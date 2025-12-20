Brytyjczycy sprzedają światłowody w Polsce. Orange i APG przejmą Nexerę

Z tego artykułu się dowiesz: Kiedy rozpoczęły się na dobre rozmowy prowadzące do transakcji przejęcia Nexery?

Kim są nowi właściciele Nexery i jaki będzie ich udział w spółce?

Jakie finansowe wsparcie może być wymagane dla realizacji planów inwestycyjnych Nexery?

Jakie zmiany w profilu inwestycyjnym Orange Polska ilustruje ta transakcja?

Jakie dalsze ruchy konsolidacyjne przewidywane są na polskim rynku światłowodowym?

Nexera Holding, powstała w 2017 r. grupa budująca za pieniądze z Unii Europejskiej sieci światłowodowe w sześciu województwach w Polsce, zmieni właściciela. Po ponad roku przymiarek, brytyjski fundusz Infracapital (Grupa M&G, Prudential) sprzeda udziały w Nexerze za 500 mln zł, a licząc wraz z kredytami i pożyczkami, wartość transakcji to 1,5 mld zł – poinformowali kupujący w piątek. Są nimi notowana na giełdzie w Warszawie największa firma telekomunikacyjna Orange Polska i APG Asset Management, ramię holenderskiego funduszu emerytalnego ABP. Kupują Nexerę po połowie. Co to oznacza?

Reklama Reklama

Orange Polska otworzył portfel

Ogłoszone przejęcie można rozpatrywać z wielu punktów widzenia. Dla inwestorów giełdowych istotne będzie to, że Orange Polska może wydać na udziały w Nexerze około 250 mln zł. Jak poinformował bowiem, nowi właściciele Nexery będą mieli po 50 proc. udziałów holdingu. Kupowana infrastruktura trafi docelowo – w transakcji bezgotówkowej, co potwierdziliśmy – do utworzonego kilka lat temu infrastrukturalnego joint venture Światłowód Inwestycje.

Czy cena za Nexerę jest wysoka, czy niska – trudno jednoznacznie ocenić. Grupa Nexera Holding w 2024 r. miała 138 mln zł przychodu, 68 mln zł straty operacyjnej i 206 mln zł straty netto. Zarząd pod kierunkiem Jacka Wiśniewskiego w sprawozdaniu napisał wprost, że nowy inwestor będzie musiał ją wesprzeć finansowo, jeśli ma zrealizować inwestycyjne plany. Czy tak się stanie i o jakie sumy chodzi? – Na dziś nie możemy odpowiedzieć na to pytanie. Czekamy na zamknięcie transakcji, które jest uzależnione od zwyczajowych zezwoleń regulacyjnych – mówi Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska.

Z drugiej strony bilansowa wartość majątku Nexery przekraczała w grudniu ub.r. 2 mld zł, a według Liudmily Climoc, prezeski Orange Polska, synergie mają być istotne.