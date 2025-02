Konfiskata pojazdu będzie wyjątkiem. Nie obejmie co najmniej 15 milionów aut

Według danych policji od marca ubiegłego roku, kiedy to weszły w życie przepisy o przepadku pojazdu, do początku lutego br. policja dokonała tymczasowego zajęcia aż 7048 pojazdów na poczet ewentualnej konfiskaty. Nie znaczy to jednak, że we wszystkich tych przypadkach sąd będzie mógł zdecydować o przepadku. Co prawda na policyjne parkingi trafiają tylko samochody, o których na podstawie danych z dowodu można stwierdzić, że nie jest to auto służbowe, leasingowane czy ma więcej niż jednego właściciela, lecz to, czy nie stanowi ono przedmiotu współwłasności małżeńskiej, będzie badał dopiero sąd. Do tej pory sądy zastosowały przepadek w kilkudziesięciu przypadkach.

– Nie kwestionowałbym może samego sensu utrzymywania instytucji przepadku, jednak zastanowiłbym się nad ograniczeniem alternatywy w postaci fakultatywnej nawiązki, zwłaszcza w sytuacjach, w której przepadek jest pojazdu jest orzekany obowiązkowo – mówi dr Grzegorz Bogdan.

Jak przyznaje Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, sytuacja, w której przepadek pojazdu jest obligatoryjny, a orzekana w zastępstwie nawiązka fakultatywna, może budzić wątpliwość. – Nie taka była intencja projektodawców i na pewno ten przepis zostanie poddany dogłębnej analizie w toku dalszych prac nad projektem – zapewnia wiceminister Myrcha.

Co zakłada projekt? Inne zmiany dla kierowców Oprócz modyfikacji zasad stosowania przepadku pojazdu projekt przewiduje m.in.:

- wprowadzenie definicji nielegalnego wyścigu samochodowego. Za jego organizację lub udział w nim będzie grozić od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Uczestniczenie w charakterze pasażera albo widza będzie stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny,

- podwyższenie kary za wypadek ze skutkiem śmiertelnym (w ramach nielegalnego wyścigu, rażąco niebezpiecznej, brawurowej jazdy lub złamania zakazu prowadzenia pojazdów); będzie wynosiła od roku do dziesięciu lat pozbawienia wolności,

- wprowadzenie definicji i kar za drift – jeśli driftowanie będzie elementem nielegalnego zgromadzenia, będzie to traktowane jak udział w nielegalnym wyścigu; w pozostałych przypadkach będzie wykroczeniem zagrożonym grzywną (minimalnie 1,5 tys. zł),

- surowsze kary za łamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdu (podwyższenie z 5 tys. do 10 tys. zł obowiązkowego świadczenia na Fundusz Sprawiedliwości, obowiązkowy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu oraz możliwość orzeczenia jego przepadku).