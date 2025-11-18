Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Przejazd drogami i autostradami będzie droższy. Rząd chce podwyższyć opłaty

Rząd planuje podwyższyć opłaty drogowe. Przewoźnicy zapłacą o 10-16 groszy więcej za kilometr. O 645 km zostanie też zwiększona sieć dróg objętych opłatą.

Publikacja: 18.11.2025 17:28

23 stycznia GDDKiA rozpoczęła akcję pomiarową w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2025.

23 stycznia GDDKiA rozpoczęła akcję pomiarową w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2025.

Foto: Adobe Stock

Piotr Szymaniak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są planowane zmiany w opłatach drogowych w Polsce?
  • W jaki sposób wzrost stawek e-myta wpłynie na przedsiębiorców transportowych?
  • Jakie są oczekiwane efekty finansowe proponowanych zmian dla Krajowego Funduszu Drogowego?
  • Jak pozycjonują się opłaty drogowe w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej?
  • Jakie mogą być długoterminowe skutki podwyżek opłat dla konsumentów i gospodarki?

Obecnie długość sieci dróg płatnych (autostrady, drogi ekspresowe i niektóre krajowe), na których pobierana jest opłata, wynosi 5225 km. Od 1 lutego 2026 r. opłatą zostanie objęte kolejnych 645 km dróg. Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury zamierza podnieść stawki e-myta. W zależności od tonażu pojazdu wzrosną one o 10-16 groszy na kilometrze.

I tak w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 12 t stawka opłaty wzrośnie o 12 gr za pokonany kilometr płatnej autostrady lub drogi ekspresowej oraz o 10 gr w przypadku drogi krajowej. Przedsiębiorca poruszający się pojazdem, o dmc przekraczającej 12 t będzie uiszczać stawkę o 16 gr wyższą za każdy przejechany kilometr autostrady i „eski” i&nbsp;o 12 gr więcej na drogach krajowych.

Wyższe opłaty z przejazd to więcej pieniędzy na budowę i utrzymanie dróg

Według szacunków resortu infrastruktury wzrost opłat (ok. 42 proc.) wraz z rozszerzeniem sieci dróg, na których jest ona pobierana, zwiększy przychody Krajowego Funduszu Drogowego (z którego finansowane są budowa i utrzymanie dróg) o 2,5 mld zł. W związku z tym, że od 2021 r. wysokość opłat jest też rokrocznie waloryzowana o poziom inflacji, to w 2026 r. przychody KFD mogą wzrosnąć w sumie 2,6 mld zł.

Czytaj więcej

Na kontach skarbówki leżą miliony wpłacone przez kierowców
Prawo w Polsce
Na kontach skarbówki leżą miliony wpłacone przez kierowców
Reklama
Reklama

&nbsp;– Proponowana zmiana wysokości stawek opłaty elektronicznej ma na celu pozyskanie dodatkowych środków na rozwój infrastruktury, walkę z zanieczyszczeniem środowiska (pojazdy najbardziej zanieczyszczające ponoszą najwyższy koszt z korzystania z infrastruktury), wyrównywanie poziomu polskich stawek opłaty drogowej z poziomami stosowanymi w UE oraz wzrost równowagi międzygałęziowej w transporcie – czytamy w uzasadnieniu projektu zmian rozporządzenia.

Średnia wysokość opłaty w Polsce (ok. 0,45 zł/km) jest nawet o kilkadziesiąt procent niższa w stosunku do średnich stawek obowiązujących w większości państw europejskich (np. Niemcy 1,28 zł/km, Austria 1,26 zł/km, Słowacja 0,82 zł/km, Węgry 0,57 zł/km).

Wyższe opłaty za przejazd oznaczają wzrost kosztów transportu i w konsekwencji wyższe ceny na półkach

Zdaniem Macieja Wrońskiego, prezesa organizacji Transport i Logistyka Polska, to argument bałamutny. – Trudno, żeby przewoźnicy byli zadowoleni z planowanych podwyżek. Zwłaszcza w pierwszym okresie spowoduje to pewne perturbacje, ponieważ część przewoźników jest związana długoterminowymi kontraktami. O ile w takich umowach zawarte są kalkulatory paliwowe, dzięki którym wraz ze zmianami cen oleju napędowego zmienia się wysokość frachtów, to raczej nie stosuje się kalkulatorów opartych o zmiany opłat drogowych (poza inflacją). Skokowa podwyżka sprawi, że firmy transportowe będą musiały renegocjować kontrakty, by nie dokładać do przewozów – ocenia Maciej Wroński.

Jego zdaniem, choć podwyżka oznacza większe wpływy do KFD, to w dłuższej perspektywie będzie niekorzystna dla gospodarki. – Prędzej czy później znajdzie ona odzwierciedlenie w cenie frachtu, a w konsekwencji cenach przewożonych produktów, za co ostatecznie zapłacą konsumenci. Nie jest to dobra wiadomość z punktu widzenia konkurencyjności naszej gospodarki– tłumaczy prawnik.

17 nowych płatnych odcinów dróg
Nowe odcinki dróg, które mają być objęte e-mytem od 1 lutego 2026.



- autostrada A2 na odcinku węzeł Kałuszyn –­ węzeł Siedlce Południe;

- droga ekspresowa S1 na odcinkach:
węzeł Podwarpie – węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria,
węzeł Żywiec Browar – Węgierska Górka (połączenie z drogą powiatową nr 1483S);

- droga ekspresowa S3 na odcinkach:
węzeł Świnoujście – węzeł Dargobądz,
węzeł Bolków – węzeł Lubawka;

- droga ekspresowa S5 na odcinkach:
węzeł Ostróda Południe– węzeł Ostróda Zachód,
węzeł Nowe Marzy– węzeł Bydgoszcz Północ;

- droga ekspresowa S6 na odcinku węzeł Koszalin Wschód – węzeł Sianów Wschód;

- droga ekspresowa S7 na odcinkach:
węzeł Chwaszczyno – węzeł Miszewo,
węzeł Warszawa Lotnisko – węzeł Tarczyn Południe,
węzeł Wodzisław – węzeł Raciborowice;

- droga ekspresowa S11 na odcinku węzeł Bielice – węzeł Bobolice;

- droga ekspresowa S12 na odcinku Leokadiów (połączenie z drogą krajową nr 12) – węzeł Puławy Zachód;

- droga ekspresowa S14 na odcinku węzeł Emilia – węzeł Pabianice Północ;

- drogę ekspresowa S16 na odcinkach:
węzeł Sorkwity – węzeł Bagienice,
węzeł Ełk Północ – węzeł Ełk Wschód;

- droga ekspresowa S17 na odcinkach:
węzeł Warszawa Wschód – węzeł Lubelska,
węzeł Tomaszów Lubelski Północ – węzeł Tomasz Lubelski Południe;

- droga ekspresowa S52 na odcinku węzeł Modlnica – węzeł Batowice;

- droga ekspresowa S61 na odcinkach:
Budzisko (granica państwowa) – węzeł Suwałki Północ,
węzeł Kalinowo– węzeł Ełk Południe,
węzeł Łomża Zachód – węzeł Łomża Południe,
węzeł Śniadowo – węzeł Ostrów Mazowiecka Północ;

- droga krajowa DK8 na odcinku węzeł Raczki – Augustów (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 665);

- droga krajowa DK12 na odcinkach:
węzeł Tuszyn – węzeł Piotrków Trybunalski Północ,
granica m. Piotrków Trybunalski – Sulejów ul. Konecka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 74);

- droga krajowa DK50 na odcinkach:
Guzów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3835W) – Chudolipie (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 876),
Dębówka (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 683) – Regut (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 797);

- droga krajowa DK91 na odcinkach:
granica m. Piotrków Trybunalski – granica m. Częstochowa;
granica m. Częstochowa – węzeł Podwarpie.


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Transport Drogowy E-toll

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są planowane zmiany w opłatach drogowych w Polsce?
  • W jaki sposób wzrost stawek e-myta wpłynie na przedsiębiorców transportowych?
  • Jakie są oczekiwane efekty finansowe proponowanych zmian dla Krajowego Funduszu Drogowego?
  • Jak pozycjonują się opłaty drogowe w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej?
  • Jakie mogą być długoterminowe skutki podwyżek opłat dla konsumentów i gospodarki?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Obecnie długość sieci dróg płatnych (autostrady, drogi ekspresowe i niektóre krajowe), na których pobierana jest opłata, wynosi 5225 km. Od 1 lutego 2026 r. opłatą zostanie objęte kolejnych 645 km dróg. Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury zamierza podnieść stawki e-myta. W zależności od tonażu pojazdu wzrosną one o 10-16 groszy na kilometrze.

I tak w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 12 t stawka opłaty wzrośnie o 12 gr za pokonany kilometr płatnej autostrady lub drogi ekspresowej oraz o 10 gr w przypadku drogi krajowej. Przedsiębiorca poruszający się pojazdem, o dmc przekraczającej 12 t będzie uiszczać stawkę o 16 gr wyższą za każdy przejechany kilometr autostrady i „eski” i&nbsp;o 12 gr więcej na drogach krajowych.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Wiceminister Sławomir Pałka: Masowe blokowanie powołań sędziów jest sprzeczne z prawem
Sądy i trybunały
Wiceminister Sławomir Pałka: Masowe blokowanie powołań sędziów jest sprzeczne z prawem
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Koniec z anonimowym przeglądaniem ksiąg wieczystych. Rykoszetem dostaną notariusze
Nieruchomości
Koniec z anonimowym przeglądaniem ksiąg wieczystych. Rykoszetem dostaną notariusze
RPO chce ważnej zmiany dla kierowców przyłapanych przez fotoradar
Prawo drogowe
RPO chce ważnej zmiany dla kierowców przyłapanych przez fotoradar
Jest decyzja SN ws. sędziego Jakuba Iwańca
Sądy i trybunały
Jest decyzja SN ws. sędziego Jakuba Iwańca
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Koniec tanich zakupów z Temu, AliExpress czy Shein
Konsumenci
Koniec tanich zakupów z Temu, AliExpress czy Shein
USA kontra Chiny: półprzewodniki jako pole bitwy?
Opinie Ekonomiczne
USA kontra Chiny: półprzewodniki jako pole bitwy?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama