Koniec prac domowych dla uczniów. Rozporządzenie MEN podpisane

Przez ostatnie tygodnie resort edukacji pracował nad przepisami, które – zgodnie z zapowiedziami z czasu kampanii wyborczej – zniosą tak zwane prace domowe w szkołach podstawowych. MEN tłumaczyło, że potrzebne jest uregulowanie kwestii prac domowych w związku z nadmiernym obciążaniem uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo dążono do rezygnacji z wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii i etyki, na które uczeń nie jest obowiązany uczęszczać (są one dobrowolne) i w związku z tym nieuzasadnione jest, aby roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z tych zajęć miała wpływ na średnią uzyskanych ocen.

Koniec prac domowych w klasach I-III

W konsekwencji rozmów, spotkań, uzgodnień i konsultacji wprowadza się zmiany polegające na niezadawaniu przez nauczycieli uczących w klasach I–III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych (wyjątek w zakresie pisemnych prac domowych będą stanowiły ćwiczenia usprawniające motorykę małą, które będą obowiązkowe dla ucznia, a nauczyciel będzie mógł ustalić z nich ocenę), braku obowiązku wykonania przez uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych zadawanych przez nauczyciela do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz nieocenianiu wykonania albo niewykonania tej pracy przez ucznia oraz rezygnuje się z wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki.

Przez „pisemne i praktyczno-techniczne prace domowe” należy rozumieć w szczególności dłuższe wypowiedzi pisemne (np. rozprawka, streszczenie), wypełnianie zeszytu ćwiczeń, rozwiązywanie zadań matematycznych, czy przygotowywanie prac w rodzaju makiet, modeli, prezentacji multimedialnych itp.