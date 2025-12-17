Aktualizacja: 17.12.2025 16:08 Publikacja: 17.12.2025 13:05
Poseł PiS Antoni Macierewicz
Foto: PAP/Paweł Supernak
Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przekazał, że Antoni Macierewicz (zgodził się na publikację pełnych danych osobowych) został oskarżony o to, że będąc funkcjonariuszem publicznym – przewodniczącym Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz członkiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego – ujawnił w okresie od 11 kwietnia 2018 r. do 22 maja 2022 r. informacje niejawne o klauzulach „Ściśle tajne”, „Tajne”, „Poufne” i „Zastrzeżone” oraz informacje, z którymi zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji pochodzących z dokumentów opatrzonych wskazanymi wyżej klauzulami niejawności oraz innych informacji chronionych, dotyczących okoliczności katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r.
Sam Macierewicz zaprzeczał, jakoby ujawnił tajne informacje. – Wszystkie tajne informacje zostały przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego zdefiniowane jako te, które należy wyeliminować i ja to zrobiłem. Przekazano mi dokument pokazujący, co mogę zrobić, co mogę opublikować za zgodą Służby Kontrwywiadu – mówił.
Postawienie zarzutów oraz skierowanie aktu oskarżenia było możliwe, ponieważ, jak pisaliśmy na łamach rp.pl, Sejm uchylił immunitet posła. Głosowanie odbyło się 5 sierpnia 2025 r., po przedstawieniu sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, która zajmowała się wystosowanym przez prokuraturę wnioskiem o uchylenie immunitetu Macierewicza.
Byłemu ministrowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prok. Nowak przekazał, że uzasadnienie aktu oskarżenia jest w całości niejawne.
Podkomisja smoleńska została powołana rozporządzeniem z 2016 r., podpisanym przez Antoniego Macierewicza (był wówczas szefem MON). Od 2018 r. Macierewicz był przewodniczącym komisji, a w kwietniu 2022 r. przedstawił raport z jej prac, który kwestionował ustalenia Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego kierowanej przez Jerzego Millera. Podkomisja smoleńska złożyła w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa 95 pasażerów prezydenckiego Tu-154M, który rozbił się w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r.
Po zmianie rządu w wyniku wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 r. nowe kierownictwo MON rozwiązało podkomisję oraz powołało zespół do zbadania oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej. Na podstawie jego ustaleń MON miał złożyć do prokuratury 41 zawiadomień.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
