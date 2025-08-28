Rzeczpospolita
Wrócą obowiązkowe prace domowe dla uczniów? Nieoficjalnie: wkrótce decyzja

We wrześniu Ministerstwo Edukacji Narodowej ma dostać wyniki ewaluacji rozporządzenia, którym zlikwidowano prace domowe. Niewykluczone, że obowiązkowe zadania do wykonania w domu zostaną przywrócone jeszcze w tym roku - donosi radio RMF FM.

Publikacja: 28.08.2025 11:25

Wrócą obowiązkowe prace domowe dla uczniów? Nieoficjalnie: wkrótce decyzja

Mateusz Adamski

Rozgłośnia informuje, że eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych weryfikują wyniki egzaminów ósmoklasisty przeprowadzonych przed i po likwidacji zadań domowych. W tym kontekście przypomniano informacje MEN z lipca. Wynikało z nich, że na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego uczniowie mieli problemy z poprawnym używaniem znaków interpunkcyjnych. W przypadku matematyki kłopotem okazało się zadanie otwarte z geometrii płaskiej. 

Wcześniej eksperci oceniali wyniki ankiety, która została rozesłana do dyrektorów i nauczycieli z 2 tysięcy szkół. RMF FM podaje, że do IBE trafiło ponad 6 tysięcy odpowiedzi. Pracownicy szkół oceniają w nich doświadczenia własne i uczniów. Z kolei na początku września ankiety trafią do uczniów i ich rodziców. „Dopiero łączne wyniki tych trzech części złożą się w pełną ewaluację, która zostanie przekazana do Ministerstwa Edukacji Narodowej” – wyjaśnia rozgłośnia. 

Na podstawie ewaluacji ma zostać podjęta decyzja o ewentualnym przywróceniu prac domowych. Na ich powrót liczą członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Pytanie tylko, w jakim kształcie: czy tym sprzed nowelizacji, czy będzie próba innego rozwiązania tego problemu? Dla nauczycieli to ważne – podkreślał w rozmowie z RMF FM Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Dlaczego wprowadzono zakaz prac domowych

Przypomnijmy, iż przepisy dotyczące prac domowych weszły w życie od 1 kwietnia 2024 roku. Rozporządzenie zakazuje zadawania prac domowych w klasach I-III w szkołach podstawowych (wyjątkiem są zadania dotyczące tzw. motoryki małej, czyli umiejętności ruchowych dłoni). W starszych klasach (IV-VIII) prace nie są obowiązkowe. Decyzja o tym, czy wykonać zadanie, leży po stronie ucznia i jego rodziców. Co więcej, zgodnie z przepisami wykonane prace domowe nie podlegają ocenie. 

Rozporządzenie wywołało liczne dyskusje. Resort edukacji tłumaczył taką decyzję troską o dobrostan psychiczny uczniów i ich rozwój poza szkołą. – Dzieciaki są dzisiaj przemęczone, przeuczone. I dzieci, i nauczyciele gonią za programem nauczania – mówiła w styczniu 2024 roku minister edukacji Barbara Nowacka (KO), broniąc decyzji ws. likwidacji prac domowych w szkołach podstawowych. Dodała, że kwestia prac domowych jest jednym z najczęstszych powodów konfliktów w domu między uczniami a rodzicami.

