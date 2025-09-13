Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Swatch odpowiada Donaldowi Trumpowi na cła nowym zegarkiem

Szwajcarski producent zegarków Swatch rozpoczął sprzedaż specjalnej edycji zegarka z odwróconymi cyframi 3 i 9 na tarczy, nawiązując do 39-procentowych ceł, które prezydent Donald Trump nałożył w zeszłym miesiącu na import ze Szwajcarii. Zegarek natychmiast stał się hitem sprzedażowym.

Publikacja: 13.09.2025 15:41

Model szwajcarskiego producenta zegarków Swatch o nazwie „CO BY BYŁO, GDYBY... CŁA?” z odwróconymi c

Model szwajcarskiego producenta zegarków Swatch o nazwie „CO BY BYŁO, GDYBY... CŁA?” z odwróconymi cyframi 3 i 9 na tarczy, nawiązujący do 39-procentowych ceł importowych, które prezydent USA nałożył na Szwajcarię w zeszłym miesiącu

Foto: REUTERS/Pierre Albouy

Urszula Lesman

Cła nałożone na Szwajcarię – jedne z najwyższych na świecie – wywołały szok i konsternację w Szwajcarii, producencie luksusowych zegarków i innych dóbr luksusowych.

Kosztujący 139 franków szwajcarskich (632 złotych) zegarek o nazwie „CO BY BYŁO, GDYBY... CŁA?” trafił do sprzedaży w środę i jest dostępny tylko w Szwajcarii, poinformował rzecznik firmy.

Swatch stworzył specjalny zegarek w odpowiedzi na cła Donalda Trumpa

Rzecznik Swatcha powiedział, że zegarek został zaprojektowany z lekkim „przymrużeniem oka” i jest sygnałem ostrzegawczym dla szwajcarskiego rządu, któremu jak dotąd nie udało się uzyskać obniżki ceł.

Swatch zapowiedział, że będzie to produkt o krótkim cyklu życia. „Ponieważ gdy tylko Stany Zjednoczone zmienią cła dla Szwajcarii, natychmiast zaprzestaniemy sprzedaży tego zegarka” – powiedział rzecznik, nie ujawniając, ile zegarków zostało do tej pory sprzedanych, ale nazwał model „ogromnym sukcesem”.

Czytaj więcej

Szwajcarii nie grożą ponownie ujemne stopy procentowe
Banki
Czy cła Trumpa zaszkodzą Szwajcarii? SNB nie planuje ujemnych stóp, firmy wstrzymują inwestycje
Reklama
Reklama

Strona internetowa Swatch poinformowała, że dostawa beżowo-niebieskiego zegarka może zostać opóźniona o jeden do dwóch tygodni z powodu, jak to określiła, „bardzo dużego popytu”. Zegarek jest również dostępny w prawie tuzinie sklepów Swatch, w tym na lotniskach w Zurychu i Genewie.

Rząd Szwajcarii zabiega o obniżenie amerykańskich ceł

Rząd Szwajcarii zabiega o rozpoczęcie negocjacji w sprawie obniżenia ceł z administracją Trumpa od czasu ogłoszenia opłat.

Sekretarz handlu USA Howard Lutnick wypowiedział się na temat rozmów w dość optymistycznym tonie, mówiąc w CNBC, że jego rząd „prawdopodobnie osiągnie porozumienie ze Szwajcarią”.

Szwajcarscy producenci zegarków i szeroko pojęta branża luksusowa zostali szczególnie dotknięci cłami, biorąc pod uwagę ich duże uzależnienie od amerykańskich konsumentów.

Stany Zjednoczone były największym zagranicznym rynkiem zbytu dla szwajcarskich zegarków w 2024 roku, z eksportem o wartości 4,37 mld franków, według danych Federacji Szwajcarskiego Przemysłu Zegarmistrzowskiego. Limitowana edycja stanowi uzupełnienie kolekcji „CO BY BYŁO, GDYBY...”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Handel Handel detaliczny ekonomia Cła Donalda Trumpa Swatch

Cła nałożone na Szwajcarię – jedne z najwyższych na świecie – wywołały szok i konsternację w Szwajcarii, producencie luksusowych zegarków i innych dóbr luksusowych.

Kosztujący 139 franków szwajcarskich (632 złotych) zegarek o nazwie „CO BY BYŁO, GDYBY... CŁA?” trafił do sprzedaży w środę i jest dostępny tylko w Szwajcarii, poinformował rzecznik firmy.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Akcyzowa zabawa w kotka i myszkę z fiskusem
Handel
Akcyzowa zabawa w kotka i myszkę z fiskusem
Kurs LPP blisko historycznego szczytu. Sceptyczka podniosła wycenę
Handel
Kurs LPP blisko historycznego szczytu. Sceptyczka podniosła wycenę
LVMH kierowane przez Bernarda Arnault (od lewejj) nadal nie wybrało nabywcy maki Marc Jacobs, o któr
Handel
Miliardy na znane marki, czyli ABG buduje masę przed IPO
Prezydent USA Donald Trump
Handel
Donald Trump wzywa UE do nałożenia 100-proc. ceł na Chiny i Indie
Założyciel CCC: Już się nie potknę, jestem za blisko biznesu
Handel
Założyciel CCC: Już się nie potknę, jestem za blisko biznesu
Reklama
Reklama
e-Wydanie