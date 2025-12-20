Brytyjczycy sprzedają światłowody w Polsce. Orange i APG przejmą Nexerę

Aktualizacja: 20.12.2025 19:51 Publikacja: 20.12.2025 17:00
Foto: Adobe Stock
Nexera Holding, powstała w 2017 r. grupa budująca za pieniądze z Unii Europejskiej sieci światłowodowe w sześciu województwach w Polsce, zmieni właściciela. Po ponad roku przymiarek, brytyjski fundusz Infracapital (Grupa M&G, Prudential) sprzeda udziały w Nexerze za 500 mln zł, a licząc wraz z kredytami i pożyczkami, wartość transakcji to 1,5 mld zł – poinformowali kupujący w piątek. Są nimi notowana na giełdzie w Warszawie największa firma telekomunikacyjna Orange Polska i APG Asset Management, ramię holenderskiego funduszu emerytalnego ABP. Kupują Nexerę po połowie. Co to oznacza?
Ogłoszone przejęcie można rozpatrywać z wielu punktów widzenia. Dla inwestorów giełdowych istotne będzie to, że Orange Polska może wydać na udziały w Nexerze około 250 mln zł. Jak poinformował bowiem, nowi właściciele Nexery będą mieli po 50 proc. udziałów holdingu. Kupowana infrastruktura trafi docelowo – w transakcji bezgotówkowej, co potwierdziliśmy – do utworzonego kilka lat temu infrastrukturalnego joint venture Światłowód Inwestycje.
Czy cena za Nexerę jest wysoka, czy niska – trudno jednoznacznie ocenić. Grupa Nexera Holding w 2024 r. miała 138 mln zł przychodu, 68 mln zł straty operacyjnej i 206 mln zł straty netto. Zarząd pod kierunkiem Jacka Wiśniewskiego w sprawozdaniu napisał wprost, że nowy inwestor będzie musiał ją wesprzeć finansowo, jeśli ma zrealizować inwestycyjne plany. Czy tak się stanie i o jakie sumy chodzi? – Na dziś nie możemy odpowiedzieć na to pytanie. Czekamy na zamknięcie transakcji, które jest uzależnione od zwyczajowych zezwoleń regulacyjnych – mówi Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska.
Z drugiej strony bilansowa wartość majątku Nexery przekraczała w grudniu ub.r. 2 mld zł, a według Liudmily Climoc, prezeski Orange Polska, synergie mają być istotne.
Dla Orange Polska to spora zmiana. Do tej pory telekom przeobrażający się z operatora zasiedziałego w dostawcę usług opartych o nowoczesne sieci dostępowe (światłowód, 5G, a za chwilę 5G stand alone) kupował operatorów światłowodowych, ale o dużo mniejszej skali. Od pewnego czasu spółka nie odżegnywała się także od większych transakcji. O zainteresowaniu konsolidacją mówiła na naszych łamach Liudmila Climoc. Nie wykluczała większych zakupów. Nie bez znaczenia jest też zapewne i to, że Nexera korzysta z sieci Orange.
Warto zauważyć, że S-I wcześniej deklarował na naszych łamach, że nie planuje przejęć. Być może więc udział Holendrów lub jego skala nie były od początku pewne.
– Po uzyskaniu zgód regulacyjnych połączone zespoły S-I i Nexery będą wspólnie rozwijać nowoczesną infrastrukturę światłowodową, wprowadzać innowacyjne rozwiązania i zapewniać stabilność sieci. Naszym priorytetem jest dalsze zwiększanie zasięgu internetu dla gospodarstw domowych w całej Polsce, aby każdy miał dostęp do szybkiego i niezawodnego łącza. Planujemy kontynuować inwestycje w technologie przyszłości, wzmacniać odporność sieci na zakłócenia oraz tworzyć otwartą, konkurencyjną platformę dla operatorów detalicznych. Dzięki temu przyspieszymy cyfryzację kraju i podniesiemy jakość usług dla milionów użytkowników – komentuje teraz Magdalena Russyan z zarządu Światłowód Inwestycje.
W podobny sposób transakcję skomentował Arjan Reinders, dyrektor ds. infrastruktury w Europie w APG. – Zasięg światłowodu Nexery dopełni zasięg Światłowodu Inwestycje i zwiększy go do niemal 3,7 mln gospodarstw domowych do 2028 r. Z przyjemnością kontynuujemy naszą współpracę z Orange Polska, dzieląc długoterminową wizję rozwoju polskiego rynku światłowodowego oraz wspierania cyfrowej transformacji i wzrostu gospodarczego kraju – brzmi jego wypowiedź.
Czytelnikom zwracamy uwagę, że ABP zapowiada zmianę polityki z początkiem 2027 r. Zapowiedzi te dotyczą wprawdzie naliczania i wypłat emerytur, ale nie wiemy, co oznaczają jeśli chodzi o inwestycje.
– Nexera doskonale uzupełnia profil naszego z sukcesem rozwijającego się JV Światłowód Inwestycje – zarówno pod względem technologicznym, jak i geograficznym. Ponadto, oczekujemy, że transakcja przyniesie istotne synergie. Cieszy nas także, że ponownie wspólnie inwestujemy z APG, z którym dzielimy długoterminowe, strategiczne zaangażowanie w rozwój polskiej infrastruktury światłowodowej – skomentowała Liudmila Climoc.
Nexera i Światłowód Inwestycje mają podobny model biznesowy. Oba podmioty działają na zasadzie hurtownika sieci światłowodowych: budują je lub modernizują, a następnie udostępniają operatorom detalicznym świadczącym usługi internetu gospodarstwom domowym i firmom lub jednostkom sektora publicznego (szpitalom, urzędom, szkołom etc.). Z łączy Nexery korzysta obecnie około 280 tys. abonentów, a część z nich to klienci Orange Polska – podano.
Według Orange Polska, sieci „doskonale się uzupełniają: zostały w całości zbudowane w technologii FTTH, są zlokalizowane w regionach atrakcyjnych z punktu widzenia hurtu i pokrywają się ze sobą w bardzo niewielkim stopniu”. „Transakcja przyczyni się do zwiększenia efektywności działania obu sieci dzięki oczekiwanym, znaczącym synergiom operacyjnym i kosztowym” – dodano. Ich wysokości nie ujawniono.
Omawiając skutki transakcji Orange podał planowany zasięg własnej sieci spółki Światłowód Inwestycje, a nie swój, jako całej grupy. Jak napisał, po przejęciu Nexery zasięg sieci Światłowodu Inwestycje wzrośnie o 800 tys. gospodarstw domowych. W perspektywie 2028 r. ma urosnąć do 3,7 mln domostw – poinformowano.
Z kolei z komunikatu Światłowód Inwestycje wynika, że sieć tej firmy w końcu 2025 r. obejmie 2,4 mln adresów, a Nexery 800 tys. Daje to sumarycznie 3,2 mln. W 2032 r. liczba ta ma urosnąć do 3,9 mln gospodarstw domowych. Plan inwestycyjny S-I na lata 2026-2032 przewiduje bowiem rozbudowę zasięgu infrastruktury o 700 tys. adresów.
Budowa sieci światłowodowych jest kosztowna, a na zwrot z takiej inwestycji trzeba długo czekać. Orange Polska, aby pogodzić inwestycje w infrastrukturę i wypłatę dywidendy postarał się o partnera finansowego (w postaci APG), z którym utworzył joint venture, o osobnym finansowaniu bankowym.
Podobnie postąpiła grupa P4 (Play). Jej partner to partner właściciela – grupy Iliad, czyli Infravia Capital, a joint venture – Polski Światłowód Otwarty. PŚO także jest na zakupach. W tym roku uzgodnił przejęcie infrastrukturalnej spółki gdańskiej Vectry – Elsatu (2 mln gospodarstw domowych w zasięgu). PŚO dostał już zgodę urzędu antymonopolowego na tę transakcję.
Konstrukcje stosowane przez telekomy sprawiają, że ciężar inwestycji rozkłada się na więcej podmiotów, a im samym zostaje w kieszeni więcej gotówki. Światłowód Inwestycje podał, że na realizację planu rozwoju 2032 r. dostał finansowanie w czerwcu.
Zakup Nexery to nie ostatnia transakcja na światłowodowym rynku w Polsce. Jak pisaliśmy, według nieoficjalnych informacji w toku jest nadal transakcja sprzedaży światłowodowej Grupy Fiberhost zbudowanej wokół poznańskiej telewizji kablowej Inea przez australijski fundusz Macquarie.
Wg. agencji Bloomberga, sprzedający ma oczekiwać za Fiberhost około 1 mld dol. Nasi rozmówcy wskazywali, że na przejęciu tego podmiotu bardziej zależeć może Orange Polska ze względu na zaniechany rozwój infrastruktury w Wielkopolsce.
Z kolei PŚO ma w strategii dotarcie z siecią do ponad 6 mln gospodarstw domowych w 2028 r. W połowie grudnia było to 4,2 mln. Fiberhost podaje, że dociera do ponad 1,3 mln domostw.
Źródło: rp.pl
