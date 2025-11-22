Z tego artykułu dowiesz się: Jakie porozumienia celne zawarły Szwajcaria i USA oraz jakie mają one znaczenie dla obu stron?

Jakie są obawy szwajcarskich rolników dotyczące importu amerykańskiego mięsa?

Dlaczego kwestia „kurczaków chlorowanych” stała się ponownie przedmiotem dyskusji w Szwajcarii?

Jakie anegdoty i nieformalne interakcje miały miejsce między szwajcarskimi menedżerami a prezydentem USA Donaldem Trumpem?

„Po stronie Szwajcarii jesteśmy gotowi. W USA potrzeba nieco więcej czasu. Mam nadzieję, że wszystko będzie gotowe na początek grudnia, ale naciskamy” – powiedział Parmelin w rozmowie z SRF.

Reklama Reklama

Kiedy Biały Dom obniży cła na szwajcarskie towary

Parmelin powiedział na początku tygodnia gazecie „Aargauer Zeitung”, że rząd spodziewa się, iż wprowadzenie niższych stawek celnych do systemu zajmie 10–12 dni roboczych, jednak odmówił podania dokładnej daty.

14 listopada Szwajcaria i Stany Zjednoczone osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie obniżenia ceł do 15 proc., ponad trzy miesiące po tym, jak prezydent USA Donald Trump nałożył stawkę 39 proc. – najwyższą na jakikolwiek kraj w Europie.