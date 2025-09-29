Od 1 lipca 2023 r. opłata za przejazd odcinkami państwowych autostrad A2 Konin–Stryków i A4 Wrocław–Sośnica, zarządzanymi przez GDDKiA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton, została zniesiona. To oznacza, że użytkownicy takich pojazdów nie mają już obowiązku posiadania konta w systemie e-TOLL, za pośrednictwem którego uiszcza się elektroniczną opłatę za przejazd. Konto w systemie do opłacania e-myta jest konieczne tylko w przypadku posiadania pojazdu ciężarowego czy kampera.

Miliony złotych na kontach skarbówki. Tysiące nieużywanych kont e-TOLL w systemie

W połowie 2023 r. w systemie zarejestrowanych było 254 995 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Po dwóch latach od zniesienia opłat dla tych pojazdów, według ostatnich danych z końca sierpnia, w systemie nadal aktywnych jest aż ponad 173 tys. kont użytkowników pojazdów lekkich.

Od czasu zniesienia opłat Krajowa Administracja Skarbowa zachęcała do zamknięcia kont i zlecania zwrotu znajdujących się na nich środków. System e-myta dla pojazdów osobowych i motocykli działał bowiem w formule pre–paid, czyli należało zasilić konto dowolną sumą (minimum 20 zł), z której następnie po przejechaniu każdego płatnego odcinka pobierana była opłata za pokonany kilometr. Łączna kwota niewykorzystanych środków znajdująca się na kontach rozliczeniowych użytkowników wynosi 5,5 mln zł.