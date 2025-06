Czy sytuacja geopolityczna: decyzje Donalda Trumpa, reakcja Chin, Ukraina, ma obecnie wpływ na działalność firm telekomunikacyjnych?

Ken Campbell, prezes P4 (Play): Obecne otoczenie geopolityczne, w tym cła czy wojna w Ukrainie, oznacza dla gospodarki niepewność. Inwestorzy nie znoszą niepewności i my również. Mimo to ta sytuacja nie wpływa na nasze plany inwestycyjne, a patrząc na solidne wskaźniki ekonomiczne (wzrost gospodarczy i obecną dynamikę inflacji), jesteśmy optymistami. Oczywiście dużo zależy od tego, jak długo trwać będzie ta niepewność. Nasza działalność jest długoterminowa, dlatego dla Playa ważne jest nie to, co dzieje się dziś, ale to, co dziać będzie się w dłuższej perspektywie.

Uważa pan, że możemy mówić o stabilności w Polsce?

Patrzę na Polskę przez pryzmat ostatnich 20 lat z perspektywy osoby, która odwiedziła tę część świata pierwszy raz w połowie lat 90. Zmiana jest ogromna. Wzrost i transformacja gospodarki, nawet tylko w ciągu ostatnich 10 lat, są fenomenalne i stanowią przykład dla wielu innych krajów.

Za tym sukcesem stoją zarówno czynniki ekonomiczne, jak i społeczne oraz polityczne. Z pewnością na rozwój kraju i produktywność obywateli pozytywnie wpływają też inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną. Jako Play mamy więc powód do dumy, że mieliśmy swój udział w tym sukcesie. Myślę, że Polska jest świetnym i stabilnym miejscem do inwestowania. Dlatego się tutaj przeprowadziłem.

Można też powiedzieć, że atmosfera niepewności działa na korzyść firm takich jak wasza.

Cóż, mówi się, że każdy kryzys stwarza okazję, ale nie powiedziałbym, że mamy teraz do czynienia z kryzysem. Polska, czy to w kontekście europejskim, czy też szerszym, ma dobrą pozycję. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat zainwestowaliśmy w krajową infrastrukturę i częstotliwości ponad 6 miliardów złotych. W ciągu następnych pięciu lat utrzymamy inwestycje na podobnym, wysokim poziomie.