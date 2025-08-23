07:06
23.08.2025

Ukraina zaktualizowała dane o rosyjskich stratach

W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ponad 800 żołnierzy oraz m.in. 23 systemy artylerii i 5 czołgów – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:39
23.08.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1276. dniu wojny

Foto: PAP

06:30
23.08.2025

Zapis piątkowej relacji

Wydarzenia z 1276. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.

