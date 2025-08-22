Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Prawica tańczy w rytm Trumpa, a czasem i Kremla

Media uległy iluzji udanego spotkania w Waszyngtonie, choć według mnie Trump wciąż gra bardziej z Putinem niż z Ukrainą. W Polsce ma wiernych kibiców z prawicy, „realistów ostatniej godziny”.

Publikacja: 22.08.2025 08:02

Antyukraiński ton Konfederacji zaczynają coraz mocniej przejmować niektórzy ludzie PiS, partii, któr

Antyukraiński ton Konfederacji zaczynają coraz mocniej przejmować niektórzy ludzie PiS, partii, która na początku wojny wzięła na siebie i pomoc Ukrainie, i uchodźcom. Na zdjęciu: „Marsz Pokoju” w Warszawie zorganizowany przez Konfederację Korony Polskiej, 6 kwietnia 2024 r.

Foto: Piotr Molęcki/East News

Piotr Zaremba

To był znamienny dzień. W Charkowie rosyjski pocisk trafił w blok mieszkalny. Zabił pięć osób, w tym półtoraroczne dziecko. Ukraińcy zaatakowali rosyjskie instalacje naftowe. A w Waszyngtonie prezydent Wołodymyr Zełenski robił wszystko, aby nie urazić Donalda Trumpa. Wraz z nim taniec wokół narcystycznego szefa amerykańskiego państwa uprawiała grupa europejskich przywódców.

Kilku polskich ekspertów orzekło, że już fakt, iż Trump nie zerwał rozmów, to sukces. Był przyjazny, z czego Witold Sokała wyciągnął wniosek, że uwolnił się przynajmniej na chwilę od magnetycznego wpływu Władimira Putina. Zaledwie trzy dni wcześniej przyjmował go na Alasce, prowadząc po czerwonym dywanie. Jest pierwszym prezydentem USA, który bił brawo przywódcy Rosji. I to takiemu, który dopiero co splamił się wojennymi zbrodniami.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Gwiazdą pierwszej wielkości w konkursie Interwizji będzie Shaman, ulubieniec kremlowskiej propagandy
Plus Minus
Putin wskrzesza Interwizję. Hasłem miłość, byle normalna
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Europejscy przywódcy z tyłu, ale już nie w cieniu. W Białym Domu: Donald Trump i Wołodymyr Zełenski,
Plus Minus
Europa wychodzi z cienia Ameryki. Czy obroni Ukrainę?
Izraelscy żołnierze opłakują oficera, który zginął w walce w Strefie Gazy; osada Nahalal w północnym
Plus Minus
W armii Izraela coś pęka, coś się kończy
Mimo wezwań do bojkotu festiwalu w Oslo wystąpił na nim ulsterski Kneecap. Raperzy z Belfastu, znani
Plus Minus
Muzyczny bojkot pod flagą Palestyny
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Polskie zderzenie ze Wschodem. Koncert Maksa Korża to dzwonek alarmowy
Plus Minus
Polskie zderzenie ze Wschodem. Koncert Maksa Korża to dzwonek alarmowy
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie