Aktualizacja: 18.11.2025 18:03 Publikacja: 18.11.2025 17:28
23 stycznia GDDKiA rozpoczęła akcję pomiarową w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2025.
Foto: Adobe Stock
Obecnie długość sieci dróg płatnych (autostrady, drogi ekspresowe i niektóre krajowe), na których pobierana jest opłata, wynosi 5225 km. Od 1 lutego 2026 r. opłatą zostanie objęte kolejnych 645 km dróg. Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury zamierza podnieść stawki e-myta. W zależności od tonażu pojazdu wzrosną one o 10-16 groszy na kilometrze.
I tak w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 12 t stawka opłaty wzrośnie o 12 gr za pokonany kilometr płatnej autostrady lub drogi ekspresowej oraz o 10 gr w przypadku drogi krajowej. Przedsiębiorca poruszający się pojazdem, o dmc przekraczającej 12 t będzie uiszczać stawkę o 16 gr wyższą za każdy przejechany kilometr autostrady i „eski” i o 12 gr więcej na drogach krajowych.
Według szacunków resortu infrastruktury wzrost opłat (ok. 42 proc.) wraz z rozszerzeniem sieci dróg, na których jest ona pobierana, zwiększy przychody Krajowego Funduszu Drogowego (z którego finansowane są budowa i utrzymanie dróg) o 2,5 mld zł. W związku z tym, że od 2021 r. wysokość opłat jest też rokrocznie waloryzowana o poziom inflacji, to w 2026 r. przychody KFD mogą wzrosnąć w sumie 2,6 mld zł.
Czytaj więcej
5,5 mln zł należące do kierowców za niewykorzystane opłaty drogowe zalegają na kontach skarbówki....
– Proponowana zmiana wysokości stawek opłaty elektronicznej ma na celu pozyskanie dodatkowych środków na rozwój infrastruktury, walkę z zanieczyszczeniem środowiska (pojazdy najbardziej zanieczyszczające ponoszą najwyższy koszt z korzystania z infrastruktury), wyrównywanie poziomu polskich stawek opłaty drogowej z poziomami stosowanymi w UE oraz wzrost równowagi międzygałęziowej w transporcie – czytamy w uzasadnieniu projektu zmian rozporządzenia.
Średnia wysokość opłaty w Polsce (ok. 0,45 zł/km) jest nawet o kilkadziesiąt procent niższa w stosunku do średnich stawek obowiązujących w większości państw europejskich (np. Niemcy 1,28 zł/km, Austria 1,26 zł/km, Słowacja 0,82 zł/km, Węgry 0,57 zł/km).
Zdaniem Macieja Wrońskiego, prezesa organizacji Transport i Logistyka Polska, to argument bałamutny. – Trudno, żeby przewoźnicy byli zadowoleni z planowanych podwyżek. Zwłaszcza w pierwszym okresie spowoduje to pewne perturbacje, ponieważ część przewoźników jest związana długoterminowymi kontraktami. O ile w takich umowach zawarte są kalkulatory paliwowe, dzięki którym wraz ze zmianami cen oleju napędowego zmienia się wysokość frachtów, to raczej nie stosuje się kalkulatorów opartych o zmiany opłat drogowych (poza inflacją). Skokowa podwyżka sprawi, że firmy transportowe będą musiały renegocjować kontrakty, by nie dokładać do przewozów – ocenia Maciej Wroński.
Jego zdaniem, choć podwyżka oznacza większe wpływy do KFD, to w dłuższej perspektywie będzie niekorzystna dla gospodarki. – Prędzej czy później znajdzie ona odzwierciedlenie w cenie frachtu, a w konsekwencji cenach przewożonych produktów, za co ostatecznie zapłacą konsumenci. Nie jest to dobra wiadomość z punktu widzenia konkurencyjności naszej gospodarki– tłumaczy prawnik.
- autostrada A2 na odcinku węzeł Kałuszyn – węzeł Siedlce Południe;
- droga ekspresowa S1 na odcinkach:
węzeł Podwarpie – węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria,
węzeł Żywiec Browar – Węgierska Górka (połączenie z drogą powiatową nr 1483S);
- droga ekspresowa S3 na odcinkach:
węzeł Świnoujście – węzeł Dargobądz,
węzeł Bolków – węzeł Lubawka;
- droga ekspresowa S5 na odcinkach:
węzeł Ostróda Południe– węzeł Ostróda Zachód,
węzeł Nowe Marzy– węzeł Bydgoszcz Północ;
- droga ekspresowa S6 na odcinku węzeł Koszalin Wschód – węzeł Sianów Wschód;
- droga ekspresowa S7 na odcinkach:
węzeł Chwaszczyno – węzeł Miszewo,
węzeł Warszawa Lotnisko – węzeł Tarczyn Południe,
węzeł Wodzisław – węzeł Raciborowice;
- droga ekspresowa S11 na odcinku węzeł Bielice – węzeł Bobolice;
- droga ekspresowa S12 na odcinku Leokadiów (połączenie z drogą krajową nr 12) – węzeł Puławy Zachód;
- droga ekspresowa S14 na odcinku węzeł Emilia – węzeł Pabianice Północ;
- drogę ekspresowa S16 na odcinkach:
węzeł Sorkwity – węzeł Bagienice,
węzeł Ełk Północ – węzeł Ełk Wschód;
- droga ekspresowa S17 na odcinkach:
węzeł Warszawa Wschód – węzeł Lubelska,
węzeł Tomaszów Lubelski Północ – węzeł Tomasz Lubelski Południe;
- droga ekspresowa S52 na odcinku węzeł Modlnica – węzeł Batowice;
- droga ekspresowa S61 na odcinkach:
Budzisko (granica państwowa) – węzeł Suwałki Północ,
węzeł Kalinowo– węzeł Ełk Południe,
węzeł Łomża Zachód – węzeł Łomża Południe,
węzeł Śniadowo – węzeł Ostrów Mazowiecka Północ;
- droga krajowa DK8 na odcinku węzeł Raczki – Augustów (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 665);
- droga krajowa DK12 na odcinkach:
węzeł Tuszyn – węzeł Piotrków Trybunalski Północ,
granica m. Piotrków Trybunalski – Sulejów ul. Konecka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 74);
- droga krajowa DK50 na odcinkach:
Guzów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3835W) – Chudolipie (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 876),
Dębówka (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 683) – Regut (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 797);
- droga krajowa DK91 na odcinkach:
granica m. Piotrków Trybunalski – granica m. Częstochowa;
granica m. Częstochowa – węzeł Podwarpie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Obecnie długość sieci dróg płatnych (autostrady, drogi ekspresowe i niektóre krajowe), na których pobierana jest opłata, wynosi 5225 km. Od 1 lutego 2026 r. opłatą zostanie objęte kolejnych 645 km dróg. Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury zamierza podnieść stawki e-myta. W zależności od tonażu pojazdu wzrosną one o 10-16 groszy na kilometrze.
I tak w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 12 t stawka opłaty wzrośnie o 12 gr za pokonany kilometr płatnej autostrady lub drogi ekspresowej oraz o 10 gr w przypadku drogi krajowej. Przedsiębiorca poruszający się pojazdem, o dmc przekraczającej 12 t będzie uiszczać stawkę o 16 gr wyższą za każdy przejechany kilometr autostrady i „eski” i o 12 gr więcej na drogach krajowych.
Prezydent Karol Nawrocki nie jest suwerenem. Masowe odmawianie nominacji sędziowskich i zapowiedź blokowania kol...
Konieczność uwierzytelniania się osoby chcącej uzyskać dostęp do księgi wieczystej utrudni pracę notariuszom i b...
Właściciel pojazdu nie powinien być karany za niewskazanie osoby, która prowadziła pojazd w momencie popełnienia...
Sędzia Jakub Iwaniec, który według prokuratury wjechał autem w drzewo będąc pod wpływem alkoholu na razie nie wr...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Już w przyszłym roku zniknie zwolnienie celne dla małych przesyłek – zdecydowali unijni ministrowie finansów. Ut...
W świecie, w którym granice wpływów wyznaczają moce obliczeniowe, a algorytmy stają się narzędziem polityki i gospodarki, półprzewodniki pełnią rolę nowego paliwa globalnego rozwoju.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas