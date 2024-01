Likwidacja prac domowych. Minister Barbara Nowacka: Odpoczynek to prawo człowieka

Czy w Polsce przed podjęciem decyzji ws. prac domowych przeprowadzono badania? - Badania po pierwsze prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych. My w tej chwili go bardzo żeśmy odbudowywali, bo to było jedno z takich dziwnych miejsc użytkowanych przez PiS również do przedziwnego finansowania rzeczy dotyczących cyfryzacji, tam trwa w tej chwili audyt, ale osoby, które są w tej chwili w Instytucie Badań Edukacyjnych pokazały mi też badania dotyczące przemęczenia dzieci i tego, jak nie przenoszą się prace domowe na wynik końcowy potem - odparła minister Nowacka.

Oceny za prace domowe. Minister edukacji mówi o "brutalnej informacji zwrotnej"

Na uwagę, że pod słowami Jarosława Kaczyńskiego, że "trzeba się uczyć, uczyć i jeszcze raz uczyć, a nie uczyć dzieci lenistwa" podpisałoby się wielu rodziców szefowa resortu edukacji zapytała, czy "nauką lenistwa jest powiedzenie dzieciom, że czas wolny, który mają po powrocie ze szkoły do domu mogą spędzić na przeczytanie książki, czasami czegoś powtórzenie albo spędzenie czasu z bliskimi". - To nie jest lenistwo - dodała.

- W rozporządzeniu jest wprost powiedziane, że my nie zakazujemy prac domowych. My chcemy, żeby one były nieocenianie i również ich brak lub nie był nieoceniany - zaznaczyła. Pytana o przykłady powiedziała, że nauczyciel będzie mógł zadać uczniom nauczenie się w domu wiersza na pamięć.

Odnosząc się do likwidacji ocen z prac domowych minister edukacji przekonywała, że "brak oceny nie oznacza braku informacji zwrotnej". - Ocena jest tylko takim skrótem informacji zwrotnej w dosyć prosty sposób mówiąca "trója", "dwója", "coś wiesz", "nic nie wiesz", "nie miałeś czasu zrobić", "nie miałeś możliwości zrobić", "nie miał kto z tobą powtórzyć". To nie jest informacja, która specjalnie wzbogaca wiedzę - oceniła.

Barbara Nowacka: Dzieci muszą mieć czas na odpoczynek

Prowadzący zwrócił uwagę, że ocena stanowi element mobilizujący ucznia. - Czy stres zawsze musi wynikać z tego, że dostaje się taką, powiedziałabym, brutalną informację zwrotną? - odparła Nowacka.