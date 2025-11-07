Aktualizacja: 07.11.2025 04:53 Publikacja: 07.11.2025 04:53
W ataku na miasto położone w obwodzie charkowskim ucierpiał obiekt cywilnego przedsiębiorstwa, a także placówka edukacyjna. W mieście doszło też do pożaru – poinformowała mer miasta Czuhujew Halina Minajewa.
W ataku ucierpiał samochód – informuje Artiem Kobzar, mer miasta.
Mężczyzna został skazany za to, że w listopadzie 2023 roku opublikował na TikToku nagranie, na którym widać jak ukraińska obrona przeciwlotnicza odpiera zmasowany atak powietrzny na Odessę. Nagranie pozwalało zidentyfikować pozycje ukraińskich obrońców, co stwarzało zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, a także narażało na szwank obronę miasta.
Policja z obwodu żytomierskiego publikuje nagranie ilustrujące pracę saperów.
Takie informacje przekazał ukraiński minister edukacji i nauki Oksen Lisowyj na swoim profilu na Facebooku. Lisowyj podkreślił, że budowa trwa mimo trudnych warunków – czasem przy braku prądu. - Nawet w rejonach przyfrontowych dzieci mają prawo do edukacji i normalnego, szkolnego życia. Planujemy rozszerzyć program (budowy podziemnych szkół), tak aby każde dziecko na Ukrainie mogło uczyć się stacjonarnie, wraz z rówieśnikami, w bezpiecznym otoczeniu – powiedział Lisowyj.
Zaatakowany zostało m.in. punkt, z którego Rosjanie wysyłali drony w kierunku ukraińskich pozycji. W ciągu doby drony ukraińskiej straży granicznej wyeliminowały na tym odcinku frontu co najmniej sześciu rosyjskich żołnierzy.
W rozmowie z dziennikarzami Trump stwierdził, że jest zwolennikiem denuklearyzacji i redukcji arsenałów atomowych. Z jego słów wynika, że zarówno Władimir Putin, jak i Xi Jinping zgodzili się, że lepiej „wydawać pieniądze na inne rzeczy”, niż zbrojenia atomowe. - Mam nadzieję, że uda się to zrobić - podkreślił.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1352 dniu wojny
