Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Antoni Macierewicz stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia

W środę Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Warszawie aktu oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi - posłowi PiS, byłemu ministrowi obrony i byłemu przewodniczącemu tzw. podkomisji smoleńskiej.

Publikacja: 17.12.2025 13:05

Poseł PiS Antoni Macierewicz

Poseł PiS Antoni Macierewicz

Foto: PAP/Paweł Supernak

Mateusz Adamski

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przekazał, że Antoni Macierewicz (zgodził się na publikację pełnych danych osobowych) został oskarżony o to, że będąc funkcjonariuszem publicznym – przewodniczącym Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz członkiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego – ujawnił w okresie od 11 kwietnia 2018 r. do 22 maja 2022 r. informacje niejawne o klauzulach „Ściśle tajne”, „Tajne”, „Poufne” i „Zastrzeżone” oraz informacje, z którymi zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji pochodzących z dokumentów opatrzonych wskazanymi wyżej klauzulami niejawności oraz innych informacji chronionych, dotyczących okoliczności katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r.

Sam Macierewicz zaprzeczał, jakoby ujawnił tajne informacje. – Wszystkie tajne informacje zostały przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego zdefiniowane jako te, które należy wyeliminować i ja to zrobiłem. Przekazano mi dokument pokazujący, co mogę zrobić, co mogę opublikować za zgodą Służby Kontrwywiadu – mówił.

Postawienie zarzutów oraz skierowanie aktu oskarżenia było możliwe, ponieważ, jak pisaliśmy na łamach rp.pl, Sejm uchylił immunitet posła. Głosowanie odbyło się 5 sierpnia 2025 r., po przedstawieniu sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, która zajmowała się wystosowanym przez prokuraturę wnioskiem o uchylenie immunitetu Macierewicza.

Byłemu ministrowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prok. Nowak przekazał, że uzasadnienie aktu oskarżenia jest w całości niejawne.

Czytaj więcej

Poseł PiS Antoni Macierewicz
Prawo karne
Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. Chodzi o podkomisję smoleńską
Reklama
Reklama

Podkomisja smoleńska zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu zamachu na Lecha Kaczyńskiego

Podkomisja smoleńska została powołana rozporządzeniem z 2016 r., podpisanym przez Antoniego Macierewicza (był wówczas szefem MON). Od 2018 r. Macierewicz był przewodniczącym komisji, a w kwietniu 2022 r. przedstawił raport z jej prac, który kwestionował ustalenia Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego kierowanej przez Jerzego Millera. Podkomisja smoleńska złożyła w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa 95 pasażerów prezydenckiego Tu-154M, który rozbił się w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r. 

Reklama

Po zmianie rządu w wyniku wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 r. nowe kierownictwo MON rozwiązało podkomisję oraz powołało zespół do zbadania oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej. Na podstawie jego ustaleń MON miał złożyć do prokuratury 41 zawiadomień. 

Czytaj więcej

Antoni Macierewicz
Polityka
Sejm podjął decyzję ws. immunitetu Antoniego Macierewicza

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Antoni Macierewicz Prawo Karne
Notariusze zwalniają pracowników i zamykają kancelarie
Zawody prawnicze
Notariusze zwalniają pracowników i zamykają kancelarie
Darowizny mogą wpływać na podział majątku między spadkobierców i roszczenia o zachowek
Spadki i darowizny
Czy darowizna sprzed lat liczy się do spadku? Jak wpływa na zachowek?
Masłowska zarzuca Englert wykorzystanie „kanapek z hajsem”. Prawnicy nie mają wątpliwości
Internet i prawo autorskie
Masłowska zarzuca Englert wykorzystanie „kanapek z hajsem”. Prawnicy nie mają wątpliwości
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska
Prawo karne
Małgorzata Manowska reaguje na decyzję prokuratury ws. Gizeli Jagielskiej
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Co ze słupami na prywatnych działkach po wyroku TK? Prawnik wyjaśnia
Nieruchomości
Co ze słupami na prywatnych działkach po wyroku TK? Prawnik wyjaśnia
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama