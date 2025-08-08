Rzeczpospolita
USA chcą podwyżek cen leków w Europie. Trump naciska na koncerny farmaceutyczne

Administracja Trumpa chce zmusić producentów leków do podniesienia cen w Europie i innych regionach świata, co ma obniżyć koszty farmaceutyków w Stanach Zjednoczonych. Takie informacje podała agencja Reutera, powołując się na urzędnika Białego Domu oraz trzy źródła z branży farmaceutycznej.

Publikacja: 08.08.2025 18:20

Dlaczego ceny leków w USA są tak wysokie?

Foto: Bloomberg

Urszula Lesman

Urzędnicy USA poinformowali firmy farmaceutyczne, że poprą ich międzynarodowe negocjacje z rządami, jeśli zaakceptują mechanizm „najlepszej ceny”, w ramach którego amerykańskie koszty leków byłyby równe najniższym stawkom oferowanym innym zamożnym krajom – powiedział przedstawiciel Białego Domu.

Stany Zjednoczone prowadzą obecnie negocjacje dotyczące dwustronnych umów handlowych oraz ustalają stawki celne dla sektora farmaceutycznego.

Administracja Trumpa naciska na koncerny farmaceutyczne

Reuters informuje, że administracja Trumpa poprosiła niektóre firmy o pomysły na podniesienie cen za granicą – powiedzieli dwaj rozmówcy agencji. Poinformowali oni o serii spotkań trwających od kilku miesięcy, których celem jest obniżenie cen leków w USA bez ograniczania nakładów na badania i rozwój, na których firmom najbardziej zależy.

Urzędnik Białego Domu nazwał to przedsięwzięcie współpracą, twierdząc, że obie strony doradzają sobie nawzajem.

David Ricks, dyrektor generalny Eli Lilly, zapytany w czwartek podczas telekonferencji z inwestorami o działania administracji, stwierdził, że długoterminowa parytetowa wycena leków w USA i Europie jest pożądana. Wyraził również optymizm, że Biały Dom może pomóc wprowadzić taką zmianę.

„Pytanie brzmi: jak? Jak wiecie, rządy europejskie nie zgadzają się na płacenie więcej za leki. Potrzebujemy narzędzi handlowych, by zrównoważyć tę kwestię i jesteśmy w tej sprawie bardzo dobitni – zarówno wobec rządów USA, jak i Europy” – powiedział.

Dlaczego ceny leków w USA są tak wysokie?

Stany Zjednoczone płacą za leki na receptę więcej niż jakikolwiek inny kraj – często niemal trzykrotnie więcej niż inne państwa rozwinięte. Prezydent Donald Trump wielokrotnie podkreślał, że chce zawęzić tę różnicę, aby Amerykanie przestali być „okradani”.

Dotychczas nieujawniane rozmowy odzwierciedlają wyzwania, z jakimi Trump musi się zmierzyć, aby osiągnąć ten cel. Stanowią też tło dla listów, które w zeszłym tygodniu wysłał do dyrektorów generalnych 17 największych firm farmaceutycznych, nawołując ich do obniżenia amerykańskich cen do poziomu tych płaconych za granicą – informuje CNN.

W odróżnieniu od USA, gdzie ceny leków kształtują siły rynkowe, rządy europejskie zazwyczaj negocjują bezpośrednio z firmami, aby ustalić ceny w ramach krajowych systemów opieki zdrowotnej.

Anna Kaltenboeck, ekonomistka zdrowia z Verdant Research, powiedziała, że kraje europejskie mają instrumenty wpływu na wycenę i czasami są gotowe zrezygnować z zakupu leków, które uznają za zbyt drogie.

Firmy farmaceutyczne najlepiej zarabiają na amerykańskim rynku

Firmy farmaceutyczne generują większość swoich przychodów w USA. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America – główna grupa lobbystyczna branży – argumentuje, że obniżenie cen w USA zahamuje innowacje, ograniczając nakłady na badania i rozwój.

Szef koncernu Eli Lilly stwierdził, że amerykański system opieki zdrowotnej wymaga pilnej reformy. Jeśli Biały Dom zrealizuje politykę „najlepszej ceny”, może to skutkować połączeniem niższej efektywności europejskiego sektora farmaceutycznego z wysokimi kosztami leczenia w USA.

Kaltenboeck dodała, że wcześniejsze badania pokazały, iż firmy farmaceutyczne zarabiają w USA wystarczająco dużo, by w całości sfinansować swoje globalne wydatki na badania i rozwój. „Ceny w Stanach Zjednoczonych mogą spaść, nie podnosząc ich w innych krajach, a innowacje wciąż będą powstawać” – powiedziała.

Trump chce podnieść ceny leków w Europie

Mimo groźby ceł ze strony administracji Trumpa i presji na przenoszenie większej części produkcji do USA, głównym celem rozmów z branżą jest wymuszenie podwyżek cen leków w Europie – powiedział anonimowo wysoki przedstawiciel europejskiej firmy farmaceutycznej, omawiając poufne spotkania.

Rzecznik Komisji Europejskiej powiedział Reutersowi, że KE jest w stałym kontakcie z branżą farmaceutyczną i wskazał na umowę z USA, zgodnie z którą – jeśli Ameryka nałoży cła na leki – będą one ograniczone do 15 procent.

Zapytany, w jaki sposób administracja wesprze międzynarodowe negocjacje cen leków, urzędnik Białego Domu odesłał Reutera do rozporządzenia wykonawczego Trumpa z maja w sprawie polityki „najlepszej ceny”. Dokument ten nakazuje urzędnikom handlowym podejmowanie działań handlowych i prawnych przeciwko krajom utrzymującym ceny leków poniżej poziomu rynkowego.

„Administracja mocno naciska, by podnieść ceny poza USA” – powiedział anonimowo Reutersowi menedżer branży farmaceutycznej.

Dodał, że administracja rozważa wykorzystanie rozmów handlowych z Wielką Brytanią i UE jako dźwigni, a także wywieranie nacisku na kraje, by przeznaczały wyższy odsetek PKB na nowe leki lub oferowanie ulg celnych w zamian za wyższe wydatki na farmaceutyki.

W kwietniu ponad 30 prezesów firm farmaceutycznych – w tym AstraZeneca, Bayer i Novo Nordisk – podpisało list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w którym apelowali, że Europa musi przemyśleć swoją politykę cenową.

Źródło: rp.pl

