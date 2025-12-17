Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przekazał, że Antoni Macierewicz (zgodził się na publikację pełnych danych osobowych) został oskarżony o to, że będąc funkcjonariuszem publicznym – przewodniczącym Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz członkiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego – ujawnił w okresie od 11 kwietnia 2018 r. do 22 maja 2022 r. informacje niejawne o klauzulach „Ściśle tajne”, „Tajne”, „Poufne” i „Zastrzeżone” oraz informacje, z którymi zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji pochodzących z dokumentów opatrzonych wskazanymi wyżej klauzulami niejawności oraz innych informacji chronionych, dotyczących okoliczności katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r.

Sam Macierewicz zaprzeczał, jakoby ujawnił tajne informacje. – Wszystkie tajne informacje zostały przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego zdefiniowane jako te, które należy wyeliminować i ja to zrobiłem. Przekazano mi dokument pokazujący, co mogę zrobić, co mogę opublikować za zgodą Służby Kontrwywiadu – mówił.

Postawienie zarzutów oraz skierowanie aktu oskarżenia było możliwe, ponieważ, jak pisaliśmy na łamach rp.pl, Sejm uchylił immunitet posła. Głosowanie odbyło się 5 sierpnia 2025 r., po przedstawieniu sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, która zajmowała się wystosowanym przez prokuraturę wnioskiem o uchylenie immunitetu Macierewicza.

Byłemu ministrowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prok. Nowak przekazał, że uzasadnienie aktu oskarżenia jest w całości niejawne.