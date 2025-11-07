04:49 Ponad 10 rosyjskich dronów atakowało miasto Czuhujew

W ataku na miasto położone w obwodzie charkowskim ucierpiał obiekt cywilnego przedsiębiorstwa, a także placówka edukacyjna. W mieście doszło też do pożaru – poinformowała mer miasta Czuhujew Halina Minajewa.

04:47 Rosyjski dron uszkodził nawierzchnię jednej z ulic w mieście Sumy

W ataku ucierpiał samochód – informuje Artiem Kobzar, mer miasta.

04:44 37-letni TikToker z Odessy skazany na pięć lat więzienia za opublikowanie nagrania ilustrującego działania bojowe ukraińskiej armii

Mężczyzna został skazany za to, że w listopadzie 2023 roku opublikował na TikToku nagranie, na którym widać jak ukraińska obrona przeciwlotnicza odpiera zmasowany atak powietrzny na Odessę. Nagranie pozwalało zidentyfikować pozycje ukraińskich obrońców, co stwarzało zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, a także narażało na szwank obronę miasta.

04:42 Obwód żytomierski: Policyjni saperzy zneutralizowali głowice dwóch pocisków manewrujących Ch-101 i głowicę drona Gerań

Policja z obwodu żytomierskiego publikuje nagranie ilustrujące pracę saperów.

04:38 W Charkowie i obwodzie charkowskim trwa budowa 38 podziemnych szkół. 7 kolejnych powstaje ze wsparciem międzynarodowych partnerów Ukrainy

Takie informacje przekazał ukraiński minister edukacji i nauki Oksen Lisowyj na swoim profilu na Facebooku. Lisowyj podkreślił, że budowa trwa mimo trudnych warunków – czasem przy braku prądu. - Nawet w rejonach przyfrontowych dzieci mają prawo do edukacji i normalnego, szkolnego życia. Planujemy rozszerzyć program (budowy podziemnych szkół), tak aby każde dziecko na Ukrainie mogło uczyć się stacjonarnie, wraz z rówieśnikami, w bezpiecznym otoczeniu – powiedział Lisowyj.

04:32 Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na rosyjskie pozycje na kurskim odcinku frontu

Zaatakowany zostało m.in. punkt, z którego Rosjanie wysyłali drony w kierunku ukraińskich pozycji. W ciągu doby drony ukraińskiej straży granicznej wyeliminowały na tym odcinku frontu co najmniej sześciu rosyjskich żołnierzy.

04:29 Donald Trump mówi, że rozmawiał o redukcji arsenałów atomowych z Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem

W rozmowie z dziennikarzami Trump stwierdził, że jest zwolennikiem denuklearyzacji i redukcji arsenałów atomowych. Z jego słów wynika, że zarówno Władimir Putin, jak i Xi Jinping zgodzili się, że lepiej „wydawać pieniądze na inne rzeczy”, niż zbrojenia atomowe. - Mam nadzieję, że uda się to zrobić - podkreślił.

04:27 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1352 dniu wojny

