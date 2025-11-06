Aktualizacja: 06.11.2025 21:07 Publikacja: 06.11.2025 18:01
Coca-Cola Company ponownie zarejestrowała swoje znaki towarowe „Coca-Cola” i „Sprite” w Rosji, wynika z danych Rospatentu (rosyjski urząd patentowy). Ani agencja, ani sama firma nie udzieliły żadnych dalszych wyjaśnień na temat powodu takiego działania.
Jak przypomina „Kommersant” Coca-Cola zaprzestała produkcji słodkich napojów gazowanych w Rosji po agresji Putina na Ukrainę w lutym 2022 roku. Wtedy firma dokonała rebrandingu swoich głównych produktów, a napoje te są obecnie sprzedawane przez rosyjskiego wytwórcę w rosyjskich sklepach pod znakiem towarowym „Dobryj”.
Jak podkreśla Alena Troickaja, prawniczka kancelarii Lidings, rejestracja przez Coca-Cola znaków towarowych „Coca-Cola” i „Sprite” w Rosji nie oznacza, że marka zamierza powrócić na rynek rosyjski, przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości. Według Troickiej prawdziwym powodem tych działań jest ochrona przez Amerykanów praw własności intelektualnej.
Zgodnie z rosyjskim prawem, ochrona znaku towarowego może zostać przedterminowo wygaszona z powodu nieużywania przez trzy lata. Od czasu przerwania działalności Coca-Cola w Rosji, firma ryzykuje więc utratę wyłącznych praw do swoich aktywów, dodaje prawniczka. Dlatego rejestracja znaku towarowego jest środkiem zapobiegawczym, chroniącym przed tego typu ryzykiem prawnym.
– Wycofanie się Coca-Coli z rynku rosyjskiego doprowadziło do pojawienia się w Rosji znacznej liczby produktów, których nazwy i oznaczenia graficzne są bardzo podobne do oryginalnych znaków towarowych Coca-Cola Company – zauważa Boris Romanow, kierownik projektu w kancelarii prawnej Vertikal. Do tego oryginalne produkty Coca-Coli są również importowane do Rosji przez kraje trzecie.
– Posiadanie ważnego certyfikatu Rospatent pozwala firmie zgłaszać sprzeciwy wobec rejestracji łudząco podobnych znaków towarowych, blokować import podróbek oraz żądać zaprzestania ich używania i odszkodowania za ich nielegalne używanie – wyjaśnia Dmitrij Wengerski, adwokat z kancelarii Asterisk.
– Ta strategia jest w pełni zgodna z praktykami dużych międzynarodowych korporacji w zakresie ochrony swoich marek, dodaje Anastasia Abyssowa, kierująca praktyką ochrony reputacji w kancelarii A-PRO.
Podobnie do Coca-Coli zachowują się inne światowe giganty, które pożegnały Rosję, po jej agresji na sąsiada. Wiele zagranicznych firm, w tym Toyota, IKEA, Chanel i Uniqlo, odnowiło ochronę swoich znaków towarowych.
– Takie działania mogą jedynie pośrednio wskazywać na zamiar powrotu firm na rynek, mówi Alena Pantelej, prawniczka w kancelarii Forward Legal. Podsumowuje, że ich celem jest przede wszystkim zapobieganie nieuczciwemu wykorzystywaniu znaków towarowych przez osoby trzecie.
Tym, o czym rosyjscy prawnicy nie chcą lub boją się mówić, jest odpowiedź na pytanie, na ile nawet ponowna rejestracja w rosyjskim urzędzie patentowym chroni zachodnią własność intelektualną na rosyjskim rynku?
Po rozpętaniu wojny, co skutkowało międzynarodowymi sankcjami, skala łamania prawa prywatnych właścicieli przez władze jest na wznoszącej. Zagrabiane są majątki firm z krajów uznanych przez reżim za nieprzyjazne, a skala podróbek znanych marek przekroczyła tę z czasów ZSRR.
Do tego rosyjskie sądy są całkowicie podporządkowane władzom, więc nawet dochodzenie swoich praw na drodze sądowej nie gwarantuje ich wyegzekwowania.
