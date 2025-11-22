Aktualizacja: 22.11.2025 18:50 Publikacja: 22.11.2025 17:49
Prezydent Donald Trump i prezes Rolexa, Jean-Frederic Dufour, w loży Rolex przed finałowym meczem singla mężczyzn pomiędzy Włochem Jannikiem Sinnerem a Hiszpanem Carlosem Alcarazem piętnastego dnia turnieju US Open 2025
Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
„Po stronie Szwajcarii jesteśmy gotowi. W USA potrzeba nieco więcej czasu. Mam nadzieję, że wszystko będzie gotowe na początek grudnia, ale naciskamy” – powiedział Parmelin w rozmowie z SRF.
Parmelin powiedział na początku tygodnia gazecie „Aargauer Zeitung”, że rząd spodziewa się, iż wprowadzenie niższych stawek celnych do systemu zajmie 10–12 dni roboczych, jednak odmówił podania dokładnej daty.
14 listopada Szwajcaria i Stany Zjednoczone osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie obniżenia ceł do 15 proc., ponad trzy miesiące po tym, jak prezydent USA Donald Trump nałożył stawkę 39 proc. – najwyższą na jakikolwiek kraj w Europie.
Parmelin powiedział SRF, że wkrótce mają rozpocząć się szczegółowe rozmowy po osiągnięciu porozumienia wstępnego. Zaznaczył, że Szwajcaria może mieć możliwość ubiegania się o dodatkowe wyłączenia ponad te, które już uzyskała w ramach proponowanej ogólnej stawki celnej na poziomie 15 proc.
„Nie można zapominać, że my także możemy o coś poprosić… Możemy również powiedzieć, że chcemy więcej wyjątków w tym obszarze. Uważamy, że to, co już daliśmy, może zostać jeszcze obniżone” – powiedział.
Tymczasem nie wszyscy w Szwajcarii są zadowoleni z porozumienia celnego z USA. Markus Ritter, prezes Szwajcarskiego Stowarzyszenia Rolników, apeluje o wprowadzenie środków mających na celu ochronę rolnictwa po zawarciu przez Szwajcarię nowej umowy celnej ze Stanami Zjednoczonymi – poinformował SRF.
Umowa ta przyzna bezcłowe kontyngenty na amerykańską wołowinę, drób i mięso bawole – ustępstwa, które niepokoją Rittera.
W wywiadzie dla gazety „Sonntagsblick” przyznał, że porozumienie ma swoją polityczną logikę, zauważając, że Rada Federalna musi żyć z Donaldem Trumpem i uprawiać realpolitik oraz z zadowoleniem podkreślił, że najgorszy scenariusz dla szwajcarskiej gospodarki został uniknięty. Mimo to twierdzi, że rolnicy będą potrzebować dodatkowego wsparcia, w tym pomocy strukturalnej i inwestycyjnej na modernizację lub odbudowę infrastruktury gospodarstw. „Szwajcarskie rolnictwo nie może ucierpieć wskutek umowy celnej” – podkreśla.
Ustalenia te ożywiły odwieczny spór o „kurczaki chlorowane” – amerykański drób poddawany płukaniu w roztworach chloru, praktyce zakazanej w Szwajcarii i w całej Europie. Ritter opowiada się za utrzymaniem zakazu. Guy Parmelin, minister gospodarki, wypowiadał się mniej stanowczo. W rozmowie z SRF podkreślił, że ewentualna zmiana wymagałaby formalnego procesu politycznego; jednak w wywiadzie dla „Sonntagszeitung” wyraził gotowość do dopuszczenia niewielkiej kwoty importowej wynoszącej 1500 ton, z obowiązkowym oznakowaniem.
Guy Parmelin i Helene Budliger Artieda, sekretarz stanu, wynegocjowali ostatnio obniżenie amerykańskich ceł na towary szwajcarskie z 39 proc. do 15 proc., co zbliża je do poziomów unijnych. W zamian Szwajcaria zaoferuje bezcłowe kontyngenty obejmujące 500 ton wołowiny, 1500 ton drobiu i 1000 ton mięsa bawolego.
Zgodnie z informacją Białego Domu uproszczone zostaną także szwajcarskie zasady importu amerykańskich produktów mleczarskich.
Czołowi szwajcarscy menedżerowie spotkali się z Donaldem Trumpem w Białym Domu na początku tego miesiąca. Rolex, szwajcarski producent luksusowych zegarków, zaprosił również prezydenta oraz grupę jego urzędników na finał US Open w tenisie we wrześniu. Po przybyciu Trump „zażartował, pytając, czy zostałby zaproszony, gdyby nie cła” – ujawnił po spotkaniu Jean-Frédéric Dufour, prezes Rolex. Jak dodał, był to „moment, który wywołał salwy śmiechu wśród wszystkich obecnych”.
Dufour zaprzeczył, jakoby Rolex prowadził „jakiekolwiek negocjacje” ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie ceł. Trump otrzymał w prezencie złoty zegar stołowy od Rolexa, który później zauważono na jego biurku w Gabinecie Owalnym. Mówi się również, że inna firma podarowała mu grawerowaną sztabkę złota.
