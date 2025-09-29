Aktualizacja: 29.09.2025 14:42 Publikacja: 29.09.2025 13:29
Od 1 lipca 2023 r. opłata za przejazd odcinkami państwowych autostrad A2 Konin–Stryków i A4 Wrocław–Sośnica, zarządzanymi przez GDDKiA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton, została zniesiona. To oznacza, że użytkownicy takich pojazdów nie mają już obowiązku posiadania konta w systemie e-TOLL, za pośrednictwem którego uiszcza się elektroniczną opłatę za przejazd. Konto w systemie do opłacania e-myta jest konieczne tylko w przypadku posiadania pojazdu ciężarowego czy kampera.
W połowie 2023 r. w systemie zarejestrowanych było 254 995 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Po dwóch latach od zniesienia opłat dla tych pojazdów, według ostatnich danych z końca sierpnia, w systemie nadal aktywnych jest aż ponad 173 tys. kont użytkowników pojazdów lekkich.
Od czasu zniesienia opłat Krajowa Administracja Skarbowa zachęcała do zamknięcia kont i zlecania zwrotu znajdujących się na nich środków. System e-myta dla pojazdów osobowych i motocykli działał bowiem w formule pre–paid, czyli należało zasilić konto dowolną sumą (minimum 20 zł), z której następnie po przejechaniu każdego płatnego odcinka pobierana była opłata za pokonany kilometr. Łączna kwota niewykorzystanych środków znajdująca się na kontach rozliczeniowych użytkowników wynosi 5,5 mln zł.
Jak informują przedstawiciele Ministerstwa Finansów, nie ma regulacji, które określają termin obowiązkowego wyrejestrowania kont użytkowników.
– Niewyrejestrowanie konta użytkownika nie skutkuje żadnymi sankcjami administracyjnymi ani finansowymi. Środki zgromadzone na koncie pozostają do dyspozycji użytkownika i mogą być zwrócone po złożeniu odpowiedniego wniosku – zapewnia MF.
– Informujemy, że w ramach działań komunikacyjnych w systemie e-TOLL realizujemy kampanię informacyjną, która polega na kontakcie telefonicznym z użytkownikami w celu zachęcania ich do zamknięcia konta i odzyskania środków. Oprócz tego wysłaliśmy komunikaty mailowe, które informowały o możliwości i zasadach zamknięcia konta oraz o procedurze zwrotu niewykorzystanych środków – dodają przedstawiciele skarbówki.
Dlaczego Polacy nie kwapią się do odzyskiwania zalegających na kontach KAS milionów? Najprawdopodobniej dlatego, że chodzi o stosunkowo małe kwoty. Biorąc pod uwagę liczbę wciąż aktywnych kont, średnia niewykorzystana kwota przypadająca na jednego użytkownika wynosi ok. 32 zł. A to nie motywuje do wypełnienia biurokratycznych obowiązków.
Bo o ile konto w systemie e-TOLL można było założyć całkowicie elektronicznie, korzystając z aplikacji eTOLL oraz mObywatela, to nie ma możliwości wyrejestrowania się w ten sam sposób. Należy pobrać druk przysłany przez KAS, zalogować się na swoje konto, by sprawdzić numer klienta, wpisać numer konta i ręcznie podpisać wydrukowany dokument. Następnie trzeba go zeskanować i postać elektroniczną wysłać e-mailem, bądź wysłać dokument pocztą tradycyjną. Zanim machniemy ręką na te kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych, warto pamiętać, że jeśli nie zrobimy porządku z kontem, dokładamy pracy urzędnikom obsługującym e-TOLL, którzy wówczas będą musieli po raz kolejny dzwonić i zachęcać do wyrejestrowania.
