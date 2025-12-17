Czy PiS się rozpadnie? – takie pytanie w środę rano w Radiu Zet usłyszał wiceprezes tej partii Przemysław Czarnek, poseł, minister edukacji i nauki w rządzie Morawieckiego. – Nie – odparł. Skomentował też spór między Kurskim a Morawieckim.

– Mogę powtórzyć za prezesem Jarosławem Kaczyńskim, że ta wymiana jest niefortunna, nawet wysoce. Generalnie mogę powtórzyć swój apel do wszystkich moich przyjaciół: to są rzeczywiście bardzo trudne dyskusje programowe co do kursu na przyszłość w następnych miesiącach, bo to będzie bardzo ważny rok, natomiast warto również pewne spory, które zawsze występują, zachowywać dla siebie, nie wynosić ich do mediów społecznościowych – powiedział.

Na uwagę, że Kurski nie opublikowałby wpisów bez zgody Kaczyńskiego, Czarnek odparł, że nic o tym nie wie. – Cieszę się, że wczoraj odbyło się bardzo ładne spotkanie wigilijne, w bardzo radosnej atmosferze – podkreślił, odnosząc się do spotkania w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Wiceprezes PiS zaznaczył, że przywitał się z Morawieckim. Dopytywany, czego by mu życzył, odparł, że „bardzo szczęśliwego nowego roku wspólnie”. Na uwagę dotyczącą możliwości odejścia z partii przez byłego premiera Przemysław Czarnek zareagował pytaniem „gdzie?”. – Nie ma miejsca na scenie politycznej. PiS jest szerokim okrętem, wielkim, który płynie i ma miejsce dla wszystkich, natomiast to, że są pewne spory co do detali, to jest zupełnie naturalne – przekonywał.

Koalicja PiS z Donaldem Tuskiem? Jednoznaczna deklaracja Przemysława Czarnka

W rozmowie z Radiem Zet wiceszef PiS wyraził zadowolenie z deklaracji Mateusza Morawieckiego, który mówił, że nie zamierza tworzyć własnej partii. Ocenił, że te słowa przecinają spekulacje. – Naprawdę jest miejsce, żeby dzisiaj walczyć z Tuskiem, a nie tworzyć nowe formacje polityczne. Ktoś wciąga nas te dyskusje, zupełnie niepotrzebnie – ocenił. Dodał, że Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej „NFZ zalega 50 mln zł i nie zamierza zapłacić”. W tym kontekście Czarnek apelował, żeby rozmawiać o „poważnych rzeczach”.

Przemysław Czarnek był też w Radiu Zet pytany o słowa Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że w przypadku ataku Rosji na Polskę wyobrażałby sobie rząd jedności narodowej z udziałem Donalda Tuska. – Gdyby zaatakowała nas Rosja, nie można robić rządu z kimś, kto służy interesom niemiecko-rosyjskim – odparł. – Agenci niemiecko-rosyjscy, nieraz w jednej osobie, potykają się o siebie w Polsce od 30 lat. Donald Tusk jednoznacznie służy niemieckim interesom, a niemieckie interesy są interesami rosyjskimi – mówił. – Stwierdzam jednoznacznie: nie ma możliwości jakiejkolwiek koalicji z Tuskiem, koniec – oświadczył.