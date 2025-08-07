Szwajcarski rząd oświadczył, że jest „zdecydowanie zdeterminowany, aby kontynuować rozmowy z USA w celu jak najszybszego obniżenia tych dodatkowych ceł na towary szwajcarskie”. W tym celu będzie „nadal utrzymywał kontakt z władzami amerykańskimi i dotkniętymi sektorami gospodarki” – dodano. „Możliwa ulga dla firm” jest szczegółowo omawiana.

Szwajcarski rząd nie chce ceł odwetowych na towary importowane z USA

Szwajcarski rząd, czyli Rada Federalna, oświadczył również, że „około 60 procent” całego szwajcarskiego eksportu jest objętych karnymi cłami, które weszły w życie wieczorem 6 sierpnia. Ponieważ konflikt handlowy nie leży w interesie Szwajcarii, cła odwetowe na import z USA „obecnie nie są planowane”, ponieważ doprowadziłyby do „dodatkowych kosztów dla szwajcarskiej gospodarki” – w szczególności poprzez wzrost cen importu.

Rada Federalna chce teraz „pracować nad dywersyfikacją stosunków handlowych z jak największą liczbą partnerów międzynarodowych”.

Karin Keller-Sutter, prezydent Szwajcarii i Guy Parmelin, minister gospodarki Szwajcarii po spotkaniach w Departamencie Stanu USA w Waszyngtonie Foto: Al Drago/Bloomberg

We wtorek prezydent Szwajcarii Karin Keller-Sutter i minister gospodarki Guy Parmelin udali się do Stanów Zjednoczonych, aby omówić kwestię ceł karnych. Nie przyjęli ich jednak ani prezydent USA Donald Trump, ani sekretarz handlu Howard Lutnick, odpowiedzialny za cła. Przyjął ich za to sekretarz stanu Marco Rubio.