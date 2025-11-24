Telekomy zwolniły tempo. Za to przyspieszyły rachunki

Do Polski weszła francuska grupa Iliad, kupując za jednym zamachem sieć komórkową Play i kablówkę UPC oraz hiszpański Cellnex, który kupił maszty komórkowe Playa i Plusa.

Mniej więcej w tym samym czasie Orange i Iliad zdecydowały się też na utworzenie dwóch światłowodowych joint venture z inwestorami finansowymi: holenderskim APG i francuską Infravia Capital. Polskie telekomy sprzedały im z zyskiem część infrastruktury, dając początek hurtowym dostawcom łączy światłowodowych.

Po tych przetasowaniach opadł już kurz i w tym roku przychody i zyski telekomów wprawdzie rosną, ale w wolnym tempie – zbliżonym do inflacji. Nasza analiza wskazuje, że, że po trzech pierwszych kwartałach przychody czterech największych grup telekomunikacyjnych w kraju są o 2,6 proc. wyższe niż przed rokiem i wynoszą ogółem 33,5 mld zł.

Każda z grup rośnie w nieco innym tempie: najwolniej największa pod względem obrotów Grupa Cyfrowy Polsat (plus 1,1 proc. do 10,55 mld zł), a najszybciej najmniejszy gracz – T-Mobile Polska (3,7 proc. do 5,54 mld zł). Orange Polska po trzech kwartałach ma 9,64 mld zł przychodu (o 3,6 proc. więcej niż rok temu), a Grupa P4 (Play) 7,79 mld zł (plus 2,8 proc.).

Rachunki za telefon i internet w górę szybciej niż przychody telekomów

Warto zwrócić uwagę, że rachunki za usługi telekomunikacyjne rosną szybciej niż przychody telekomów. Średni rachunek za usługi Cyfrowego Polsatu (obejmować może usługi sieci Plus, Netii i platformy telewizyjnej Polsat Box) od gospodarstwa domowego podskoczył w tym roku w trakcie dziewięciu miesięcy o 4,1 proc. do 78,8 zł (plus VAT).

Maciej Stec, wiceprezes Cyfrowego Polsatu podkreślał w miniony czwartek, że nowa, wprowadzona latem oferta grupy może przyczynić się do szybszego wzrostu rachunków. – O potencjale oferty świadczy to, że najlepiej sprzedają się pakiety z trzema lub czterema usługami, a skorzystało z niej już 11 proc. naszych klientów – powiedział Stec. W trzecim kwartale abonent płacił średnio już 80,3 zł.