Nagranie pokazuje, jak dwie załogi czołgów z 5. Samodzielnej Brygady Szturmowej rozproszyły oddział Rosjan przygotowujący się do natarcia.
Nagranie ilustruje skuteczne ataki na dwie rosyjskie ciężarówki i czołg.
W rejonie działań wojennych znajduje się obecnie 20 miejscowości położonych w obwodzie donieckim – podają lokalne władze. Od początku wojny z obwodu donieckiego ewakuowano ponad 1,3 mln cywilów, w tym ponad 200 tys. dzieci. W ciągu ostatniego tygodnia z obwodu ewakuowano ponad 600 osób. W całej kontrolowanej przez Ukraińców części obwodu donieckiego nadal przebywa 199 tys. cywilów, w tym 13 337 dzieci.
Szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko poinformował, że w atakach tych zginęło pięciu funkcjonariuszy, a 30 zostało rannych . „Rosja cynicznie atakuje ludzi, którzy codziennie ratują innych. Sprzęt, który pomaga ratować” - podkreślił Kłymenko.
Po trzy drony zostały strącone nad obwodami woroneskim i rostowskim, po dwa nad obwodami briańskim i wołgogradzkim oraz nad okupowanym Krymem, po jednym dronie strącono nad obwodami biełgorodzkim, kurskim, tulskim i nad Krajem Krasnodarskim.
Taką opinię wyraził dowódca oddziału szturmowego 121 Pułku wchodzącego w skład 68. Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej, który bierze udział w walkach o miasto. Jego wypowiedź cytuje Ministerstwo Obrony Rosji. Rosjanie twierdzą, że w ciągu ostatniej doby przejęli kontrolę nad kilkudziesięcioma budynkami w Kupiańsku. Ze słów rosyjskiego oficera wynika, że pod kontrolą Ukraińców jest jeszcze 130 budynków.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że wstrzymanie działania lotnisk ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa lotów.
O śmierci 48-letniego mężczyzny poinformował gubernator obwodu Andriej Boczarow. Z wpisu Boczarowa wynika też, że w ataku ucierpiały budynki mieszkalne i samochody.
Informacje takie przekazuje dziennik „Wiedomosti”, który cytuje rzecznika Kremla, Dmitrija Pieskowa. Pieskow podkreślił, że termin wygłoszenia orędzia zależy od decyzji Władimira Putina, który „wybierze czas najlepiej, jego zdaniem, odpowiadający potrzebom”. - Nie ma jeszcze decyzji – zaznaczył. Ostatnie orędzie na forum Zgromadzenia Federalnego Putin wygłosił 29 lutego 2024 roku. Zgodnie z rosyjską konstytucją przywódca Rosji powinien raz w roku wygłaszać na forum parlamentu orędzie, w którym wskazuje główne kierunki polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1351 dniu wojny
