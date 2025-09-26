Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

W jaki sposób elektroniczne licytacje wpływają na sprzedaż ruchomości i nieruchomości?

Jakie są korzyści i wyzwania związane z cyfryzacją postępowań egzekucyjnych?

Dlaczego utworzenie Portalu eLicytacje KAS jest istotne dla administracji skarbowej?

Jakie znaczenie ma centralizacja ogłoszeń o licytacjach dla przejrzystości i efektywności procesu sprzedaży?

W jaki sposób planowane zmiany mogą przeciwdziałać korupcji w procesie egzekucji?

Prace nad projektem nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej u.p.e.a.), którego celem jest elektronizacja postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez naczelników urzędów skarbowych w zakresie sprzedaży elektronicznej ruchomości, są już na ukończeniu. Obowiązujące przepisy (art. 107e u.p.e.a.) przewidują co prawda elektroniczną formę sprzedaży, ale jedynie nieruchomości i tylko za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez prywatny podmiot wybrany przez organ egzekucyjny. Domyślną formą jest licytacja tradycyjna odbywająca się najczęściej w budynku skarbówki.

Ponadto ogłoszenie o licytacji umieszcza się w miejscu, w którym ma się ona odbyć, na tablicy ogłoszeń organu egzekucyjnego, a także wszędzie tam, gdzie ów organ uzna to za celowe. Publikuje się je też w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie danego urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 105a § 5 u.p.e.a. organ egzekucyjny może też zarządzić ogłoszenie licytacji np. w prasie.

Tymczasem im więcej osób dowie się o przedmiocie licytacji, tym większa szansa na zwiększenie liczby licytantów, a co za tym idzie, uzyskanie wyższej ceny sprzedaży. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście niedawnych zmian w prawie karnym, które wprowadziły instytucję przepadku pojazdu za popełnienie niektórych przestępstw drogowych w stanie nietrzeźwości. Po stwierdzeniu przepadku na rzecz Skarbu Państwa przez sąd, ich sprzedażą zajmują się właśnie naczelnicy urzędów skarbowych. Według ostatnich danych z końca sierpnia pod młotek poszło ponad 3200 pojazdów, które zostały sprzedane za ponad 13,3 mln zł (średnio 4 098 zł za jeden).