które weszły w życie 18 grudnia i maja obowiązywać pięć lat.
– Podwyższenie ceł osłabiło konkurencyjność cenową mięsa z UE i zmniejszyło popyt ze strony chińskich odbiorców. Już we wrześniu, czyli w pierwszym miesiącu obowiązywania nowych stawek celnych, wysyłki z Unii do Chin były niższe o 35 proc. w porównaniu do analogicznej części poprzedniego roku – mówi Grzegorz Rykaczewski, analityk rynków rolnych w Pekao. Tymczasem z uwagi na nadprodukcję, Europa musi eksportować co najmniej 15 proc. swojej wieprzowiny.
Następnie, jak opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej”, we wtorek 23 grudnia weszły w życie narzucone nagle chińskie cła na unijne mleko, sery i śmietany, które wynoszą 21,9–42,7 proc., a dla wielu firm około 30 proc. Przykrywką dla tej decyzji jest – ponownie – chińskie badanie antysubsydyjne. Jaki efekt to wywrze na polskim eksporcie produktów mleczarskich? Duży, a zdaniem niektórych może nawet to zablokować eksport polskiego mleczarstwa do Chin.
– Wprowadzenie wysokich ceł antysubsydyjnych przez Chiny może mieć negatywny wpływ na eksport polskich produktów mlecznych, szczególnie tych kierowanych na rynki pozaunijne – mówi „Rzeczpospolitej” Agnieszka Maliszewska, prezes Polskiej Izby Mleka. Ograniczenie dostępu do tak ważnego rynku jak Chiny może skutkować spadkiem ilości eksportowanego towaru, a w efekcie – wzrostem nadwyżek w UE oraz presją na ceny.
Jacek Strzelecki, ekspert ds. rynku chińskiego i były prezes związku Polskie Mięso, jest większym pesymistą. – To już jest koniec eksportu polskiego mleka na rynek chiński – mówi. W jego ocenie, polska branża zaniedbała rynek chiński nie rozwijając tam relacji. Kiedyś uprawnienia do eksportu do Chin miało 88 firm, obecnie 64, a faktycznie eksportują prawdopodobnie jedynie trzy, w tym najwięksi gracze, którzy wysyłają tam głównie mleko w proszku do przetwórstwa, nie do konsumpcji.
W efekcie maleje udział Chin w naszym eksporcie, który od początku pandemii spadł z 5 do 2 proc. – O ten rynek trzeba dbać, zabiegać o klientów, a mleczarnie nawet nie sprzedają swoich produktów w handlu detalicznym – mówi Strzelecki.
Czytaj więcej
Naszpikowane elektroniką chińskie auta, które coraz częściej pojawiają się na polskich ulicach, s...
– Przed nami prawdopodobne cła na wołowinę. Rok temu 10 chińskich organizacji hodowli bydła i przetwórstwa mięsa wołowego złożyło zawiadomienie do chińskiego Ministerstwa Handlu MOFCOM, że importowana wołowina wywołuje zakłócenia na krajowym rynku. Wszczęte zostało dochodzenie antydumpingowe, którego zakresem objęto wszystkich importerów wołowiny do Chin – mówi Jacek Strzelecki. Cła na wołowinę zostaną prawdopodobnie nałożone 26 stycznia 2026 r., bo do tego dnia zostało przedłużone postępowanie antydumpingowe. W tym postępowaniu analizowany jest import z krajów Mercosur, USA, Irlandii, czyli wszystkich liczących się eksporterów do Chin.
W przypadku wieprzowiny import nie ma wielkiego znaczenia, bo wynosi 2 mln ton przy własnej produkcji chińskiej 52 mln ton rocznie. Od 2020 r. Chiny mają samowystarczalność w zakresie wieprzowiny. Inaczej jest z wołowiną. – Wystarczy spojrzeć na dane. W 2024 r. w Chinach wyprodukowano 7,8 mln ton wołowiny, gdy import do Chin wyniósł 2,9 mln ton wołowiny i podrobów wołowych, głównie samego mięsa. Import tego mięsa średniorocznie rośnie o 5 proc., a krajowa produkcja nie nadąża za popytem – mówi Strzelecki i szacuje, że osiągnięcie samowystarczalności na rynku wołowiny zajmie Chinom maksymalnie 12 lat.
Cła według różnych źródeł mogą sięgnąć 10-15 lub nawet 20 proc. – Cła zostaną nałożone, to nie ulega wątpliwości, że dotychczasowi eksporterzy nie zrezygnują z lukratywnego chińskiego rynku. Cła bardzo pomogą chińskiemu rynkowi wołowemu, a z drugiej strony chiński rząd będzie miał dodatkowe wpływy celno-podatkowe. Importerzy będą płacić cła, by być na tym rynku, ponieważ Chiny są największym rosnącym rynkiem dla wołowiny – mówi Strzelecki.
Czytaj więcej
Polski drób może wrócić do Chin po pięciu latach. Przed pandemią eksport zatrzymała ptasia grypa,...
Następny w kolejce może być polski drób. Branża się martwi przedłużającymi się negocjacjami w sprawie powrotu polskiego mięsa drobiowego na rynek chiński. Jak opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej”, porozumienie w tej sprawie Polska i Chiny podpisały w połowie września 2025 r. I zapadła cisza. Choć od podpisania porozumienia do przywrócenia eksportu powinien minąć jeden miesiąc, do Świąt Bożego Narodzenia nic się nie wydarzyło. Procedury przeciąga strona chińska, w sprawę zaangażowano nawet polski MSZ.
Mocno to martwi polskich drobiarzy, którzy wysłali w tej sprawie apel do ministra rolnictwa o podjęcie działań, spotkanie z branżą i przedstawicielami chińskiej ambasady i KPRM.
Jednak za przedłużającymi się procedurami nie stoją powody dotyczące branży rolnej, tylko trwające właśnie prace nad polską ustawą o cyberbezpieczeństwie, a zapewne także unijne cła na samochody. Chiny same na to wskazały: w opublikowanym we wrześniu liście Lu Shan, ambasador Chin w Polsce, wyliczał zalety dobrej współpracy między dwoma krajami. Pisał, że dzięki niej mięso drobiowe zagości wkrótce na stołach chińskich rodzin, że od Polski Pekin oczekuje „pogłębienia współpracy z Chinami w zakresie dużych projektów, takich jak pojazdy nowej energii”. „Oczekujemy, że Polska zapewni uczciwe i niedyskryminujące warunki dla biznesu” – napisał ambasador trzy miesiące przed wprowadzeniem chińskich ceł antydumpingowych na europejskie mleko, wieprzowinę i prawdopodobnie wołowinę.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Eksport produktów rolno-spożywczych UE osiągnął w październiku rekordowy poziom 21,7 mld euro, o 7 proc. więcej...
Za przygotowanie tradycyjnej kolacji na cztery osoby w tym roku trzeba zapłacić niemal 4 proc. więcej niż w 2024...
Producent popularnej whiskey typu bourbon Jim Beam poinformował, że wstrzyma produkcję w swoim głównym zakładzie...
Steven Libermann został nowym dyrektorem generalnym grupy Stock Spirits, właściciela tak znanych marek alkoholow...
Najwięksi producenci alkoholu w Rosji skokowo ponoszą ceny. Wódka podrożeje nawet o 17 proc. To zasługa wojny Pu...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas