Poseł PiS Antoni Macierewicz
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Postawienie zarzutów Macierewiczowi w związku z podejrzeniem popełnienia tego przestępstwa było możliwe, ponieważ, jak pisaliśmy na łamach rp.pl, Sejm uchylił immunitet posła. Głosowanie odbyło się 5 sierpnia 2025 roku, po przedstawieniu sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, która zajmowała się wystosowanym przez prokuraturę wnioskiem o uchylenie immunitetu Macierewicza.
Wniosek o uchylenie immunitetu, a także o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłego ministra obrony i przewodniczącego podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza złożył na początku lipca ówczesny prokurator generalny Adam Bodnar. Jak przekazał na platformie X, czyn Macierewicza ma polegać na tym, że „będąc funkcjonariuszem publicznym – Przewodniczącym Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz członkiem Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego ujawnił informacje niejawne o klauzuli »Ściśle tajne«, »Tajne«, »Poufne« i »zastrzeżone« oraz informacje, z którymi zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, poprzez podawanie do publicznej wiadomości dokumentów zawierających wyniki badań okoliczności i przyczyn zaistniałej 10 kwietnia 2010 r. katastrofy lotniczej, które stanowiły informacje chronione”.
Sam Macierewicz zaprzeczał, jakoby ujawnił tajne informacje. – Wszystkie tajne informacje zostały przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego zdefiniowane jako te, które należy wyeliminować i ja to zrobiłem. Przekazano mi dokument pokazujący, co mogę zrobić, co mogę opublikować za zgodą Służby Kontrwywiadu – mówił.
W środę Prokuratura Krajowa przekazała, że prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej przedstawili Macierewiczowi zarzut popełnienia przestępstwa ujawnienia informacji niejawnych, a następnie przesłuchali go w charakterze podejrzanego. Jak podano w komunikacie, Antoni Macierewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Zaznaczono, że „w sprawie nie zachodziła potrzeba zabezpieczenia prawidłowego dalszego toku postępowania poprzez zastosowanie środków zapobiegawczych”.
Podkomisja smoleńska została powołana rozporządzeniem z 2016 roku, podpisanym przez Antoniego Macierewicza (był wówczas szefem MON). Od 2018 roku Macierewicz był przewodniczącym komisji, a w kwietniu 2022 roku przedstawił raport z jej prac, który kwestionował ustalenia Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego kierowanej przez Jerzego Millera. Podkomisja smoleńska złożyła w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa 95 pasażerów prezydenckiego Tu-154M, który rozbił się w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku.
Po zmianie rządu w wyniku wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 roku nowe kierownictwo MON rozwiązało podkomisję oraz powołało zespół do zbadania oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej. Na podstawie jego ustaleń MON miał złożyć do prokuratury 41 zawiadomień.
