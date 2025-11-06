04:58 Ukraińskie wojska lądowe publikują nagranie ze skutecznego ataku ukraińskich czołgów na Rosjan, gromadzących siły do natarcia

Nagranie pokazuje, jak dwie załogi czołgów z 5. Samodzielnej Brygady Szturmowej rozproszyły oddział Rosjan przygotowujący się do natarcia.

04:56 Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na kierunku północnosłobodziańskim

Nagranie ilustruje skuteczne ataki na dwie rosyjskie ciężarówki i czołg.

04:53 W strefie działań wojennych w kontrolowanej przez Ukraińców części obwodu donieckiego nadal przebywa 15,5 tys. cywilów

W rejonie działań wojennych znajduje się obecnie 20 miejscowości położonych w obwodzie donieckim – podają lokalne władze. Od początku wojny z obwodu donieckiego ewakuowano ponad 1,3 mln cywilów, w tym ponad 200 tys. dzieci. W ciągu ostatniego tygodnia z obwodu ewakuowano ponad 600 osób. W całej kontrolowanej przez Ukraińców części obwodu donieckiego nadal przebywa 199 tys. cywilów, w tym 13 337 dzieci.

04:51 Ponad 60 rosyjskich ataków na funkcjonariuszy Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w ciągu trzech miesięcy

Szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko poinformował, że w atakach tych zginęło pięciu funkcjonariuszy, a 30 zostało rannych . „Rosja cynicznie atakuje ludzi, którzy codziennie ratują innych. Sprzęt, który pomaga ratować” - podkreślił Kłymenko.

04:49 W środę wieczorem nad Rosją strąconych zostało 16 dronów

Po trzy drony zostały strącone nad obwodami woroneskim i rostowskim, po dwa nad obwodami briańskim i wołgogradzkim oraz nad okupowanym Krymem, po jednym dronie strącono nad obwodami biełgorodzkim, kurskim, tulskim i nad Krajem Krasnodarskim.

04:43 Rosjanie twierdzą, że Kupiańsk zostanie zdobyty w ciągu tygodnia

Taką opinię wyraził dowódca oddziału szturmowego 121 Pułku wchodzącego w skład 68. Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej, który bierze udział w walkach o miasto. Jego wypowiedź cytuje Ministerstwo Obrony Rosji. Rosjanie twierdzą, że w ciągu ostatniej doby przejęli kontrolę nad kilkudziesięcioma budynkami w Kupiańsku. Ze słów rosyjskiego oficera wynika, że pod kontrolą Ukraińców jest jeszcze 130 budynków.

04:41 W nocy działanie wstrzymały lotniska w Penzie, Jarosławiu, Uljanowsku, Władykaukazie i Groznym

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że wstrzymanie działania lotnisk ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa lotów.

04:40 W ataku drona na obwód wołgogradzki zginął cywil

O śmierci 48-letniego mężczyzny poinformował gubernator obwodu Andriej Boczarow. Z wpisu Boczarowa wynika też, że w ataku ucierpiały budynki mieszkalne i samochody.

04:37 Władimir Putin jeszcze nie zdecydował, kiedy wygłosi orędzie na forum rosyjskiego parlamentu

Informacje takie przekazuje dziennik „Wiedomosti”, który cytuje rzecznika Kremla, Dmitrija Pieskowa. Pieskow podkreślił, że termin wygłoszenia orędzia zależy od decyzji Władimira Putina, który „wybierze czas najlepiej, jego zdaniem, odpowiadający potrzebom”. - Nie ma jeszcze decyzji – zaznaczył. Ostatnie orędzie na forum Zgromadzenia Federalnego Putin wygłosił 29 lutego 2024 roku. Zgodnie z rosyjską konstytucją przywódca Rosji powinien raz w roku wygłaszać na forum parlamentu orędzie, w którym wskazuje główne kierunki polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa.

04:33 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1351 dniu wojny

