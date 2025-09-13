Aktualizacja: 13.09.2025 16:12 Publikacja: 13.09.2025 15:41
Model szwajcarskiego producenta zegarków Swatch o nazwie „CO BY BYŁO, GDYBY... CŁA?” z odwróconymi cyframi 3 i 9 na tarczy, nawiązujący do 39-procentowych ceł importowych, które prezydent USA nałożył na Szwajcarię w zeszłym miesiącu
Cła nałożone na Szwajcarię – jedne z najwyższych na świecie – wywołały szok i konsternację w Szwajcarii, producencie luksusowych zegarków i innych dóbr luksusowych.
Kosztujący 139 franków szwajcarskich (632 złotych) zegarek o nazwie „CO BY BYŁO, GDYBY... CŁA?” trafił do sprzedaży w środę i jest dostępny tylko w Szwajcarii, poinformował rzecznik firmy.
Rzecznik Swatcha powiedział, że zegarek został zaprojektowany z lekkim „przymrużeniem oka” i jest sygnałem ostrzegawczym dla szwajcarskiego rządu, któremu jak dotąd nie udało się uzyskać obniżki ceł.
Swatch zapowiedział, że będzie to produkt o krótkim cyklu życia. „Ponieważ gdy tylko Stany Zjednoczone zmienią cła dla Szwajcarii, natychmiast zaprzestaniemy sprzedaży tego zegarka” – powiedział rzecznik, nie ujawniając, ile zegarków zostało do tej pory sprzedanych, ale nazwał model „ogromnym sukcesem”.
Strona internetowa Swatch poinformowała, że dostawa beżowo-niebieskiego zegarka może zostać opóźniona o jeden do dwóch tygodni z powodu, jak to określiła, „bardzo dużego popytu”. Zegarek jest również dostępny w prawie tuzinie sklepów Swatch, w tym na lotniskach w Zurychu i Genewie.
Rząd Szwajcarii zabiega o rozpoczęcie negocjacji w sprawie obniżenia ceł z administracją Trumpa od czasu ogłoszenia opłat.
Sekretarz handlu USA Howard Lutnick wypowiedział się na temat rozmów w dość optymistycznym tonie, mówiąc w CNBC, że jego rząd „prawdopodobnie osiągnie porozumienie ze Szwajcarią”.
Szwajcarscy producenci zegarków i szeroko pojęta branża luksusowa zostali szczególnie dotknięci cłami, biorąc pod uwagę ich duże uzależnienie od amerykańskich konsumentów.
Stany Zjednoczone były największym zagranicznym rynkiem zbytu dla szwajcarskich zegarków w 2024 roku, z eksportem o wartości 4,37 mld franków, według danych Federacji Szwajcarskiego Przemysłu Zegarmistrzowskiego. Limitowana edycja stanowi uzupełnienie kolekcji „CO BY BYŁO, GDYBY...”.
