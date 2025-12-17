Jakie zmiany przewiduje leżąca na biurku prezydenta nowelizacja? Mówiąc w skrócie, to zmiana sposobu nauczania i położenie większego nacisku na praktyczną naukę, eksperymenty (doświadczenia na chemii czy przygotowanie spektaklu teatralnego) i sprawczość ucznia, a do opanowania byłoby mniej szczegółów. By osiągnąć te cele, zostały przygotowane podstawy programowe dające większą autonomię nauczycielom w pracy z poszczególnymi klasami. Wprowadzona ma być także ocena opisowa, tydzień projektowy w listopadzie, a w klasach 4-6 zamiast biologii i geografii miałaby być przyroda. Dodatkowo miałoby być mniej godzin lekcyjnych w klasach 7-8 i większa troska o dobrostan uczniów. Założenia reformy zostały opracowane w oparciu o profil absolwenta przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Opinie na temat reformy edukacji są podzielone. Kto jest za, a kto przeciw?

– Zagłosowaliśmy za, ale wielu z nas uważa, że te zmiany nie powinny wchodzić w życie teraz, ale za rok. Szkoły nie dadzą rady przygotować się do zmian, wszystko będzie robione na kolanie. Gdyby przesunąć reformę o rok, zmieniłaby szkołę na lepsze – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z posłów koalicji rządzącej.

Również nie wszystkie związki zawodowe są do tej reformy przekonane. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest za, oświatowa Solidarność i Wolny Związek Zawodowy Forum Oświata – przeciw.

W opinii „S” wdrożenie reformy „grozi wieloletnią destabilizacją systemu oświaty, obniżeniem jakości edukacji, a także dalszym przeciążeniem nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy już dziś funkcjonują w warunkach znaczącego obciążenia obowiązkami administracyjnymi i organizacyjnymi”. A zdanie WZZ, jak wynika z oświadczenia przesłanego PAP, kierownictwo resortu „na siłę forsuje swój pomysł na reformę” i „eksperymentuje na żywym organizmie”.

Ale już ZNP nie prosi prezydenta o weto, uważając, że nowelizacja ustawy prawo oświatowe, która leży na biurku prezydenta, określa tylko ramy reformy i kierunki, w jakie zmierzać ma oświata, a szczegóły będą ustalane później.