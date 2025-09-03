Postawienie zarzutów Macierewiczowi w związku z podejrzeniem popełnienia tego przestępstwa było możliwe, ponieważ, jak pisaliśmy na łamach rp.pl, Sejm uchylił immunitet posła. Głosowanie odbyło się 5 sierpnia 2025 roku, po przedstawieniu sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, która zajmowała się wystosowanym przez prokuraturę wnioskiem o uchylenie immunitetu Macierewicza.

Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień

Wniosek o uchylenie immunitetu, a także o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłego ministra obrony i przewodniczącego podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza złożył na początku lipca ówczesny prokurator generalny Adam Bodnar. Jak przekazał na platformie X, czyn Macierewicza ma polegać na tym, że „będąc funkcjonariuszem publicznym – Przewodniczącym Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz członkiem Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego ujawnił informacje niejawne o klauzuli »Ściśle tajne«, »Tajne«, »Poufne« i »zastrzeżone« oraz informacje, z którymi zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, poprzez podawanie do publicznej wiadomości dokumentów zawierających wyniki badań okoliczności i przyczyn zaistniałej 10 kwietnia 2010 r. katastrofy lotniczej, które stanowiły informacje chronione”.

Sam Macierewicz zaprzeczał, jakoby ujawnił tajne informacje. – Wszystkie tajne informacje zostały przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego zdefiniowane jako te, które należy wyeliminować i ja to zrobiłem. Przekazano mi dokument pokazujący, co mogę zrobić, co mogę opublikować za zgodą Służby Kontrwywiadu – mówił.

W środę Prokuratura Krajowa przekazała, że prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej przedstawili Macierewiczowi zarzut popełnienia przestępstwa ujawnienia informacji niejawnych, a następnie przesłuchali go w charakterze podejrzanego. Jak podano w komunikacie, Antoni Macierewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Zaznaczono, że „w sprawie nie zachodziła potrzeba zabezpieczenia prawidłowego dalszego toku postępowania poprzez zastosowanie środków zapobiegawczych”.