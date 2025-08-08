David Ricks, dyrektor generalny Eli Lilly, zapytany w czwartek podczas telekonferencji z inwestorami o działania administracji, stwierdził, że długoterminowa parytetowa wycena leków w USA i Europie jest pożądana. Wyraził również optymizm, że Biały Dom może pomóc wprowadzić taką zmianę.

„Pytanie brzmi: jak? Jak wiecie, rządy europejskie nie zgadzają się na płacenie więcej za leki. Potrzebujemy narzędzi handlowych, by zrównoważyć tę kwestię i jesteśmy w tej sprawie bardzo dobitni – zarówno wobec rządów USA, jak i Europy” – powiedział.

Dlaczego ceny leków w USA są tak wysokie?

Stany Zjednoczone płacą za leki na receptę więcej niż jakikolwiek inny kraj – często niemal trzykrotnie więcej niż inne państwa rozwinięte. Prezydent Donald Trump wielokrotnie podkreślał, że chce zawęzić tę różnicę, aby Amerykanie przestali być „okradani”.

Dotychczas nieujawniane rozmowy odzwierciedlają wyzwania, z jakimi Trump musi się zmierzyć, aby osiągnąć ten cel. Stanowią też tło dla listów, które w zeszłym tygodniu wysłał do dyrektorów generalnych 17 największych firm farmaceutycznych, nawołując ich do obniżenia amerykańskich cen do poziomu tych płaconych za granicą – informuje CNN.

W odróżnieniu od USA, gdzie ceny leków kształtują siły rynkowe, rządy europejskie zazwyczaj negocjują bezpośrednio z firmami, aby ustalić ceny w ramach krajowych systemów opieki zdrowotnej.