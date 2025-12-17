Jakie wyzwania czekają w 2026 r. polskich producentów stali? Jak system CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) wpłynie na ceny i łańcuchy dostaw? Eksperci mówią o „kuriozalnej sytuacji na rynku” i nowym systemie, z którym już mierzą się unijne firmy.

Graniczna opłata węglowa CBAM. Rynek stali przed trudnym wyzwaniem

Portal wnp.pl sprawdza, jak producenci i eksperci powiązani z rynkiem stali oceniają nadchodzące zmiany. Prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Piotr Sikorski wyjaśnia na łamach portalu, że producenci stali poznali kluczowe elementy mechanizmu w połowie grudnia.

„Przy dużym obciążeniu dla firm, jakie niesie ze sobą CBAM, udostępnienie kluczowych wskaźników tak późno oznacza de facto, że pierwsze miesiące nowego roku upłyną raczej pod znakiem wstrzymywania się od importu i próby zrozumienia go w praktyce” – wyjaśnia ekspert.

Jak podkreśla wnp.pl, część importerów stali zawarła już umowy na przyszły rok. Wdrożenie nowego mechanizmu może narazić firmy na straty. Eksperci obawiają się także, że nowy system otworzy pole do nadużyć. Wpłynie także na ceny produktów i łańcuchy dostaw.