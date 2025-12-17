Już w środę, 17 grudnia, kierownictwo Warner Bros. Discovery ma zwrócić się do swoich udziałowców, by odrzucili ofertę przejęcia, złożoną przez Paramount Skydance 8 grudnia – dowiedział się nieoficjalnie „Financial Times”. Transakcja miała opiewać na 108,4 mld dol.

Paramount wysunął ofertę wrogiego przejęcia Warner Bros. Discovery tuż po tym, jak koncern ogłosił, że przetarg wygrał Netflix. W piątek, 5 grudnia, dwa amerykańskie giganty poinformowały, że zawarły wstępne porozumienie – Netflix zgodził się na zakup studiów telewizyjnych i filmowych oraz działu streamingowego Warner Bros. Discovery za 72 mld dol.

Kiedy wszystko wskazywało na to, że ciągnący się od miesięcy wyścig o aktywa WBD dobiegł końca, Paramount dał do zrozumienia, że nie podda się bez walki. Jak przekonuje, jego oferta jest korzystniejsza od tej konkurenta. Paramount w odróżnieniu od Netfliksa chce kupić całą grupę WBD – nie tylko studia filmowe i dział streamingowy (w tym HBO Max), ale też biznes telewizji linearnej Discovery Global, do którego należy grupa TVN z platformą Player.pl.

Na korzyść Paramount przemawiać mogą też polityczne koneksje jego prezesa Davida Ellisona, wspieranego przez ojca, współzałożyciela Oracle i drugą najbogatszą osobę na świecie, Larry'ego Ellisona, który ma bliskie powiązania z administracją Donalda Trumpa. Tuż po ogłoszeniu porozumienia między Netfliksem a WBD, prezydent USA wyraził wątpliwości co do tej transakcji, twierdząc, że kwestie związane z udziałem nowego giganta w rynku mogą być „problemem”. Oferta Netfliksa prawdopodobnie spotka się z wnikliwą kontrolą antymonopolową w Europie i USA.