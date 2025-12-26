Aktualizacja: 26.12.2025 13:34 Publikacja: 26.12.2025 12:57
Foto: Adobestock
Siłownia w Zaporożu to największy taki obiekt w Europie o mocy 6 GW. Od trzech lat okupowany jest przez Rosję, a Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), co kilka miesięcy alarmuje o coraz bardziej niebezpiecznej sytuacji w siłowni. Teraz Kreml twierdzi, że w trakcie negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, Rosja i USA „omawiają kwestię wspólnego zarządzania Zaporoską Elektrownią Jądrową (ZEJ) bez udziału Kijowa”.
Rosyjski dyktator głosił to na spotkaniu z przedstawicielami wielkiego biznesu na Kremlu 24 grudnia, dowiedział się „Kommiersant”. Według gazety Putin stwierdził, że strona amerykańska jest zainteresowana uruchomieniem w Zaporożu wydobywania kryptowalut, ale jednocześnie nalega na organizację dostaw energii elektrycznej na Ukrainę.
Pracujące przy miningu (wydobywaniu) kryptowalut sieci wyspecjalizowanych komputerów pożerają ogromne ilości prądu, a ZEJ to największa elektrownia jądrowa w Europie, wytwarzająca przed rosyjską napaścią około 20 proc. energii elektrycznej Ukrainy. Znajduje się w pobliżu miasta Energodaru na lewym brzegu Dniepru. Wojska rosyjskie zajęły elektrownię na samym początku inwazji w marcu 2022 roku. We wrześniu tego roku wszystkie bloki energetyczne zostały wyłączone z eksploatacji.
Putin przekazał obiekt pod zarząd koncernowi Rosatom. Podkreślił również, że ukraińscy specjaliści nadal pracują w elektrowni, ale „otrzymali rosyjskie paszporty”. Poszukiwany międzynarodowym listem gończym za mordy na Ukrainie rosyjski dyktator nie dodał, że i w tym wypadku ukraińscy pracownicy Zaporoża zostali do pozostania zmuszeni siłą i szantażem, m.in. Rosjanie grozili im odebraniem dzieci.
To jednak do Donalda Trumpa nie dociera. Liczy się biznes i zyski. Według uczestników rynku Rosja utrzymuje drugie miejsce na świecie pod względem mocy produkcyjnych potrzebnych do kopania kryptowalut.
Ten biznes w objętej licznymi sankcjami Rosji stale się rozwija, a inwestycje i infrastruktura rosną. Jak zwraca uwagę gazeta RBK, "rynek pozostaje jednak niejednorodny, a firmy różnią się znacznie pod względem wielkości działalności i tempa wzrostu”.
Łączne przychody dwóch największych rosyjskich graczy – BitRiver i Intelion – przekroczyły w 2024 roku 16 mld rubli (740 mln zł). Stanowi to ponad połowę całkowitych przychodów wszystkich rosyjskich kopaczy walut. Intelion wyróżnia się wśród firm wykazujących najszybszy wzrost. Do końca 2024 roku firma odnotowała najwyższy bezwzględny wzrost przychodów spośród wszystkich uczestników rynku, zwiększając je o 3,95 mld rubli w porównaniu z 2023 rokiem.
Amerykański „plan pokojowy” przewiduje zamrożenie działań wojennych na linii frontu w obwodzie zaporoskim. Oznacza to, że jeżeli w takiej formie zostanie podpisane porozumienie pokojowe, elektrownia jądrowa w Zaporożu pozostanie pod kontrolą armii rosyjskiej.
Według MAEA w elektrowni w Zaporożu naruszone są obecnie niemal wszystkie podstawowe zasady bezpieczeństwa jądrowego, a „sześć wyłączonych reaktorów nie może zostać bezpiecznie ponownie uruchomionych w obecnych warunkach”.
Źródło: rp.pl
