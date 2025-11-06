Coca-Cola Company ponownie zarejestrowała swoje znaki towarowe „Coca-Cola” i „Sprite” w Rosji, wynika z danych Rospatentu (rosyjski urząd patentowy). Ani agencja, ani sama firma nie udzieliły żadnych dalszych wyjaśnień na temat powodu takiego działania.

Jak przypomina „Kommersant” Coca-Cola zaprzestała produkcji słodkich napojów gazowanych w Rosji po agresji Putina na Ukrainę w lutym 2022 roku. Wtedy firma dokonała rebrandingu swoich głównych produktów, a napoje te są obecnie sprzedawane przez rosyjskiego wytwórcę w rosyjskich sklepach pod znakiem towarowym „Dobryj”.

Jak podkreśla Alena Troickaja, prawniczka kancelarii Lidings, rejestracja przez Coca-Cola znaków towarowych „Coca-Cola” i „Sprite” w Rosji nie oznacza, że marka zamierza powrócić na rynek rosyjski, przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości. Według Troickiej prawdziwym powodem tych działań jest ochrona przez Amerykanów praw własności intelektualnej.

Zgodnie z rosyjskim prawem, ochrona znaku towarowego może zostać przedterminowo wygaszona z powodu nieużywania przez trzy lata. Od czasu przerwania działalności Coca-Cola w Rosji, firma ryzykuje więc utratę wyłącznych praw do swoich aktywów, dodaje prawniczka. Dlatego rejestracja znaku towarowego jest środkiem zapobiegawczym, chroniącym przed tego typu ryzykiem prawnym.