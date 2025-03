W związku z decyzją Trumpa Justin Trudeau zapowiedział, że natychmiast nałoży 25 proc. cło na towary o wartości 20,7 mld dolarów importowane z USA do Kanady. Jeśli w ciągu 21 dni USA nie zniosą ceł, wówczas Kanada obejmie cłami kolejne towary – tym razem o wartości 86,2 mld dolarów. Oclone mają zostać m.in. piwo, wino, burbon i sok pomarańczowy z Florydy sprowadzane do Kanady.



- Cła zakłócą niesamowicie udaną współpracę handlową - ocenił Trudeau dodając, że naruszają one również umowę o wolnym handlu podpisaną przez Trumpa w czasie pierwszej kadencji z Kanadą i Meksykiem.



Chiny podwyższają cła na żywność z USA

Z kolei Chiny ogłosiły podwyżki ceł na towary z USA o 10-15 proc. Podwyżki objęły całą gamę produktów żywnościowych. Ponadto Pekin nałożył ograniczenia eksportowe i inwestycyjne na 25 amerykańskich firm.



Chiny podwyższyły cła na sprowadzane z USA kurczaki, pszenicę, kukurydzę i bawełnę (o 15 proc.) oraz na soję, wieprzowinę, wołowinę, owoce i warzywa oraz nabiał o 10 proc.



Podwyższone do 20 proc. cła na import do USA z Chin obejmą - wcześniej wyłączone z ceł - urządzenia elektroniczne takie jak smartfony, laptopy, konsole do gier, smartwatche.



Reuters przypomina, że na pierwszej wojnie handlowej USA z Chinami, rozpoczętej przez Trumpa w czasie pierwszej kadencji, amerykańscy rolnicy stracili ok. 27 mld dolarów tytułem utraconych zysków z eksportu do Chin. Większy udział w eksporcie żywności do Chin, kosztem USA, zyskała wówczas Brazylia.