Cła nałożone na Szwajcarię – jedne z najwyższych na świecie – wywołały szok i konsternację w Szwajcarii, producencie luksusowych zegarków i innych dóbr luksusowych.

Reklama Reklama

Kosztujący 139 franków szwajcarskich (632 złotych) zegarek o nazwie „CO BY BYŁO, GDYBY... CŁA?” trafił do sprzedaży w środę i jest dostępny tylko w Szwajcarii, poinformował rzecznik firmy.

Swatch stworzył specjalny zegarek w odpowiedzi na cła Donalda Trumpa

Rzecznik Swatcha powiedział, że zegarek został zaprojektowany z lekkim „przymrużeniem oka” i jest sygnałem ostrzegawczym dla szwajcarskiego rządu, któremu jak dotąd nie udało się uzyskać obniżki ceł.

Swatch zapowiedział, że będzie to produkt o krótkim cyklu życia. „Ponieważ gdy tylko Stany Zjednoczone zmienią cła dla Szwajcarii, natychmiast zaprzestaniemy sprzedaży tego zegarka” – powiedział rzecznik, nie ujawniając, ile zegarków zostało do tej pory sprzedanych, ale nazwał model „ogromnym sukcesem”.