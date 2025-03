Efekt ceł Donalda Trumpa. Pfizer rozważa powrót z produkcją leków do USA

Prezes Pfizera wyznał również, że zwycięstwo Trumpa w listopadowych wyborach prezydenckich nie było dla niego zaskakujące. — Spodziewałem się, że prawdopodobnie wygra. To było bardzo zdecydowane zwycięstwo — zaznaczył i ocenił, że nowa administracja przyniesie zarówno „ryzyka, jak i szanse”.

Bourla wyraził gotowość do dostosowania się do zmieniającego się otoczenia oraz do utrzymywania „jak najbliższych relacji z rządem”. Póki co jednak nie widzi potrzeby do podejmowania żadnych radykalnych decyzji, ponieważ Pfizer nie jest obecnie uzależniony od Chin, Kanady ani Meksyku. Koncern zamierza jednak uważnie obserwować rozwój sytuacji i możliwe wprowadzenie przez Biały Dom ceł na kolejne kraje.