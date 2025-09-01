Niezadowolenie nauczycieli to też problem dla rządzących, bo byli oni tą grupą, która miała na pieńku z poprzednią władzą i w wyborach 2023 r. w większości wsparła obecną koalicję rządzącą. Oczywiście w 2024 r. dostali podwyżki w wysokości 30 proc. (i 33 proc. dla rozpoczynających pracę w zawodzie), co doprowadziło do tego, że przestali zarabiać najniższą krajową. Ale to była w zasadzie jedyna większa podwyżka, jaką dostali.

W szkole nie chodzi tylko o pieniądze

W szkole jednak nie chodziło i nadal nie chodzi tylko o pieniądze. Wszyscy czują, że nie do końca przystaje ona do dzisiejszych realiów. To bardziej pruska niż nowoczesna szkoła. Jasne, polskie dzieci w teorii są jednymi z najlepiej wyedukowanych w krajach OECD (tak pokazują np. badania PISA), ale nie czują związku ze szkołą, nie jest ona dla nich miejscem ważnym, mają kłopoty z analitycznym myśleniem, rozpoznawaniem dezinformacji, a skala hejtu, z którym często nikt niczego nie robi, jest dla wielu uczniów nie do wytrzymania. I niekiedy może doprowaddzić nawet do śmierci.

Jednym z rozwiązań ratunkowych miała być edukacja zdrowotna zawierająca treści związane m.in. ze zdrowiem psychicznym i jego ochroną. Niestety, w czasie ostatniej kampanii wyborczej zdecydowano (pod wpływem oburzonych głosów koalicjantów z PSL), że będzie to przedmiot nieobowiązkowy. Ministerstwo oczywiście zachęca, by zapisywać na te lekcje dzieci, ale nie brakuje też nawoływań ze strony prawicowych polityków, Kościoła czy niektórych organizacji, żeby jednak za nic w świecie tam dzieci nie puszczać. Dlaczego? Bo to ich zdaniem seksualizacja – choć zagadnienia związane ze zdrowiem seksualnym to tylko jeden z elementów programu. I to wcale nie największy.

Rodzice wiedzą jednak swoje. I – jak słyszymy od dyrektorów – chętnych na ten przedmiot nie ma zwłaszcza w klasach VII i VIII. I nie chodzi o żaden seks, ale w ostatnich latach podstawówki plany są tak przeładowane, że jak można odciążyć dziecko, to dla jego zdrowia tak właśnie się robi.

Co się w tym roku zmieni w szkole?

Czy coś się zmieni w szkole od tego roku? Mniej niż oczekiwano, stając do urny wyborczej w 2023 r. Wejdzie np. nowy przedmiot edukacja obywatelska, która zastąpi mocno zideologizowane lekcje, jakimi była historia i teraźniejszość. Religia zostanie ograniczona do jednej godziny w tygodniu i nie będzie już tzw. godzin czarnkowych, co ma chyba być pocieszeniem z powodu braku konkretnych podwyżek. Możliwe, że w ciągu roku do szkół wrócą także prace domowe.