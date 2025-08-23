Aktualizacja: 23.08.2025 07:07 Publikacja: 23.08.2025 06:30
W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ponad 800 żołnierzy oraz m.in. 23 systemy artylerii i 5 czołgów – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Foto: PAP
Wydarzenia z 1276. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Kim Dzong Un odznaczył żo...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ponad 800 żołnierzy oraz m.in. 23 systemy artylerii i 5 czołgów – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Kim Dzong Un odznaczył żołnierzy, którzy...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wiceprezydent USA J.D. Vance sygnalizuje...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Biały Dom poinformował, że Donald Trump...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Z nieoficjalnych informacji wynika, że j...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Poniedziałek będzie dniem spotkania Dona...
Coraz więcej firm świadomie inwestuje w jakość, nie tylko swoich produktów i usług, ale też w standardy współpracy z partnerami biznesowymi. Rośnie rola banków, które nie tylko dostarczają finansowanie, ale zapewniają również kompleksowe wsparcie operacyjne.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas