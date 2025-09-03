Rzeczpospolita
Prawo
Antoni Macierewicz usłyszał prokuratorskie zarzuty. Chodzi o podkomisję smoleńską

W środę Antoni Macierewicz usłyszał zarzut ujawnienia informacji niejawnych. Dotyczy to okresu, gdy kierował podkomisją smoleńską. Byłemu ministrowi obrony narodowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Publikacja: 03.09.2025 14:23

Poseł PiS Antoni Macierewicz

Poseł PiS Antoni Macierewicz

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Mateusz Adamski

Postawienie zarzutów Macierewiczowi w związku z podejrzeniem popełnienia tego przestępstwa było możliwe, ponieważ, jak pisaliśmy na łamach rp.pl, Sejm uchylił immunitet posła. Głosowanie odbyło się 5 sierpnia 2025 roku, po przedstawieniu sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, która zajmowała się wystosowanym przez prokuraturę wnioskiem o uchylenie immunitetu Macierewicza.

Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień

Wniosek o uchylenie immunitetu, a także o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłego ministra obrony i przewodniczącego podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza złożył na początku lipca ówczesny prokurator generalny Adam Bodnar. Jak przekazał na platformie X, czyn Macierewicza ma polegać na tym, że „będąc funkcjonariuszem publicznym – Przewodniczącym Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz członkiem Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego ujawnił informacje niejawne o klauzuli »Ściśle tajne«, »Tajne«, »Poufne« i »zastrzeżone« oraz informacje, z którymi zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, poprzez podawanie do publicznej wiadomości dokumentów zawierających wyniki badań okoliczności i przyczyn zaistniałej 10 kwietnia 2010 r. katastrofy lotniczej, które stanowiły informacje chronione”.

Sam Macierewicz zaprzeczał, jakoby ujawnił tajne informacje. – Wszystkie tajne informacje zostały przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego zdefiniowane jako te, które należy wyeliminować i ja to zrobiłem. Przekazano mi dokument pokazujący, co mogę zrobić, co mogę opublikować za zgodą Służby Kontrwywiadu – mówił.

W środę Prokuratura Krajowa przekazała, że prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej przedstawili Macierewiczowi zarzut popełnienia przestępstwa ujawnienia informacji niejawnych, a następnie przesłuchali go w charakterze podejrzanego. Jak podano w komunikacie, Antoni Macierewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Zaznaczono, że „w sprawie nie zachodziła potrzeba zabezpieczenia prawidłowego dalszego toku postępowania poprzez zastosowanie środków zapobiegawczych”.

Czytaj więcej

Zarzuty dla Antoniego Macierewicza. Prokuratura wskazała termin
Prawo karne
Zarzuty dla Antoniego Macierewicza. Prokuratura wskazała termin
Podkomisja smoleńska zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu zamachu na Lecha Kaczyńskiego 

Podkomisja smoleńska została powołana rozporządzeniem z 2016 roku, podpisanym przez Antoniego Macierewicza (był wówczas szefem MON). Od 2018 roku Macierewicz był przewodniczącym komisji, a w kwietniu 2022 roku przedstawił raport z jej prac, który kwestionował ustalenia Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego kierowanej przez Jerzego Millera. Podkomisja smoleńska złożyła w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa 95 pasażerów prezydenckiego Tu-154M, który rozbił się w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. 

Po zmianie rządu w wyniku wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 roku nowe kierownictwo MON rozwiązało podkomisję oraz powołało zespół do zbadania oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej. Na podstawie jego ustaleń MON miał złożyć do prokuratury 41 zawiadomień. 

Czytaj więcej

Antoni Macierewicz
Polityka
Sejm podjął decyzję ws. immunitetu Antoniego Macierewicza

Źródło: rp.pl

e-Wydanie