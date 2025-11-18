Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są planowane zmiany w opłatach drogowych w Polsce?

W jaki sposób wzrost stawek e-myta wpłynie na przedsiębiorców transportowych?

Jakie są oczekiwane efekty finansowe proponowanych zmian dla Krajowego Funduszu Drogowego?

Jak pozycjonują się opłaty drogowe w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej?

Jakie mogą być długoterminowe skutki podwyżek opłat dla konsumentów i gospodarki?

Obecnie długość sieci dróg płatnych (autostrady, drogi ekspresowe i niektóre krajowe), na których pobierana jest opłata, wynosi 5225 km. Od 1 lutego 2026 r. opłatą zostanie objęte kolejnych 645 km dróg. Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury zamierza podnieść stawki e-myta. W zależności od tonażu pojazdu wzrosną one o 10-16 groszy na kilometrze.

I tak w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 12 t stawka opłaty wzrośnie o 12 gr za pokonany kilometr płatnej autostrady lub drogi ekspresowej oraz o 10 gr w przypadku drogi krajowej. Przedsiębiorca poruszający się pojazdem, o dmc przekraczającej 12 t będzie uiszczać stawkę o 16 gr wyższą za każdy przejechany kilometr autostrady i „eski” i o 12 gr więcej na drogach krajowych.

Wyższe opłaty z przejazd to więcej pieniędzy na budowę i utrzymanie dróg

Według szacunków resortu infrastruktury wzrost opłat (ok. 42 proc.) wraz z rozszerzeniem sieci dróg, na których jest ona pobierana, zwiększy przychody Krajowego Funduszu Drogowego (z którego finansowane są budowa i utrzymanie dróg) o 2,5 mld zł. W związku z tym, że od 2021 r. wysokość opłat jest też rokrocznie waloryzowana o poziom inflacji, to w 2026 r. przychody KFD mogą wzrosnąć w sumie 2,6 mld zł.