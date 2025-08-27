Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zasady obowiązują w Polsce w związku z konfiskatą pojazdów pijanych kierowców?

Ile pojazdów zajęto i sprzedano na aukcjach od wprowadzenia przepisów o konfiskacie?

Jaki jest tryb postępowania od zatrzymania pojazdu do jego sprzedaży przez urzędy skarbowe?

Jakie są kontrowersje związane z obecnymi przepisami i jakie zmiany planuje rząd?

Kilka dni temu Komenda Główna Policji (KGP) przekazała, że od połowy marca ubiegłego roku do 5 sierpnia 2025 r. jednostki organizacyjne Policji tymczasowo zajęły 11 063 pojazdy mechaniczne. Oznacza to, że w każdym miesiącu obowiązywania przepisów o konfiskacie policjanci zajęli średnio 691 samochodów pijanych kierowców.

Reklama Reklama

W przypadku zatrzymania nietrzeźwego kierowcy z wysokim stężeniem alkoholu policja dokonuje konfiskaty pojazdu na siedem dni. Pojazd przewożony jest na parking depozytowy. Następnie prokurator podejmuje decyzję o zabezpieczeniu. Następnie sąd orzeka jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Wówczas pojazd trafia do Krajowej Administracji Skarbowej, a urzędy skarbowe wystawiają go na licytację.

Ile aut pijanych kierowców sprzedała skarbówka?

Wydział prasowy Ministerstwa Finansów w odpowiedzi dla branżowego portalu brd24.pl wyjaśnił, że „cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomości. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej ruchomości. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. Jeżeli pojazdy nie zostaną sprzedane w drugim terminie licytacji, wówczas organ egzekucyjny sprzedaje je z wolnej ręki po cenie określonej przez ten organ, jednak nie niższej od 1/10 ich wartości szacunkowej”.

W ciągu pierwszego roku obowiązywania przepisów na aukcjach urzędów skarbowych nowych właścicieli znalazło 1228 pojazdów. Portal brd24.pl podał we wtorek, że w ciągu kolejnych kilku miesięcy, na aukcjach sprzedano dwa razy więcej pojazdów pijanych kierowców – od marca 2025 r. do końca lipca ich liczba wyniosła 2030. W sumie więc od początku wejścia w życie konfiskaty, na aukcjach sprzedano 3258 pojazdów odebranych pijanym kierowcom. Ministerstwo Finansów przekazało portalowi, że „wysokość uzyskanych środków wyniosła 13 352 891,51 zł”.