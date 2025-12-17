Rzeczpospolita
Graniczna opłata węglowa namiesza na rynku stali? Kluczowe wyzwania dla firm

Państwa członkowskie UE przyjęły w zeszłym tygodniu metodologię ustalania wysokości tzw. granicznej opłaty węglowej CBAM. Portal wnp.pl analizuje temat i sprawdza, co nadchodzące zmiany oznaczają dla polskiego rynku stali.

Publikacja: 17.12.2025 10:43

Unijne firmy przygotowują się do pełnego wdrożenia systemu CBAM

Katarzyna Pryga

Jakie wyzwania czekają w 2026 r. polskich producentów stali? Jak system CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) wpłynie na ceny i łańcuchy dostaw? Eksperci mówią o „kuriozalnej sytuacji na rynku” i nowym systemie, z którym już mierzą się unijne firmy.

Graniczna opłata węglowa CBAM. Rynek stali przed trudnym wyzwaniem

Portal wnp.pl sprawdza, jak producenci i eksperci powiązani z rynkiem stali oceniają nadchodzące zmiany. Prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Piotr Sikorski wyjaśnia na łamach portalu, że producenci stali poznali kluczowe elementy mechanizmu w połowie grudnia.

„Przy dużym obciążeniu dla firm, jakie niesie ze sobą CBAM, udostępnienie kluczowych wskaźników tak późno oznacza de facto, że pierwsze miesiące nowego roku upłyną raczej pod znakiem wstrzymywania się od importu i próby zrozumienia go w praktyce” – wyjaśnia ekspert.

Jak podkreśla wnp.pl, część importerów stali zawarła już umowy na przyszły rok. Wdrożenie nowego mechanizmu może narazić firmy na straty. Eksperci obawiają się także, że nowy system otworzy pole do nadużyć. Wpłynie także na ceny produktów i łańcuchy dostaw.

„W pierwszej fazie funkcjonowania systemu będzie on opierał się w dużej mierze na wartościach domyślnych oraz przyporządkowanym im domyślnym benchmarkach. Poziomy tych pierwszych są jednak tak wysokie, że trudno oczekiwać, aby niektóre z dotychczasowych kierunków dostaw były dalej opłacalne” – podkreśla Piotr Sikorski.

Czytaj więcej: Nowa ochrona rynku stali ruszy na domyślnych wskaźnikach. „To oznacza kuriozalną sytuację”

Źródło: rp.pl

